O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 11



Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta quarta-feira (10) uma capacitação direcionada aos profissionais da Saúde Coletiva, com foco na ampliação do cuidado e no atendimento humanizado à população LGBTQIAPN+. O encontro aconteceu na sede da unidade. Participaram da atividade representantes estaduais da comunidade LGBTQIAPN+ na baixada litorânea, além do Secretário de Saúde Fabrício Veloso e da Superintendente de Vigilância em Saúde, Karolina Araújo, que destacou a importância da escuta ativa e da qualificação das equipes de saúde para assegurar um atendimento inclusivo e de qualidade. Durante o evento, foi anunciado que, em setembro, a Saúde Coletiva contará com uma sala exclusiva para atendimento especializado à comunidade LGBTQIAPN+. A data de inauguração ainda será divulgada. O núcleo terá acompanhamento de uma equipe multidisciplinar formada por infectologista, endocrinologista, assistente social, psicólogo e enfermeiro, garantindo acolhimento integral e especializado. Com a iniciativa, a Prefeitura reafirma o compromisso em promover uma saúde pública mais inclusiva, diversa e atenta às necessidades específicas de cada cidadão.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo divulgou a convocação dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 – Integra Arraial, destinado à contratação temporária de instrutores para atender demandas de excepcional interesse público. Os convocados devem comparecer no dia 12 de setembro de 2025, sexta-feira, das 9h às 16h, à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, localizada no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, na Avenida da Liberdade, Praia dos Anjos. Será permitida a tolerância de até 10 minutos de atraso em relação ao horário inicialmente agendado. Na ocasião, os candidatos precisam apresentar original e cópia dos documentos exigidos, entre eles: identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais atualizada, carteira de trabalho, PIS/PASEP, diploma ou histórico escolar compatível com o cargo, além de certidões de nascimento ou casamento e, quando for o caso, documentos dos filhos menores de 14 anos. Também são solicitados certificado de reservista (para homens de até 45 anos), foto ¾ e dados bancários do Banco Itaú. A lista completa com os nomes dos convocados está disponível no Diário Oficial do município, edição nº 1.478. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura de Arraial do Cabo, cujo link está disponível na bio.

São Pedro da Aldeia

Um café na sede da Associação Comercial de São Pedro da Aldeia, nesta quinta-feira (11) de setembro, marcou a chegada da Rádio Litoral FM, no morro de Sapeatiba. O diretor- presidente, Dr. Augusto Ariston, destacou a importância de uma imprensa séria e alinhada com o povo. Já o diretor e ex- deputado federal, Bernardo Ariston, falou sobre convergência das mídias. O prefeito Fábio do Pastel falou que é difícil ligar o rádio pela manhã e não sintonizar 97,3 para se alegrar e ficar bem informado. Vários vereadores e empresários estiveram presentes. Sentado à mesa o presidente da Câmara falou que cresceu ouvindo a Litoral FM e que estava muito feliz e emocionado.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realizará mais um encontro do Projeto Colo na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, às 14h, na sede da Secretaria. O tema desta edição será “O Papel do Acompanhante”, abordando a importância da presença e do apoio durante a gestação e o parto. O Projeto Colo oferece um espaço de acolhimento e troca de experiências, com orientações sobre pré-natal, amamentação, cuidados com o corpo e preparação para o bebê. Aberto ao público, a iniciativa apoia gestantes e suas famílias neste momento tão especial.

Iguaba Grande

Em breve, a nova UPA de Iguaba Grande será inaugurada! A nova UPA foi planejada para oferecer mais conforto, qualidade e modernidade no atendimento de urgência e emergência. As novas acomodações foram pensadas com carinho para garantir acolhimento e estrutura a quem precisar. E não para por aí: equipamentos mais modernos já estão chegando, trazendo mais eficiência e agilidade para o cuidado com a nossa população.

Búzios

As produções cinematográficas que usaram Búzios como cenário, entre setembro de 2024 e setembro de 2025, tiveram um impacto financeiro na economia do municipio, de acordo com a Búzios Film Commission, que superou os R$ 4 milhões e meio de Reais.

Cabo Frio

O “Dose Dupla: Seresta e Cachaça” vai celebrar nesta sexta e sábado, no Boulevard Canal, em Cabo Frio Dia da seresta e o Dia da Cachaça. A programação reune o primeiro Encontro de Seresteiros e a primeira Feira da Cachaça. A curadoria é assinada pela Confraria de Cachaça Copo Furado, grupo com reconhecida experiência na valorização da bebida tipicamente brasileira.