O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 03

Arraial do Cabo

O IFRJ – Campus Arraial do Cabo está com inscrições abertas até o dia 20 de julho para os cursos superiores de tecnologia em Redes de Computadores e Gestão Ambiental, com ingresso no segundo semestre de 2025. A seleção será feita com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podendo ser utilizadas as notas das edições de 2015 a 2024. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo, obtido no mínimo 400 pontos em uma das provas e não ter zerado a redação. São oferecidas 10 vagas para cada curso, com aulas no turno da noite, e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: www.ifrj.edu.br

Araruama

A Prefeitura de Araruama informa que o Arraiá da cidade, inicialmente previsto para os dias 4 e 5 de julho, será adiado em razão das condições climáticas desfavoráveis. Uma nova data será definida e divulgada oportunamente por meio dos canais oficiais da Prefeitura.

São Pedro da Aldeia

A Estação de Tratamento de Esgoto de São Pedro da Aldeia foi reinaugurada, ontem, após passar por obra de ampliação e modernização. A unidade agora conta com novas tecnologias e maior capacidade operacional, garantindo mais eficiência no tratamento dos efluentes e mais segurança para o sistema de esgotamento sanitário. Com um investimento de mais de R$ 80 milhões, a unidade, no bairro Balneário, teve um aumento de capacidade média de tratamento em 20%. A ampliação vai permitir o atendimento à crescente demanda da cidade, acompanhando a expansão urbana e contribuindo para a universalização do serviço. A PROLAGOS tem investido mais de R$ 450 milhões em obras, sendo maior parte para melhorias no esgotamento sanitário nas cidades em que atua. A ampliação e modernização da Estação de São Pedro vem junto com uma série de intervencões para melhorias no sistema.

Búzios

O prefeito de Búzios Alexandre Martins lança sábado, ao meio-dia, na Unidade Básica de Saúde da Baía Formosa, as obras de pavimentação da Estrada da Fazendinha. O projeto que tem orçamento de R$ 27 milhões inclui drenagem, pavimentação, sinalização e lluminaçao. A pavimentação da Estrada é considerada estratégica para a mobilidade urbana do município. A estrutura será uma rota alternativa para Baia Formosa, Caravelas, Malhada, Vila Verde e toda a região da Rasa.

Cabo Frio

A interdição do segundo andar do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Espernça, ontem pela Defesa Civil, levou a prefeitura de Cabo Frio a suspender as internações e reduzir o atendimento na unidade a urgência, emergência e ambulatório e a suspender todas as cirurgias eletivas do São José Operário, em São Cristóvão. As enfermarias e a Unidade de Pacientes Graves do foram inundadas na madrugada por conta da obra no telhado da unidade que não resitiu as fortes chuvas. O prefeito Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, mostrou mes passado o andamento da obras numa rede social e disse que estava trocando o pneu com o carro em movimento. A secretaria de saúde transferiu os 38 pacientes as pressas em meio ao caos que tomou conta da unidade. Doze foram para o Hospital da Mulher; 4 para o Hesic Cordeiro; 9 para o São José Operário; 3 para o Santa Izabel e 3 para o Lar da Cidinha. Cinco receberam alta.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio do Centro de Capacitação Vinícius Vidal França, em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas para o curso de Instalador de Sistema Fotovoltaico! Com aulas nos turnos da manhã e tarde, o curso oferece 20 vagas por turno e é destinado a maiores de 18 anos, com escolaridade mínima de 9º ano do Ensino Fundamental. As inscrições online devem ser feitas pelo aplicativo Colab nos dias 07 e 08 de julho, e a confirmação presencial acontece nos dias 09 e 10 de julho, das 08h às 21h, no Centro de Capacitação em Bacaxá. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência atual.

Iguaba Grande

O frio chegou, e com ele, a chance de fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Participe da Campanha do Agasalho 2025 e ajude a espalhar calor humano por Iguaba Grande. Doe agasalhos, cobertores, meias, roupas de frio e calçados em bom estado. Cada peça doada pode aquecer não só um corpo, mas também um coração. Entregue sua doação em um dos pontos de coleta espalhados pela cidade: CRAS, CREAS, sede da SECASDH, Prefeitura Municipal e Moeda Social Caboclinho.