O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 10

Búzios

Carlos José de França foi condenado a 33 anos de prisão pelo assassinato da acrobata argentina Florência Aranguren, de 31 anos, em dezembro de 2023, numa trilha da Praia de José Gonçalves, em Búzios. O juiz Danilo Marques Lopes, que presidiu o júri ontem no Fórum da cidade, também condenou José Carlos de França a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais à família da vítima. O julgamento teve início às 11h40 e terminou às 23h. Quatro homens e três mulheres integraram o chamado Conselho de Sentença. O juiz ressaltou,ao justificar a condenação, que Florência era uma alma aventureira que amava a vida e viajava o mundo acompanhada do cachorro de estimação, mas foi morta de forma violenta, brutal e cruel por um sociopata inapto à vida em sociedade. O magistrado lembrou, que o crime afetou diretamente a vocação turística de Búzios, cidade que praticamente sobrevive da visita de pessoas dos mais variados lugares do mundo, mas sobretudo da Argentina, país de origem da vítima.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre, foi o convidado do Programa Bom Dia, Litoral desta quinta-feira (10). Pierre colocou seu nome para a prefeitura em 2028 e disse que gostaria muito de caminhar o atual prefeito Fábio do Pastel. A entrevista teve grande repercussão na cidade de São Pedro.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer, promoverá neste fim de semana um evento esportivo na Praia Grande: o Torneio de Vôlei de Praia e a 1ª edição do Beach Tennis. A programação reunirá atletas, moradores e turistas em um dos mais belos cartões-postais do Rio de Janeiro. O evento contará com a participação de equipes locais, além de atletas de diversas cidades do estado. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o calendário esportivo do município e valorizar o potencial da cidade na área do esporte. “A nossa expectativa para o evento é grande. Sabemos da importância de fomentar o esporte em nossa cidade, não apenas como forma de lazer, mas também como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e valorização dos nossos talentos locais”, destaca o subsecretário de Esporte e Lazer, Eduardo Garcia.

Araruama

O vereador e secretário Aridinho foi visto na Praia Seca pintado a ciclovia e colocando tachões com o subprefeito, Helenio Guerreiro. Como ninguém é de ferro, teve um peixinho na Praia do Dentinho e Aridinho comeu e muito bem. Dizem que Aridinho sempre vai a Praia Seca.

Cabo Frio

Moradores e turistas da Praia do Peró, em Cabo Frio, estão se mobilizando nas redes sociais para descobrir o paradeiro e cobrar o retorno do Cadeirão Artístico que foi retirado da praia em março. A peça se tornou um ponto turístico famoso e atrativo para fotografias na orla. Após semanas de buscas, o Cadeirão foi localizado na subsede da Comsercaf, no Peró, mas a surpresa veio quando, recentemente, quando o morador Valdir Santos descobriu que a peça havia sido transferida para a sede central da Comsercaf, no Centro da cidade, sem nenhuma explicação oficial sobre o ocorrido. A situação gerou um clima de revolta entre os moradores e veranistas, que temem que o Cadeirão se perca definitivamente. Um grupo decidiu intensificar a cobrança e invadir as redes sociais do prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, exigindo uma posição clara sobre o retorno do cadeirão a Orla.

Iguaba Grande

Você é convidado especial para acompanhar a Live dos 100 Dias de Gestão do Prefeito Fabinho, nesta quinta-feira (10), a partir das 18h30, através do nosso canal do YouTube ou Instagram. Será mostrado tudo o que já foi feito nesse início de mandato e os projetos, que continuarão transformando a nossa cidade. É um momento de transparência, prestação de contas e, acima de tudo, de diálogo com a população iguabense!

Saquarema

O maior festival de cultura surf da América do Sul, o Saquarema Surf Festival cresceu, ganhou novas atrações e passou a integrar um novo festival, o REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte). Entre as novidades está o REMA Skateboarding Challenge, uma competição de Mini Ramp em estilo Jam Session Ordenada, que acontece nos dias 12 e 13 de abril, na Praia de Itaúna, em Saquarema. Com um time de peso, que inclui os skatistas da Seleção Brasileira de Skate Park como Pedro Barros, Luigi Cini, Isa Pacheco e Dora Varella, a competição será disputada por dois times de sete skatistas cada, capitaneados por Isa e Dora. Os times vão se enfrentar em disputas individuais durante a etapa eliminatória, onde os skatistas terão três voltas de 40 segundos para mostrar suas habilidades para avançarem. A final será realizada em formato Jam Session, com os times podendo colocar até dois skatistas simultaneamente na pista para fazer manobras sincronizadas ou ensaiadas. Além dos atletas da Seleção Brasileira, estão confirmados na disputa os skatistas Lucas Xaparral, Nilo Peçanha, Murilo Peres, Felipe Foguinho, Vi Kakinho, Marlon Silva, André Mariano, Italo Penarrubia, Jonny Gasparotto e Ricardo Dexter. Dois skatistas locais também participarão do evento: Rayn Bonato e Pedro Marchi. Além da competição, o evento terá diversas atividades de skate para o público presente no festival. Entre os dias 14 e 17, as crianças dos projetos sociais Viver + Saquarema e Saqua Skate School terão aulas de skate, que serão dividas em dois turnos e atenderão até 120 crianças ao longo da semana.