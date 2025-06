O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 12

Arraial do Cabo

O Apollo, de Arraial do Cabo, retorna ao cenário esportivo como um dos destaques do Campeonato Carioca Metropolitano, promovido pela Federação de Futebol do Estado do Rio, depois de mais de dez anos longe dos gramados estaduais.

Saquarema

Saquarema será o enredo do desfile no ano que vem da escola de samba carioca “Em Cima da Hora”, em busca do acesso ao grupo especial. As belezas, histórias, lutas e religiosidade de um dos cartões postais. A escola se debruçara sobre o mar para narrar uma saga de fé, como o tradicional Círio de Nazaré em Saquarema, onde a devoção move multidões e revela a força de um povo. A agremiação vai mostrar na avenida que Saquarema não e só um paraiso tropical, mas um lugar cheio de história, fe e tradição A Em Cima da Hora será a segunda escola a desfi lar na Marquês de Sapucaí no sábado, 14 de fevereiro de 2026, disputando o titulo de campea pela Série Ouro e uma lugar no Grupo Especial.

Cabo Frio

Uma operação do PROCON de Cabo Frio constatou que foram poucos os postos de combustíveis de Cabo Frio que repassaram para o consumidor final o desconto de 5,6% no preço de venda da gasolina, da Petrobras as distribuidoras. Segundo a coordenadora do Procon, Mônica Bonioli, a maior parte dos estabelecimentos manteve os valores e alguns até os reajustaram. Todos eles terão que se justificar, sob pena de sofrer sanções. O levantamento incluiu os valores cobrados pela gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel S10, diesel comum e gás natura veicular (GNV). O consumidor que se sentir lesado deve procurar o PROCON , de segunda a sexta-feira, das oito da manhã as cinco da tarde, no Braga e no Shopping UnaPark em Unamar-Tamoios.

São Pedro da Aldeia

O presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre, sancionou a lei que obrigada hospitais e maternidades das redes pública e particular do município a garantir, sem custo acidional, a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto sempre que solicitado pela parturiente. Doula é uma profissional que oferece suporte fisico, emocional e informativo a gestantes, parturientes e mulheres no período pós-parto, buscando o bem-estar e a melhor evolução do parto. Elas não são profissionais da área médica e não realizam o parto, mas acompanham e apoiam a mulher durante toda a jornada, desde o pré-natal. Vetada pelo prefeito aldeense Carlos Fabio da Silva, o Fábio do Pastel, a Câmara derrubou o veto. A lei prevê multa para estabelecimentos privados e afastamento do diretor de unidades públicas que derespeitarem a Lei.

Búzios

A ENEL foi condenada pela justiça a garantir melhorias urgentes no fornecimento de energia elétrica de Búzios. A sentença obriga a concessionaria a realizar, no prazo de 30 dias, todas as adequações técnicas necessárias nas linhas de transmissão e distribuição que atendem à cidade, sob pena de multa mensal de R$ 1 milhão de Reais. O prefeito Alexandre Martins se reuniu, ontem, com representantes da concessionária para assegurar a regularização dos serviços diante das constantes oscilações, interrupções e quedas de tensão que afetam moradores e comerciantes em diversas regiões da cidade. Alexandre Martins propôs um acordo visando à prestação de serviços com mais eficiência diante do descumprimento de compromissos firmados em diversas reuniões anteriores. Ele definiu a reunião como um xeque-mate e lembrou que o governo não está pedindo favor mas exigindo um servico de qualidade. como manda a lei.

Araruama

Aconteceu hoje (12), no Parque de Exposições de Araruama, uma reunião sobre linhas de crédito para fortalecer a produção agrícola local e incentivar o desenvolvimento do setor rural. “É fundamental garantir que nossos produtores tenham acesso a financiamento e orientação. O fortalecimento do campo é também o fortalecimento da economia local”, destacou a prefeita Daniela Soares.