O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06



Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio já definiu as personalidades da cidade que vão receber as Medalhas de Mérito durante a Sessão Solene do aniversário de 410 anos do município, marcada para o dia 11, no Salão Nobre do clube Tamoyo. O diácono permanente da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Cabo Frio, Arley Rangel da Silva vai receber a mais importante condecoração do município, a Medalha Major Bellegard. A professora Elza Maria Bernardo, a Tia Elzinha, vai receber a Medalha José Bonifácio. A Medalha Mérito Desportivo Jedihel Duarte de Azevedo será entregue a Reinaldo Souza de Azevedo, o Reizinho. O arquititeto Octávio Raja Gabáglia será condecorado com a Medalha Acyr Silva da Rocha do Mérito Legislativo. O artista plástico Reinaldo Caó vai receber a Medalha Victorino Carriço e o professor Carlos Frederico Costa de Abreu vai receber a Medalha Daracy Dinuci Francisconi.

São Pedro da Aldeia

O prazo para o contribuinte alaeense aderir ao Programa Municipal de Recuperação Fiscal (REFIS 2025) termina nesta sexta-feira. São os últimos dias para regularizar débitos municipais com descontos de até 100% em multas e juros. A iniciativa da Secretaria de Fazenda também permite parcelamento facilitado das dívidas abaixo de 10 salários mínimos, que podem ser divididas em até 60 vezes, com isenção total de multas e juros. O secretário de Fazenda, Renaldo Martins, diz que a meta e facilitar a regularização dos débitos tributários e não tributários municipais, como o IP TU e lss, entre outros. De acordo com ele programa beneficia a todos. lanto o contribuinte, que tem mais facilidades para ficar em dia com a prefeitura, quanto o municipio, que receberá recursos para investir em mais qualidade de vida para todos.

Arraial do Cabo

A cidade de Arraial do Cabo se prepara para receber, nesta quinta (06) e sexta-feira (07), a Arraial EXPO XP – Feira de Ciências e Tecnologia, evento que promete reunir conhecimento, inovação e entretenimento em um só lugar. O evento será no Largo do Estádio Municipal e da Praça Victorino Carriço (Sindicato), a partir das 9h. A programação é gratuita e aberta ao público, oferecendo experiências para toda a família. Durante os dois dias, o público poderá conferir atrações científicas e culturais imperdíveis, com apresentações interativas que unem aprendizado e diversão. Entre os destaques estão os grupos “Ciência em Show” e “Science Place Show”, conhecidos por transformar experimentos e demonstrações científicas em verdadeiros espetáculos educativos. A programação também inclui shows musicais: a banda Spectrummm, com seu som vibrante de rock, e a Turma do Show da Luna, sucesso entre o público infantil, que promete encantar a garotada. Além das apresentações, o evento contará com o Planetário Itinerante, uma Roda Gigante, um Ônibus Laboratório e o tradicional Show de Talentos, protagonizado pelos alunos da rede municipal de ensino.

Araruama

O distrito de Praia Seca vai se transformar nesse fim de semana em um point da boa gastronomia, da música e da cultura. A Prefeitura de Araruama promove, nos dias 8 e 9 de novembro, o I Festival Gastronômico “Maré de Sabores”, um evento que promete encantar moradores e turistas com o melhor da culinária local e regional. A programação começa a partir das 11h, no Calçadão de Praia Seca, com entrada gratuita. Com pratos inspirados em cinco temáticas — Costa Mediterrânea, Porto do Camarão, Sabor das Profundezas, Maré Nordestina e Canoa do Pescador —, o festival reunirá diversos restaurantes da região, que irão explorar ingredientes frescos e sabores autênticos, celebrando a riqueza do mar e a criatividade da gastronomia araruamense. Segundo a Prefeitura, o objetivo do “Maré de Sabores” é valorizar os talentos locais, impulsionar o turismo gastronômico e movimentar a economia de Praia Seca, oferecendo uma experiência completa que une aromas, sabores e boa música em um cenário paradisíaco.

Iguaba Grande

Vem aí a UBS de São Miguel! É o que anuncia o prefeito Fabinho. “Depois da grande conquista que foi a entrega da nova UPA para a cidade, quero dividir com vocês que a próxima entrega já está a caminho. A UBS do São Miguel já está mobiliada e praticamente pronta. Falta pouco! Até dezembro, no mais tardar, vamos abrir as portas de mais essa unidade de saúde que vai beneficiar diretamente as famílias da região. Seguimos firmes, com responsabilidade e compromisso”, disse o prefeito.

Saquarema

Saquarema pelo futuro dos oceanos! O município se destacou no Estado do Rio de Janeiro ao assinar a Carta de Compromisso dos Governos Subnacionais Brasileiros, fortalecendo a economia azul e aderindo ao Mutirão Azul — movimento nacional em defesa dos ecossistemas costeiros e marinhos.