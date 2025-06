O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 05

Iguaba Grande

Na reunião desta quarta-feira (04), o prefeito de Iguaba Grande chegou com os vereadores, Luciano Silva, líder de governo e Marcelo Durão. O secretário de governo, Dr. Jales Lins, também acompanhava o prefeito Fabinho Costa. Sem esquecer que Eron Bezerra ficou na primeira fila e até gritou quando o moço discursou: “é isso aí companheiro”.

Araruama

A Prefeitura de Araruama realiza, pela primeira vez, a 1ª Conferência Municipal das Cidades, no dia 6 de junho, com o tema “Construindo o futuro das cidades com participação social”. O encontro é um espaço de diálogo entre poder público e sociedade civil, com foco na construção de propostas para uma cidade mais justa, acessível e sustentável. As discussões também fazem parte das etapas preparatórias para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que acontece em outubro, em Brasília. Durante o evento, serão debatidos temas como habitação, mobilidade urbana, saneamento, acessibilidade e inclusão social. O objetivo é ouvir a população e fortalecer as políticas públicas de desenvolvimento urbano. A Prefeitura, por meio da Superintendência Municipal de Planejamento, convida toda a sociedade civil, conselhos, movimentos sociais, lideranças comunitárias, técnicos e gestores públicos para participar desse momento de construção coletiva.

Cabo Frio

O vereador de Cabo Frio Thiago Vasconcelos criticou a cobertura da imprensa e chamou de “parasitas” e “ignorantes” os críticos a indicação dele ao prefeito Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, para instalação de uma roda gigante na Praia do Forte. O vereador apresentou, durante o discurso na tribuna, vídeo de uma roda gigante instalada em Macaé e lembrou que Iguaba Grande instalou uma no Mirante Dona Célia, no Carnaval, atraindo 20 mil pessoas. O vereador disse que a ideia é instalar a roda Gigante de Cabo Frio na praça do Guta, durante a baixa temporada com recursos da iniciativa privada. Thiago Vasconcelos comparou os críticos da indicação a parasita, acostumado, nas palavras dele, a contar a história dos outros. Ele lembrou que o papel do vereador é inovar e reclamou da cobertura da imprensa por não dar o mesmo destaque a outras ações do mandato dele.

Arraial do Cabo

Os prefeitos de dez municipios da Baixada Litoranea se reuniram ontem, em Arraial do Cabo, para discutir a criação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Regional. O objetivo é unir esforços para fortalecer a economia e o desenvolvimento econômico. O anfitrião, o prefeito cabista Marcelo Magno disse que a parceria e um passo importante para transformar desa-fos em oportunidades, criando soluçoes integradas que beneficiam a população. Fabio do Pastel, de São Pedro da Adleia, classificou o encontro de produtivo, cheio de boas ideias para transformar planos em ações concretas. Daniela Soares disse que o encontro foi histórico e ressaltou que Araruama voltou a mesa das decisões que constróem o futuro da região com voz, protagonismo e compromisso. Lucimar Vidal de Saquarema avaliou que a reunião foi um momento de construção de ideias para fortalecer a economia dos municípios.

Búzios

A Câmara de Búzios vota, na sessão de hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, quatro projetos de lei voltados a sustentabilidade, à gestão de riscos ambientais e à promoção de uma cidade mais limpa e saudável. Entre as propostas estão a que estabelece mecanismos sustentáveis de gestão das águas pluviais, como o incentivo ao uso de pavimentos permeáveis, tetos verdes, bueiros ecológicos, entre outras soluções que visam reduzir os impactos das chuvas e alagamentos. Os vereadores também votam projeto que isenta do pagamento do IPTU imóveis atingidos por enchentes e desastres naturais; o que cria o programa “Pedala Búzios” — um sistema de bicicletas compartilhadas que busca incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte que obriga a manutenção periódica dos coletores de chorume nos caminhões de lixo que circulam pelas vias da cidade, com o objetivo de evitar danos ao meio ambiente.

Saquarema

O Ministério Público Federal e a Liga Mundial de Surf promovem, no próximo dia 12, às três da tarde, no Centro de Ireinamento de Surf Leo Neves, para debater as medidas de sustentabilidade da Etapa do Mundial de Surf, em Saquarema, no Rio de Janeiro. O encontro contará com a participação de representantes da Prefeitura, Associação de Surfe, de organizações e movimentos ambientais, bem como da população local, e tem como objetivo garantir a proteção das praias por meio de medidas de sustentabilidade promovidas pelo evento, organizado anualmente pela Liga Mundial.

São Pedro da Aldeia

Com o objetivo de proteger a população mais vulnerável durante os dias frios, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia dá início à Campanha do Agasalho 2025. A iniciativa busca arrecadar cobertores, meias, roupas, toucas e agasalhos em bom estado e para todas as idades. Os donativos devem ser entregues nos Centros de Referência de Assistência Social do município (CRAS), na sede do Bolsa Família e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Quem quiser ajudar também poderá entregar suas doações na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica situada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 19, no Centro.