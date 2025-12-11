O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 11

São Pedro da Aldeia

A Câmara de São Pedro da Aldeia votou nesta quinta-feira (11) o PCCR e deixou os funcionários felizes. Foram oito votos preciosos. Segundo os fofoqueiros do canhão, os vereadores Paulo Santana e Pedro Abreu foram votar em Brasília. Que coisa !

Araruama

A Prefeitura de Araruama vai antecipar o pagamento do 13º salário dos servidores municipais, que será depositado já nesta sexta-feira (12). A medida reafirma o compromisso da gestão com a valorização profissional, a organização das contas públicas e o respeito ao servidor, garantindo tranquilidade financeira antes das festividades de fim de ano. Além disso, os aposentados e pensionistas do município, junto com o 13º salário antecipado, vão receber, também nesta mesma data, o Abono Especial de Natal, no valor de R$600. Esta é a primeira vez que o benefício é concedido pela Prefeitura aos aposentados, marcando um avanço nas políticas de reconhecimento a quem dedicou anos de trabalho ao serviço público. A prefeita Daniela Soares destacou a importância da medida e reafirmou o compromisso da gestão com o bem-estar dos servidores. “Trabalhamos com responsabilidade e seriedade para que nossos servidores e aposentados sejam valorizados de verdade. A antecipação do 13º salário e do abono especial é resultado de uma gestão comprometida com as pessoas, que honra cada compromisso e cuida de quem cuida da nossa cidade”, reafirma a prefeita.

Arraial do Cabo

O Instituto de Previdência Cabista (IPC) passou a receber, pela primeira vez, a compensação previdenciária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O repasse é resultado de um acordo entre os Regimes Geral e Próprio de Previdência Social, pelo qual o órgão federal devolve ao instituto municipal as contribuições dos servidores que se aposentaram utilizando períodos de trabalho contabilizados no regime geral. De acordo com o Instituto, a chegada desse recurso fortalece o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), garantindo mais sustentabilidade ao sistema e segurança no cumprimento das obrigações futuras com os servidores. O avanço também evidencia a eficiência, organização e transparência na gestão previdenciária do município. “O recebimento de compensação previdenciária é um marco para o município, pois reafirma o compromisso com a manutenção da estabilidade financeira e atuarial do RPPS”, destacou Shanna Barros, presidente do IPC.

Iguaba Grande

O prefeito Fábio Costa decretou ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro, além de 2 de janeiro de 2026. Os serviços essenciais funcionaram normalmente sem interrupção. Feliz 2026 para todo povo de Iguaba Grande!

Búzios

Os jet skis usados, irregularmente, para atividade comercial sem autorização, licença ou padrões de segurança, nas praias de Búzios estão na mira das Secretarias de Ordem Pública e de Segurança e da Marinha. A prática, que tem colocado em risco a vida de banhistas e infringido leis municipais e marítimas, foi o principal assunto de uma reunião ontem dos coordenadores de Assuntos Náuticos e de Transportes do município, André Luiz Gomes e Elias Nunes com o delegado da Capitania dos Portos de Cabo Frio Bruno Arruda. O município quer o apoio da Marinha para ações conjuntas de ordenamento, incluindo a regularização de embarca-ões e operações integradas com outros órgãos, como a Inidade de Polícia Ambiental. O objetivo é ampliar a capacidade de resposta do município. Foi discutido também a realização de um curso de habilitação para servidores, para capacitar agentes a pilotar as embarcacões oficiais.

Cabo Frio

Os vencedores do Prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental foram anunciados ontem. A concessionária reuniu jornalistas, comunicadores e produtores de conteúdo digital da região para celebrar as boas histórias e o desafio de sustentar a verdade nesses tempos marcados por fake news. Este ano, foram 45 matérias de 39 inscritos na disputa em sete categorias: Fotojornalismo; Webjornalismo; Ra-diojornalismo; Telejornalismo; Mídias Alternativas; Universitária e a novidade para deste ano, o Trata Bem.