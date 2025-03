O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06

Cabo Frio

O secretário de Turismo de Cabo Frio, o empresário Davi Barcelos, trocou o município por um camarote na Marquês de Sapucaí em plena Segunda-Feira de Carnaval. Ele assistiu o desfile da escola campea 2025, a Beija Flor de Nilópolis com direito a Show de Xande de Pilares, uma das atrações do Camarote. O Camarote King teve ingresso vendido a R$ 2.750 por dia. O secretário chegou a compartilhar fotos no Instagram, mas diante da repercussão negativa, apagou as postagens. O camarote oferecia massagem, maquiagem cabeleireiro, barbearia para além de boate e um buffet no terceiro andar que servia salgadinhos mini-sanduíches, jantar completo, comida japonesa além de café da manhã e open bar com chopp, cerveja, vodka, whisky, energético e refrigerante.

Búzios

Yago da Silva Lima volta a Búzios na próxima terça-feira, para a primeira audiência de instrução e julgamento do processo em que é acusado de atropelar e matar a estudante Maria Eduarda de 18 anos, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Maria Eduarda caminhava pela calçada com a amiga e o namorado quando foram surpreendidos pelo veículo dirigido por Yago em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. Yago confessou a policia que dirigia o carro e que dormiu ao volante. Disse ainda que havia ingerido bebida alcoólica, além de não possuir habilitação para dirigir. Após o atropelamento ele desembarcou e, ao verificar o grave estado de Maria Eduarda, fugiu sem prestar socorro.

Arraial do Cabo

Uma nova ferramenta de diagnóstico chegou para salvar vidas no Hospital Geral de Arraial do Cabo. Pacientes com HIV internados na unidade e com suspeita de tuberculose agora terão acesso ao Teste Rápido de Tuberculose, um exame que entrega o resultado em apenas 30 minutos. Muito mais ágil do que os dois dias de espera exigidos pelo método anterior, quando a amostra precisava ir para um laboratório de referência. A aquisição foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde. De acordo com informações das coordenadoras técnica e administrativa do Centro de Doenças Infecciosas, Danielle Barbosa e Maria Auxiliadora de Aguiar, respectivamente, essa aquisição representa um avanço crucial no diagnóstico precoce e no tratamento imediato da tuberculose, uma infecção que pode ser agravada pela presença do HIV.

Araruama

O secretário de Turismo de Araruama, Thiago Moura, falou no Programa Bom Dia Litoral que o Carnaval deste ano foi um dos melhores de todos os anos. Segundo Moura, Araruama recebeu cerca de duzentas mil pessoas durante o Carnaval e que todos os Distritos foram contemplados a festa popular.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, causou com sua fala na rede social, quando defendeu que os municípios de Arraial do Cabo e Cabo Frio terão que contribuir para salvar a Laguna. Evidente que todos dependem de nossa Laguna e que segundo Fábio do Pastel serão chamados para mais reunião que discutirá a situação atual da Laguna.

Iguaba Grande

A secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Setor de Políticas Públicas para Mulheres, promoverá amanhã (07/03) uma série de atividades pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. As ações acontecerão na Praça Edyla Pinheiro, das 9h às 13h, com o objetivo de celebrar as conquistas das mulheres e promover o cuidado e a valorização de sua saúde e bem-estar. O evento contará com a participação especial do Programa Empoderadas, que oferecerá diversos serviços de beleza gratuitos, como maquiagem, corte de cabelo, massagem, trançado e barbearia. Além disso, os participantes terão acesso a atendimentos de orientação jurídica e psicológica, com profissionais qualificados para esclarecer dúvidas e oferecer suporte em diversas questões relacionadas aos direitos das mulheres. Outra atividade importante será a presença da equipe do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), que estará no local oferecendo orientações, com foco em promover o autocuidado e a valorização de sua saúde e bem-estar.

São Pedro da Aldeia

O Carnaval de 2025 em São Pedro da Aldeia foi um sucesso, marcado pela alegria dos foliões, organização e segurança. Com o trabalho conjunto da Prefeitura e das forças de segurança pública, a festa aconteceu sem registros de ocorrências graves, seja nas praias, nos blocos carnavalescos ou nos shows. Na segunda-feira (03/03), a Guarda Civil Municipal efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo que furtou um comércio na área central do município. Segundo os agentes, o suspeito foi localizado no Terminal Rodoviário da cidade, já com passagem comprada para o Rio de Janeiro, e em posse do objeto furtado. Ele foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Ainda na segunda-feira, a GCM recuperou um veículo roubado que estava abandonado em uma área de mata na Estrada do Boqueirão. O carro foi encaminhado para a 125ª DP para os procedimentos cabíveis. No sábado (01/03), duas ocorrências pontuais foram controladas rapidamente pelos agentes da Guarda Civil Municipal. O Plano Verão da Secretaria de Segurança e Ordem Pública segue até o domingo (09/03), com ações intensificadas nas praias e nos principais pontos de visitação do município.