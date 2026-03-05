O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 05



Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, encaminhou à Câmara Projeto de Lei que estabelece em 4,44% o percentual de reajuste anual dos servidores contratados, ativos e inativos do município. O objetivo, de acordo com o prefeito, é recompor os salários diante dos correntes índices de inflação acumulada. O índice de reajute foi definido de acordo com a inflação apurada pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo entre março de 2025 e fevereiro deste ano. O reajuste, de acordo com o projeto, terá um impacto de pouco mais de R$ 900 mil sobre a despesa com pessoal elevando a Folha de pagamento do município de pouco mais de R$ 22 milhões e 800 mil para R$ 23 milhões e R$ 700 mil mensais. O prefeito pediu que o projeto tramite em Regime de Urgência Especial. A proposta foi lida em plenáriona sessão de ontem e encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

São Pedro da Aldeia

O Fests Verão- mais tradicional evento esportivo de São Pedro da Aldeia – acontece de primeiro de abril a 16 de maio. Este ano, além do beach soccer, o Fest Verão vai reunir diversas outras modalidades entre elas, futevôlei, vôlei de praia, canoa havaiana, natação e corrida. Mas a grande novidade é o mountain bike. Serão 13 modalidades o total de disputas. A inclusão reforça a dimensão do evento e amplia as oportunidades para novos atletas e equipes demonstrarem técnica e preparo em disputas que prometem alto nível competitivo. O público em geral e os torcedores poderão acompanhar as informações dos jogos em tempo real pelo aplicativo Copa Fácil Além dos resultados das partidas, a ferramenta disponibiliza artilharia, pontuação, horários, nomes dos jogadores e das comissões técnicas, chaveamento e tabela. O Fest Verão foi criado em maio de 1.969 e era realizado onde hoje é a Praça Hermócenes Freire da Costa, no Centro.

Saquarema

Saquarema perdeu para São Sebastião, litoral Norte paulista, a etapa brasileria do Challenger Series 2026 .027, a divisão de acesso à elite do surte mundial. A competição acontece entre 26 de setembro e 3 de outubro. O calendário da divisão de acesso à elite foi anunciado pela Liga Mundial de Surf. Serão cinco etapas na próxima temporada, além da criação de uma nova categoria de eventos internacionais, os QS 6.000, que também poderão de 202 pontos na corrida por vagas no Circuito Mundial.

Arraial do Cabo

Uma comitiva de Arraial do Cabo realizou, nesta quarta-feira (4), uma visita técnica à fábrica da Marcopolo, localizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para acompanhar de perto a produção dos novos ônibus que irão compor a frota do Sistema Municipal de Transporte Público da cidade. Durante a agenda, os representantes percorreram as instalações da fábrica e acompanharam etapas do processo de montagem dos veículos. A visita contou com a presença do vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira, e do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino, e teve como objetivo verificar os padrões de qualidade, segurança e acabamento dos ônibus que serão destinados ao município. A iniciativa faz parte do processo de implantação do novo sistema municipal de transporte. Os novos ônibus deverão integrar a operação do transporte público em Arraial do Cabo nas próximas semanas, reforçando o serviço prestado aos moradores e visitantes da cidade. A Prefeitura assumiu a gestão do transporte público no último dia 2 de março, proporcionando à população novas linhas e horários que conectam bairros que antes não eram atendidos. A frota conta com veículos equipados com ar-condicionado e recursos de acessibilidade.

Araruama

Governador Cláudio Castro e prefeita de Araruama, Daniela Soares, inauguraram a sede da Faetec, em São Vicente, nessa quinta-feira, 05.

Iguaba Grande

Iguaba Grande inaugurou nesta quinta-feira (05) a nova sede do Segurança Presente, localizada na Praça da Estação. A cerimônia contou com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do prefeito Fabinho Costa, além de autoridades estaduais e municipais. A base funcionará diariamente, das 8h às 20h, com 10 agentes fixos, 14 policiais em RAS, 4 agentes penais, além de viaturas, motocicletas e bicicletas elétricas, reforçando o policiamento de proximidade e ampliando a presença das forças de segurança nas ruas. A iniciativa faz parte das ações para fortalecer a segurança no município, que também conta com o PROEIS e com o Polo Integrado de Segurança, no bairro Vila Nova.

Cabo Frio

O Palácio das Águias, na Rua Erico Coelho, no centro de Cabo Frio, recebe, nesta sexta-feira o projeto “Cultura Mulher: Território da Criação” que vai reunir exposições de telas, obras visuais, livros e produções literárias, além de sarau com música e declamação poética, oficinas e rodas de conversa. A exposição é gratuita e ficará aberta ao público até o dia 19. “O projeto “Cultura Mulher: Território da Criação” uma mostra integrada de artes plásticas e literatura idealizada para celebrar o protagonismo feminino, promovendo a valorização, visibilidade e o reconhecimento das mulheres artistas de Cabo Frio e da Região. A superintendente municipal de Cultura, Jaqueline Brum, frisou que realizar o projeto no mês de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher é dar visibilidade à potência criativa feminina, fortalecendo a identidade cultural.