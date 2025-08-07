O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 07

Iguaba Grande

O Sombra viu o vereador Alan Rodrigues chegando bem cedinho para uma reunião com o prefeito Fabinho Costa. Segundo informações, a agenda era para às 7 da manhã, mas o moço madrugou. Já dizia a vovó: “quem chega na frente, bebe água limpa”.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, disse no programa Bom Dia Litoral, na manhã desta quinta-feira (07), que tem feito muito com pouco. Martins se referia a falta de recursos no município e os valores dos royalties que diminuíram. Segundo o próprio, a única oposição no município já passou pela prefeitura e fica falando sem apresentar soluções para os problemas. Em Búzios, não se fala em outra coisa.

São Pedro da Aldeia

As ações de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher ganharam reforço em São Pedro da Aldeia nesta quinta-feira (07/08), data que marca os 19 anos da Lei Maria da Penha (11.340/2006). Em alusão à data, equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Patrulha Maria da Penha, e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM Daiana Borges), realizaram uma ação educativa com panfletagem no Centro da cidade. A mobilização aconteceu na Avenida São Pedro, durante o sinal vermelho, com distribuição de panfletos informativos a motoristas e, também, aos pedestres que circulavam pela Praça Hermógenes Freire da Costa. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso à informação e incentivar a denúncia de casos de violência.

Araruama

As contas de 2023 da ex-prefeita de Araruama, Lívia Soares Belo da Silva, a Lívia de Chiquinho, foram rejeitadas, ontem, por unanimidade pelo Tribunal de Contas 1o Estado. A decisão torna a ex-prefeita inelegível pelos próximos oito anos com base na Lei da Ficha Limpa. O TCE apontou oito impropriedades e uma irregularidade nas contas. A ex-prefeita abriu créditos adcionais com base em excesso de arrecadação sem comprovar os superavits financeiros. O advogado de Lívia, Ubirajara Martins, argumentou que o tribunal foi levado a um erro de análise por uma falha no sistema contábil da prefeitura ressaltou que o parecer contrário poderá comprometer de maneira irreparável o futuro político da ex-prefeita Lívia e não demorou para reagir a decisão do TCE através de postagem numa rede social.

Cabo Frio

Vereadores da Comissão de Educação da Câmara de Cabo Frio se reuniram com estudantes do Movimento Rui Resiste, do Colégio Rui Barbosa, que protestaram durante a sessão de terça-feira contra o fim do ensino médio fundamental e a estadualização da escola. Os vereadores ouviram as reivindicações e o presidente da Comissão, Rodolfo Aguiar, se comprometeu a levar o tema a secretaria Municipal de Educação e ao prefeito Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho. Uma nova reunião com os estudantes esta prevista para a próxima semana.

Arraial do Cabo

O Programa Forças no Esporte será retomado em Arraial do Cabo após a assinatura, ontem, do novo Termo de Parceria entre a Prefeitura de Arraial do Cabo e a Marinha do Brasil, por meio do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. O projeto beneficiará, inicialmente, 70 crianças e adolescentes, que participarão de atividades cívicas e esportivas.

Saquarema

O cantor de Saquarema Juceir Júnior vai voltar a telinha da TV Globo. Juceir, que participou do The Voice Brasil, está na nova temporada do reality musical “Estrela da Casa” que tem estreia marcada para o próximo dia 25. O cantor, de 35 anos, vai defender o pop romântico, mas ele gosta de cantar o amor em qualquer língua. Há 20 anos se dedicando à música, Juceir se espelha no pai o músico cabofriense Lico Alves, que além de exemplo, foi um grande incentivador. O cantor conta que foi o pai, que o ensinou a tocar violão, cantar e o levou para estudar. A atração será comandada por Ana Clara e contará com a mentoria de Michel Teló. No programa, os talentos selecionados vão viver juntos em uma casa, onde apresentarão suas canções e passarão por diferentes dinâmicas que envolvem desde a construção de repertórios até os desafios da convivência coletiva.