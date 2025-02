O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 06

Iguaba Grande

Rola nos corredores da Câmara de Iguaba que a bancada do tapete cada dia aumenta mais. Os vereadores Tikinho, Robertinho e Marcelo Durão, foram os primeiros, mas tem mais na fila para fazer parte da bancada.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio informou, em nota, que em breve, um novo Portal da Transparência estará no ar, fornecendo todas as informações conforme determina a lei e que o ministério público, em razão de irregularidades, recomendou a rescisão do contrato com a empresa que alimentava o antigo sistema. A prefeitura frisa que todos os gastos da atual administração estão sendo enviados, por extratos bancários, à justiça e ao Ministério Público e esclarece que, graças a proximidade do prefeito Doutor Serginho com o governo do Estado e com o SUS, garantiu remédios e insumos desde o primeiro dia da nova gestão. A nota explica ainda que a reforma da sede da Prefeitura ocorre em cumprimento a um lAC firmado pela Secretaria de Planejamento; que os coletes usados pelos secretários foram adquiridos com recursos próprios de cada um e as obras no TOT foram realizadas pela própria administração.

Arraial do Cabo

A Praia do Forno, em Arraial do Cabo, vai ser o palco, de sexta a domingo, do tradicinal Polo no Mar de Arraial do Cabo. A competição reúne 12 equipes, sendo o masculinas e 4 femininas mais de 300 pessoas, entre atletas. O Polo no Mar de Arraial não tinha uma equipe estrangeira na disputa a presença da Rússia em 2019. Aequipe Paraguaia traz atletas com passagens pela seleção nacional, além de uma nova geração cheia de talento para fazer história no Polo no Mar. Os jogos tem início às duas da tarde desta sexta-feira. Master Rio e Vem Nadar abrem a competição. Guanabara enfrenta o São Carlos em seguida. Passarinho joga com o G Master e encerrando a rodada Pró- Ressaca e Paraguai.

Araruama

O vereador Arídio Martins Vieira Filho, conhecido como Aridinho, deixa a Câma de Araruama. Ele foi nomeado Secretario Municipal de Transportes. A cadeira será ocupada por Aparicio Fernando Marques, militar reformado e morador de Graçuí, no Espírito Santo. A prefeita Daniele Soares anunciou também mudanças na Educação, na Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano. Valéria Amaral Assume a Educação. Vereadora entre 2017 e 2020, a professora e psicopedagoga implementou o ENEM na cidade e promoveu aulas preparatórias gratuitas. A vice-prefeita Verônica Januário, a Veronica do Cate Fabi, será Secretaria de Política Social, Trabalho, Habitação, Desenvolvimento Humano. Nas redes sociais, ela destacou o compromisso com o bem-estar da população mais vulnerável.

São Pedro da Aldeia

O procurador da República Leandro Mitidieri encaminhou ofício ao Clube do Tiro e Centro e Instrução de São Pedro, no bairro Flexeira, após denúncias dos moradores do condomínio Bosque da Lagoa que estão incomodados com o barulho dos tiros e assustados com balas que quase atingiram moradores. Leandro Mitidier encaminhou ofício ao clube com prazo de quinze dias para que apresente autorizações para funcionamento e as cautelas adotadas para impedir o lançamento de projéteis para fora da área e para não causar imo procurador da epública também encaminhou ofício a superintendência da Polícia Federal e ao Comando do Exército. Mitidieri quer saber se o lançamento de projéteis para fora da área do clube e o barulho dos disparos descumprem condicionantes para as autorizações.

Búzios

Depois da eleição da Câmara, o prefeito, Alexandre Martins, já teria tido uma conversa com os vereadores Aurélio Barros, Dida Gabarito e o presidente, Vitinho, mas no encontro os olhares, segundo o Sombra, era de desconfiança. E agora?