O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 12

São Pedro da Aldeia

Motoristas que trafegam pelo centro de São Pedro da Aldeia devem estar atentos. Nesta sexta-feira , dez ruas serão fechadas ao trânsito de veículos a partir das seis da tarde. O trânsito também muda, nos sábado no Porto da Aldeia e na Estrada do Boqueirão. Entre as ruas interditadas estão a Avenida São Pedro (entrada da cidade), Rua Adolfo Silveira, Rua Rosali Sampaio Guimarães, Rua Duque de Caxias eRua João Martins. No bairro Porto da Aldeia, o esquema especial de trânsito terá início ao meio dia de sábado Além da Avenida Pitória, na orla da praia, estarão fechadas a Rua Hermenegildo Estelita da Costa, Rua Capitão Apolinário, Rua Júlia Santos e Rua Manoel Ribeiro. Já a Estrada do Boqueirão, na Praia do Sudoeste, o fechamento será no sábado e na segunda, a partir das quatro da tarde até ofim, da programação.

Búzios

Os contribuintes de Búzios tem esta quinta-feirapara garantir 10% de desconto no IPTU 2026 ao optarem pelo pagamento em cota única. O benefício é válido para quem efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido no calendário fiscal. O prazo inicial era amanhã mas devido ao ponto facultativo na prefeitura em função do Carnaval, o prazo foi reduzido. A gula para pagamento pode ser retirada presencialmente na Secretariade Finanças e Arrecadação. A emissão também pode ser feita de forma online pelo site da prefeitura. Os contribuintes que preferirem podem optar pelc vencimentos a partir de fevereiro, sear o desconto aplicado à cota única. As guias de pagamento estão disponíveis no portal da preteitura, presencialmente na Secretaria Municipal de Fazenda por meio do telefone (22) 2633-6072.

Cabo Frio

A familia de Jamil Silva Santos, que ocupou a Cabana do Pescador entre a Praia do Peró e Conhas, em Cabo Frio, que mais de R$3 milhões de indenização da prefeitura de acordo com parecer técnico de avaliação de mercado. O procurador da Republica, Leandro Mitidierı disse, em depacho a Justiça, que não há cabimento em indenização diante da ocupação irregular de bem da União. Mitidieri defende como medida compensatória a destinação de parte dos valores arrecadados nas atividades culturais do empreendimento para família. Uma adulência de conciliação está marcada para o próximo dia 26, as três da tarde. O novo projeto prevê a transformação da “Cabana do Pescador’ em um espaço cultural multıdisciplinar destinado a valorizar a pesca artesanal e a cultura marítima local, sendo composto por salão multissensorial, salão de exposição, sala de multimídia.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, anunciou nesta quinta-feira, numa rede social que logo após o Carnaval, dará início as obras de pavimentação da Rua Leblon, no bairro da Cabocla. Magno anunciou também a intervenção com concreto frisado nos trechos de subida do bairro, na parte ao lado do cemitério e também nas subidas da Prainha. O prefeito cabista destacou que as obras são importantes que vão melhorar a mobilidade, garantir mais segurança para motoristas e pedestres e trazer mais qualidade de vida para a comunidade. O secretário de Obras Pedro Caju explicou que as obras serão executadas em sete pontos que tem maior trecho de maior declive. O calçamento de paralelo em dias de chuva dificulta a subida de veículos. Entre os trechos que vão receber concreto frisado estão a Tomé de Souza, Rua Ipanema e Praça da Bandeira.

Araruama

O Record Sunset Rio, que comemorou os 167 anos de Araruama, terminou com números expressivos e um saldo positivo para o município. O evento, totalmente gratuito, que aconteceu entre os dias 5 e 8 de fevereiro, na orla do Centro, foi realizado pela Record Rio e totalmente patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Durante os quatro dias passaram pelo festival cerca de 120 mil pessoas; além dos moradores, a cidade recebeu caravanas de cidades vizinhas e também de vários estados do país. Público que viu a orla se transformar em um grande palco de cultura, música e entretenimento, com shows de quatro grandes estrelas nacionais: Luan Santana, Cláudia Leitte, a banda Calcinha Preta e Mumuzinho, além de artistas locais e regionais. A prefeita Daniela Soares destacou a importância do evento para a cidade e comemorou os resultados alcançados. “A nossa cidade mostra que é capaz de receber eventos e com segurança. Tivemos um balanço muito positivo pra economia da nossa cidade, durante os 4 dias de evento a nossa cidade recebeu em torno de 120 mil pessoas, foram gerados 172 empregos indiretamente, e circulou, entre o comércio, entre pousadas da cidade, mais de 1 milhão e 800 mil reais. A ocupação hoteleira teve 100%. Isso prova a nossa capacidade de fazer eventos, de receber pessoas e impulsionar cada vez mais o turismo de Araruama. Com certeza isso é prova da capacidade do nosso município em receber pessoas”, destacou a prefeita. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, aproximadamente R$ 1,8 milhão foram injetados na economia local durante o período do evento. O impacto foi sentido diretamente nos quiosques, restaurantes, comércio em geral, ambulantes e na rede hoteleira, que registrou 100% de ocupação.

Iguaba Grande

Na próxima quinta-feira, dia 19 de fevereiro, segundo informações vai acontecer a eleição da mesa diretora biênio 2027/2028. Segundo um vereador, o atual presidente, Balliester Wernek, pode ser reeleito. Agora é só aguardar.

Saquarema

Saquarema tem consolidado sua posição como referência em preservação ambiental no Rio de Janeiro. Com ações que vão do cercamento de áreas com espécies em extinção em Jaconé ao plantio de mudas nativas em praias que possuem o selo internacional Bandeira Azul, o município vem alinhando o crescimento econômico à proteção do ecossistema. A estratégia de sustentabilidade da Prefeitura tem dado resultados práticos. Um levantamento recente do Centro de Liderança Pública (CLP) posicionou Saquarema em 9º lugar em todo o Brasil no ranking de menor emissão de gases de efeito estufa. O município também registrou uma das menores médias de desmatamento ilegal do país entre cidades com mais de 80 mil habitantes.