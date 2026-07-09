O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

Cabo Frio

O Festival do Camarão, mais tradicional evento gastronômico da região, abre o calendário de inverno de Cabo Frio esta noițe e promote movimentar a Praia do Siqueira até domingo com pratos a base do crustáceo, shows e artesanato.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Francisco Ribeiro, o “Chiquinho da Educação” , prestou depoimento na delegacia do município esta semana por conta dos sucessivos ataques a prefeitura Daniela Soares divulgados em vídeos e

publicações nas redes sociais. O ex-prefeito é acusado de utilizar a internet como ferramenta de calúnia, injúria e difamação. Chiquinho acumula uma série de condeções na Justiça. Inelegível, condenado por improbidade chegou a ser proibido de entrar na prefeitura. Chiquinho recentemente foi condenado pelo TCE a devolver mais de R$ 1 milhão de Reias aos cofres públicos por contratos sem licitação quando comandava à prefeitura. Ele também foi denunciado pelo MP por suposta pratica de violência política de gênero, após declarações contra a ex-vereadora Maria da Penha Bernardes de cunho machista.

Iguaba Grande

Os ginastas Daniele e Diego Hypólito; o trio Os Garotin , vencedor do Grammy Latino e as gêmeas Duda e Helena Ferreira, conhecidas como Pretinhas Leitoras, do Morro da Providência, șão aș primeiras atrações anunciadas oficialmente da Feira Literária de Iguaba Grande, a FLIG. A Feira Literáira acontece entre os dias 16 e 18 de julho, na Praça da Estação e vai reunir grandes nomes da litera-tura, da educação, do esporte e da música em palestras, bate-papos e encontros voltados para estudantes, educadores e toda a população. A FLIG será aberta com a palestra das gêmeas Duda e Helena Ferreira que vai abordar o poder transformador da leitura, da representatividade e do incentivo à formação de novos leitores. No mesmo dia, Os Garotin participam com um Talk Show que vai unir música e conversa com o público.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel e a secretária de saúde, Maria Marcia, estarão no Programa Bom Dia Litoral, nesta sexta-feira (10) de Julho. O programa será transmitido, pela Rádio, Tv Rádio Litoral, canal 7 da Costa do Sol e todas as plataformas.

Búzios

Búzios acaba de alcançar um importante reconhecimento: cinco praias do município foram recomendadas pelo Júri Nacional para concorrer à certificação internacional Bandeira Azul na temporada 2026/2027. Além das praias do Forno, Azeda, Tucuns e José Gonçalves, a Praia das Caravelas passa a integrar a lista de candidatas, consolidando Búzios como o único município do Estado do Rio de Janeiro com cinco praias recomendadas para a etapa internacional do programa. A certificação Bandeira Azul é uma das mais importantes do mundo quando o assunto é qualidade ambiental, segurança, infraestrutura, acessibilidade, educação ambiental e gestão costeira. Agora, as candidaturas seguem para avaliação do Júri Internacional, e o resultado será divulgado em outubro.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um encontro no CAPS II com profissionais que atuam em diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde, reunindo equipes da Atenção Primária, atendimento ambulatorial, urgência e emergência. O objetivo da iniciativa foi fortalecer o cuidado integrado em saúde mental, promovendo a troca de conhecimentos entre os profissionais e alinhando os fluxos de atendimento da rede. Durante o encontro, foram discutidos os caminhos mais adequados para o direcionamento dos pacientes, garantindo que cada pessoa receba o cuidado necessário no serviço mais apropriado. A ação também buscou ampliar a integração entre os diferentes setores da saúde, contribuindo para um atendimento mais humanizado, eficiente e contínuo aos usuários dos serviços de saúde mental.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início ao período de renovação e de novas matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), referente ao segundo semestre letivo de 2026. A iniciativa oferece uma nova oportunidade para pessoas com 15 anos ou mais que desejam retomar os estudos e concluir o Ensino Fundamental. As aulas são oferecidas na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho, em Monte Alto, e no Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar, no Centro. O cronograma prevê a renovação de matrícula até o dia 10 de julho, destinada aos estudantes do Ciclo I à 3ª série do Ensino Médio da EJA que desejam permanecer na mesma unidade escolar. Já as novas matrículas poderão ser realizadas até o dia 31 de julho. O atendimento acontece presencialmente nas unidades de ensino. Para efetuar a matrícula, os interessados devem apresentar certidão de nascimento ou casamento (legível), CPF, Carteira de Identidade (RG), título de eleitor (para maiores de 18 anos), certificado de reservista (para homens maiores de 18 anos), comprovante de residência, comprovante do fator RH (tipo sanguíneo), duas fotos 3×4 recentes e Cartão do SUS. Para estudantes menores de idade, também é obrigatória a apresentação do CPF e da Carteira de Identidade (RG) do responsável. A Secretaria Municipal de Educação reforça que a EJA é uma importante ferramenta de inclusão educacional, proporcionando a jovens, adultos e idosos a oportunidade de concluir a educação básica, ampliar conhecimentos e abrir novas perspectivas para a vida pessoal e profissional.