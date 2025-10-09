O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

Arraial do Cabo

A Vigilância em Saúde e a Vigilância Sanitária de Arraial do Cabo iniciaram nesta semana uma importante ação educativa junto aos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, com foco na prevenção da intoxicação por metanol. Embora o município não registre casos suspeitos, a iniciativa tem caráter preventivo e visa orientar comerciantes e responsáveis pelos pontos de venda sobre o que é o metanol, seus riscos à saúde, os principais sinais e sintomas de intoxicação e as condutas adequadas diante de possíveis situações suspeitas. Durante as visitas, as equipes técnicas entregaram materiais informativos e reforçaram o papel do comerciante na identificação e notificação de casos, contribuindo para a proteção da saúde pública e para o consumo seguro de bebidas. De acordo com a coordenação da Vigilância em Saúde, a ação faz parte de um conjunto de estratégias voltadas à educação em saúde e à prevenção de agravos, reafirmando o compromisso do município com a preservação da vida e a segurança da população.

Araruama

Os vereadores da Câmara de Araruama acompanharam a decisão do Tribunal de Contas (TCE) e reprovaram as contas da ex-prefeita Lívia de Chiquinho. Foram 16 votos para reprovar e a vereadora Roberta Barreto não compareceu. Vale lembrar que a Câmara de Araruama tem 17 vereadores.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realiza nesta segunda, dia 13 de outubro, uma oficina gratuita voltada aos blocos carnavalescos do município. A atividade será ministrada pela consultora Rosângela Rosa, integrante da Escola Mirim Pimpolhos da GRES Grande Rio, e vai abordar estratégias de captação e gestão de recursos para os grupos que participam do Carnaval saquaremense. Local: Teatro Municipal Mário Lago / Horário: das 18h às 19h30.

São Pedro da Aldeia

O prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS de São Pedro da Aldeia está chegando ao fim. Os contribuintes ainda podem aproveitar as últimas semanas para regularizar as dívides com a fazendo municipal com descontos de ate 100% em multas e juros. A iniciativa da Secretaria de Fazenda também permite o parcelamento dos débitos abaixo de 10 salários mínimos, que podem ser divididas, em até 60 vezes, com isençao total de multas e juros. E importante lembrar que o contribuinte precisa estar em dia com os tributos de 2025.

Iguaba Grande

O IguaKids, que acontece neste domingo (12), a partir das 8h, na Praça da Estação. A criançada já está se preparando para o Dia das Crianças mais incrível da história de Iguaba Grande! Vai ter muitos brinquedos, atrações, diversão e momentos inesquecíveis para toda a família e, claro, a presença garantida do Wallacy e do nosso dino mais amado!

Cabo Frio

Cabo Frio tem um novo caso suspeito por intoxicaçao com metanol. A paciente é uma menor de idade que teria parucipado aa mesma festa ao primeiro paciente, un rapaz de 23 anos, internado no início da semana. A adolescente, de acordo com a secretária de Saúde, deu entrada na UPA de Tamoios, na segunda-feira com sintomas leves de intoxicação. Ao ser informada de que teria que ser internada para monitoramento do caso, ela fugiu da unidade. Para cumprir o protocolo, o caso foi comunicado ao Estado. A secretaria de Saude, no entanto, investigou o estado confirma a suspeita de intoxicaçao, mas não por Metanol. No entanto, a amostra de exame dela também foi coletada e enviada para o Laboratorio Lacen, para confirmação ou descarte do caso. A Secretaria ressalta que os casos suspeitos não são de bebidas consumidas no município.

Búzios

A Contederação Brasileira de Surt vai promover nos próximos dias 17, 18 e 19 em Búzios, mais uma edição do programa «CRSurf Talento Feminino Onda 1», realizado desde 2023 com recursos provenientes da área de desenvolvimento do Comité Olímpico Brasileiro.O objetivo é identificar novas surfistas no litoral brasileiro, visando o desenvolvimento e fortalecimento.