O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02

Cabo Frio

Organizar as praias de Cabo Frio, em plena temporada. O prefeito, Dr. Serginho, assinou, um decreto que cancela licenças e estabelece uma série de regras já em vigor em todas as praias da cidade. As licenças emitidas a partir de janeiro de 2023 estão revogadas pelo decreto publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município. A partir de agora, cada pessoa, física ou jurídica terá, apenas, uma licença para exploração do comércio nas praias e deverá comprovar ser moradora de Cabo Frio. O Decreto limita a quinze o número de jogos de mesas, cadeiras e guarda-sóis por quiosque ou barracas. Barracas, carrinhos e demais estruturas temporárias devem ser retiradas ao fim do dia.

Búzios

O deputado Carlos Minc entrou com uma representação no Ministerio Público contra a prefeitura de Búzios. O objetivo é suspender todo e qualquer tipo de licenciamento ambiental para construção de um pier privado na Praia do Canto próximo a Rua das Pedras. O projeto prevê a construção de flutuante de 30 metros. Um abaixo-assinado on-line também exige que o governo se abastenha de licenciar o projeto e execute obras de infraetrutura para que o pier público do centro receba os turistas de transatlântico, promessa que se arrasta há décadas.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, em seu discurso de posse disse que vai investir cerca de R$ 200 milhões no município. O prefeito também criticou a ex-prefeita de Cabo Frio, dizendo que Arraial do Cabo, vem atendendo os moradores cabofrienses na saúde.

Araruama

Os investimentos em saúde são uma das principais prioridades do governo Livia de Chiquinho. Tanto que nessa segunda-feira, 30, foi inaugurada a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil da cidade. Com pediatras que vão atender 24 horas por dia, a UPA pediátrica vai contar com 4 leitos de internação e 2 leitos de trauma, além de sala de medicamentos, sala de raio x e farmácia 24 horas. A unidade, que fica localizada ao lado do Pam, terá capacidade para atender até 2.300 crianças e adolescentes por mês, de 0 aos 14 anos.

São Pedro da Aldeia

O vereador Jean Pierre é o novo presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia. Ele venceu uma disputa acirrada com direito a bate-boca e torcida organizada.

Iguaba Grande

O vereador Balliester Wernec voltou para cadeira de presidente da Câmara iguabense. Seu vice é o vereador Alan Rodrigues, o homem que acorda cedo para atender o povo na área da saúde.