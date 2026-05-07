O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 07

Buzios

Secretaria da Causa Animal e Agricultura de Búzios está disponibilizando o serviço de vacinação em domicílio, para tutores que possuem mais de cinco animais. O atendimento acontece às segundas e quartas-feiras, das nove às 11 da manhã, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso ao serviço para famílias com maior número de pets. A imunização contra a raiva é fundamental para a prevenção da doença, protegendo cães, gatos e também a população. A ação busca reforçar os cuidados com a saúde animal e contribuir para o controle da raiva no município. Para solicitar a vacinação domiciliar, é necessário realizar um cadastro presencial na Secretaria da Causa Animal. Os tutores devem apresentar cópias do CPF, identidade e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria (22) 2633-6096.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Serginho, estimou a criação de 40 mil empregos no município nos próximos cinco anos, de 2027 a 2031. O objetivo, de acordo com o prefeito, é acabar com a dependência dos royalties, mas para isso, quer mudar o que chamou, em vídeo divulgado numa rede social, de leis da construção civil. O prefeito não revelou que mudanças pretende propor, mas garantiu que vão provocar, já no próximo ano, um impacto na economia do município superior a R$ 580 milhões e gerar mil novos empregos. As alterações, revelou, estão sendo discutidas com o secretário Marcelo Duzi e antes de serem encaminhadas a Câmara serão debatidas em audiência pública. As leis que o prefeito pretende modificar são o Código de Obras e a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, as mesmas que a ex-prefeita Magdala Furtado tentou mudar para aumentar o gabarito de diversas áreas.

Araruama

A Feira Literária de Araruama já tem data marcada. Um dos eventos culturais mais aguardados do município, acontece entre os dias 19 e 22 de junho e promete transformar a Praça Antônio Raposo em um grande cenário lúdico, onde os livros, a imaginação e o conhecimento serão os protagonistas. Durante quatro dias, o espaço será tomado por exposições literárias, lançamentos de obras, encontros com escritores, palestras, apresentações culturais e atrações musicais, reunindo crianças, jovens e adultos em uma verdadeira celebração da literatura e da educação. A prefeita Daniela Soares, disse que investir na leitura é investir no futuro das pessoas e classificou a Feira Literária de espaço de encontro e da busca pelo conhecimento. O objetivo de acordo coma prefeita é despertar nas crianças e jovens o encantamento pelos livros e proporcionar momentos de aprendizado e inspiração.

Arraial do Cabo

Já começou a contagem regressiva para os 41 anos de emancipação político-administrativa de Arraial do Cabo, e a Prefeitura está preparando uma celebração incrível para os dias 14, 15, 16 e 17 de maio, com apresentações, alvorada, missa e shows de cantores reconhecidos nacionalmente. Nesta quinta-feira (7), representantes do poder público se reuniram para discutir os últimos detalhes do evento, que promete reunir milhares de pessoas. Participaram da reunião membros das secretarias de Turismo, Segurança Pública, Ambiente e Saneamento, Mobilidade Urbana, Ordem Pública, Posturas e Fiscalização, Serviços Públicos, Governo e Eventos, além do IDAC, Coordenadoria de Comunicação, COMTRANS, Polícia Militar e Polícia Civil.

Iguaba Grande

O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, visita a Região dos Lagos nesta sexta-feira, pela primeira vez desde que assumiu o governo. Ele participa da inauguração do novo destacamento do Corpo de Bombeiros da cidade de Iguaba Grande. Secretário e estado de Defesa Civil, Coronel Tarciso Antônio de Salles Junior também é presença confirmada. A nova unidade é apontada como um marco para a segurança pública e o atendimento de emergências na região. A estrutura foi planejada para abrigar até seis militares, com atuação diária de equipes compostas por quatro a seis bombeiros por turno, em regime de escala. O destacamento está localizado no bairro Estação, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento, em um ponto estratégico e central da cidade, facilitando o deslocamento rápido das equipes e garantindo maior eficiência nos atendimentos e redução do tempo resposta.

São Pedro da Aldeia

O Procon aldeense realizou uma fiscalização em instituições bancárias do município para avaliar as condições de atendimento oferecidas ao público. Durante a operação, as instituições foram formalmente notificadas para revisar seus procedimentos internos e, se necessário, promover as adequações dentro do prazo estabelecido. Entre os principais pontos analisados estão a organização do fluxo de atendimento, a disponibilização de sistema de senhas, o cumprimento do atendimento prioritário, a relação entre demanda e número de funcionários, além das condições de acessibilidade, higiene, conforto e segurança das unidades.



Saquarema

A Prefeitura de Saquarema inaugurou o novo Posto de Saúde do Boqueirão, entregando à população um espaço moderno, acolhedor e preparado para oferecer mais conforto, estrutura e qualidade no atendimento. A nova unidade representa mais um importante investimento na ampliação e fortalecimento da rede municipal de saúde, garantindo mais especialidades médicas e cuidado para os moradores da cidade.