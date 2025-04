O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 03

Búzios

A cidade de Búzios foi palco de mais uma produção internacional, desta vez para as gravações do programa de viagens Jane McDonald, exibido por uma emissora do Reino Unido. A cantora e apresentadora, conhecida por suas séries turísticas que exploram destinos ao redor do mundo, desembarcou na cidade para mostrar as belezas locais aos espectadores britânicos. A produção teve o apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, por meio da Búzios Film, que forneceu autorizações, suporte logístico, consultoria de locações e acompanhamento durante as filmagens. Entre os destaques do roteiro estiveram a Estátua de Brigitte Bardot, na Orla Bardot, a badalada Rua das Pedras, locais que ajudam a contar a história e o charme da cidade. Além disso, a apresentadora acompanhou um grupo de turistas em um tour pelos mirantes de João Fernandes e Brava, e praias do Forno e Ferradura. O episódio gravado em Búzios deve ir ao ar ainda este ano, integrando a temporada atual da atração.

Cabo Frio

A Câmara de Vereadores de Cabo Frio anunciou um novo repasse de recursos à Prefeitura nesta semana. O valor de R$ 500 mil foi economizado pela Câmara em março e está sendo repassado para ajudar nas despesas essenciais da cidade, como pagamento de servidores e manutenção de serviços básicos. Este é o segundo repasse de recursos feito pela gestão do presidente Vagne Simão. Em janeiro, a Câmara já havia repassado R$ 1,3 milhão, usado para pagar salários atrasados dos aposentados.

São Pedro da Aldeia

O vereador Fernando Mistura, de São Pedro da Aldeia, acusou, na última terça-feira (01) de abril, o secretário de Esporte e Lazer, de superfaturamento a compra de brinquedos coletes e até bolas de vôlei. O jornalismo da Litoral FM, noticiou e também ouviu o secretário, Ricardo Ramos Gaspar, que alegou preocupação com a segurança dos atletas. Daí não comparar os preços pesquisados pelo vereador. Rola nos corredores da Câmara aldeense que,Mistura, ouviu a entrevista dizendo. “Esse moço é um artista dos bons”.

Arraial do Cabo

O gabinete de Diego Silveira vem trabalhando forte e com foco. O dia hoje começou cedo com uma reunião muito produtiva. “Recebi em meu gabinete os 9 vereadores, para um bate-papo”, disse. Claro que não podia faltar aquele bom cafezinho. Conversa aberta e ouvidos atentos para absorver as ideias e demandas do legislativo. “Alinhamos algumas estratégias de planejamento, visando sempre o crescimento da cidade e o bem-estar da nossa população”, finalizou Diego.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou a campanha de imunização contra a gripe nessa quarta-feira, 2 de abril. A vacinação ocorrerá em 22 postos de saúde do município e tem como objetivo proteger os grupos mais vulneráveis à doença, reduzindo, assim, os casos graves e as internações.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, realizou nesta semana uma série de ações para melhorar a infraestrutura e a mobilidade em diversos bairros do município. No bairro Mato Grosso, foram executadas obras de drenagem e limpeza na Rua Francisco do Couto Pinheiro, como medida preventiva contra alagamentos nas residências da região. Além disso, também no bairro, foi realizada a limpeza e drenagem do Rio do Capitão Everaldo, garantindo melhor escoamento das águas pluviais e reduzindo os riscos de enchentes. Em Sampaio Corrêa, as equipes implantaram braços de LED nas Ruas 03 e 04 do Loteamento Costa Del Mare, melhorando a iluminação pública e trazendo mais segurança para os moradores. O bairro também recebeu serviços de retirada de cascalho e varrição em diversas ruas, contribuindo para a manutenção e limpeza das vias.

Iguaba Grande

A secretaria de Agricultura e Abastecimento realizou nesta semana um curso de Apicultura com ênfase em abelhas africanizadas (com ferrão). O curso foi uma parceria com o Sindicato Rural de Araruama, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), e teve aulas práticas e teóricas sobre criação de abelhas, polinização, extração de mel, entre outros e foi ministrado para 10 alunos, sendo 8 produtores locais e 2 iniciantes.