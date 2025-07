O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 10

São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Paulo Lobo, anda dizendo que não descarta uma candidatura a prefeitura em 2028. Segundo o próprio, por onde passa as pessoas perguntam se ele vai colocar o nome na lista de prefeitaveis. Aliás, muitos querem o apoio do atual prefeito.

Arraial do Cabo

Dando sequência aos debates para a construção das metas, diretrizes e objetivos da administração pública municipal para os próximos quatro anos, a Prefeitura de Arraial do Cabo convida todos os cidadãos cabistas para a audiência pública de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. A reunião será realizada no próximo dia 17 de julho, às 15h, na Escola Francisco Luiz Sobrinho, em Monte Alto.

Iguaba Grande

A atriz Leze Motta, o escritor Eduardo Bueno, o jogador e capitão do Penta, Cafu, o rapper Delacruz, além de Thiago Martins e Marcelo Falcão são as atrações da Feira Literária de Iguaba Gande que acontece de hoje a sábado na Praça da Estação com o tema “Lendo o Brasil – Um passaporte para a diversidade”. O evento contara com mesas-redondas, exposições artísticas, área de leitura ao ar livre, intervenções culturais e o tradicional pavilhão literário, onde os visitantes poderão adquirir livros dos seus autores preferidos. adquirir livros dos seus autores preferidos. Todos os alunos e funcionários da rede municipal receberão 160 “fliguinhas” em cartões para compra de livros, estimulando o acesso à leitura. A FLIG também abre espaço para temas contemporâneos como diversidade, combate à discriminação, direito à cultura e protagonismo juvenil.

Búzios

Três pinguins-de-Magalhães, os primeiros da temporada de inverno na região foram resgatados pelo Instituto Albatroz, encalhados nas praias de Geribá e da Tartaruga, em Búzios, e em Arraial do Cabo. As aves foram levadas para o Centro de reabilitação e despetrolização da instituição, em Araruama. Os pinguins-de-Magalhães estão em migração até setembro. Eles partem da Patagônia em busca de alimento e águas mais quentes. Durante este período, muitos animais acabam encalhados nas areias das praias da região devido ao cansaço extremo ou doenças. Caso encontrem esses animais, vivos ou mortos, os banhistas devem acionar imediatamente o Projeto de Monitoramento de Praias através do telefone 0800 991 4800. A mesma atitude deve ser adotada ao avistar tartarugas marinhas, outras espécies de aves marinhas e mamíferos marinhos nas areias das praias.

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, anunciou durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores municipais o pagamento, a partir de agosto, de gratificação de 20% para os secretários escolares até o PCCR da categoria ficar pronto. O governo também garantiu que val pagar em agosto o enquadramento por tempo de serviço de todos os profissionais do magistério. A partir de 2026, não vai ser mais necessário que o servidor entrem com processo requerendo o direito previsto na Lei. A categortia se reúne hoje, às seis da tarde, no salão do Sindicato, para discutir as propostas da prefeitura.

Cabo Frio

O ronco dos motores vai soar alto na Praia do Forte, esta noite com o Festival Cabo Frio Moto Rock. O destaque fica com o show da banda Capital Inicial macado paera estsa sexta-feira. A estrutura para o evento vai contar com Praça de alimentação, espaço para expositores e feira de artesanato. Além de Dinho Ouro Preto e Companhia, a programação musical terá mais de quinze bandas se apresentando no palco e também na praça de alimentação. A programação começa as cinco da tarde desta quinta e sexta-feira. Sa-bado e domingo a festa começa ao meio-dia. Garage Grounge, Ramona Rox e Edu Gomes são as atrações de amanha. Smoking Folk, Cllindrada, e Capital Inicial se apresentam na sexta. Sábado tem shows de Oziris, Banda “Zoo” num Tributo aos Mamonas Assas-sinas, Caravelas e Eternal Flame. Domingo, Drena, Vin1-cius Mendonca Helena de Troia e Téo Barreto.

Saquarema

Nesta quarta-feira (9), representantes da Secretaria Municipal de Saúde marcaram presença no Seminário de Lançamento do Programa Nós+Seguras, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O programa é uma iniciativa transversal que integra educação e outras áreas, buscando promover a dignidade, cidadania e desenvolvimento socioeconômico de pessoas em situação vulnerável.