O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02



São Pedro da Aldeia

Os servidores da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia estão rindo a toa. O motivo é que a primeira parcela do décimo terceiro já está na conta. O presidente da casa legislativa, Jean Pierre, marcou um gol de placa. Parabéns!

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande preparou uma festa especial para celebrar a cultura nordestina com muita música, dança, tradição e sabores típicos. Serão três dias, 3, 4 e 5 de julho de muita animação, com shows, quadrilhas juninas, recreação infantil, transmissão do jogo do Brasil e uma variedade de comidas típicas nordestinas para toda a família aproveitar.

Búzios

Segunda Corrida da Guarda Municipal de Búzios, acontece neste sábado, em comemoração os 23 anos da corporação. A largada esta marcada para sete da manha, na Praça da Escola Municipal Darcy Ribeiro, com percursos de três quilômetros de caminhada e corridas deseis e nove quilômetros. O percurso passa pelo Centro da cidade, Praia do Canto, Orla Bardot, Ossos e João Fernandes, com chegada na Escola Municipal Darcy Ribeiro. A expectativa é reunir visitantes e atletas de diferentes idades em uma manhã dedicada ao esporte, a cidadania e a conveniência comunitária. A corrida tem como objetivo chamar a atenção para a luta contra a violência contra a mulher, incentivar a prática de atividades físicas e fortalecer a integração entre a Guarda Municipal e a sociedade, aproximando a população dos profissionais que atuam diariamente na segurança e no ordenamento do município.

Araruama

O advogado Pedro Canellas disse, em nota, que a prefeita de Araruama, Daniela Soares, recebeu com serenidade a decisão judicial que determinou a cassação do mandato dela ontem em um processo de 2024 e que a decisão não é detinitiva. Ele defende não apenas Daniela e a vice Verônica Januário mas também a ex-prefeita Livia Soares Belo e do Francisco Ribeiro, o Chiquinho. O advogado frisou que a prefeita segue no cargo em pleno exercício de suas funções, enquanto a defesa adotará as medidas judiciais cabíveis para que a decisão seja revista. Canellas, em vídeo, classificou o processo de “frágil” e que não há provas da narrativa qúe foi construída. A Juiza Alessandra de Souza Araújo, entretanto, na decisão, afirma que as provas são, não somente verossímeis, como notórias. O Ministério Público classificou de conluio o favorecimento de Daniela de Lívia pela prima na campanha com potencial de impacto no resultado das urnas.