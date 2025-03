O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

Búzios

Yago da Silva Lima vai continuar preso. O juiz de Búzios, Danilo Marques Borges, rejeitou o pedido da defesa de relaxamento da prisão preventiva durante a primeira audiência de instrução e julgamento na terça-feira. Yago é acusado de atropelar e matar a estudante Maria Eduarda Souza Augusto, de 18 anos, ao dirigir alcoolizado e sem ter carteira de habilitação na madrugada de doze de janeiro. Ele participou da audiência e ficou frente a frente com a também estudante Giovanna Larrubia Contides, de 19 anos, que também foi atropleada por ele sobre a calçada e apesar dos graves ferimentos sobreviveu. O juiz ouviu também, as testemunhas de acusação Josué Vale de Souza Guimarães, Bruno Silva dos Santos, e Felipe Rodrigues da Silva, além de Lohan Coelho Barroso e Roberto da Cruz Pinto (como informantes).

Cabo Frio

Seis linhas de ônibus do segundo distrito passam a operar, a partir deste sábado, com micro-ônibus zero quilômetro, com ar condicionado e tarifa única reduzida a R$ 3

através de uma parceria entre prefeitura e a Salineira. A nova frota vai circular nos seguinte itinerários: Campos Novos x Santo Antônio; Campos Novos x Botafogo; Campos Novos x Agrisa; Campos Novos x Maria Joaquina; Botatogo x Chavao; e Nova Califórnia x Unapark. O prefeito Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, esteve em Tamoios e garantiu que a espera do usuário por ônibus será de apenas oito minuitos, mas não informou o valor do subsídio que a prefeitura vai repassar a Salineira. O prefeito anunciou também a implantação da Cidade da Saúde no distrito com a entrega de uma nova UPA e a reforma da Amaral Peixoto, com troca de iluminação e asfaltamento. Serginho prometeu ainda apresentar este mês um proieto de mobilidade urbana para a região.

Iguaba Grande

Uma série de incêndios registrados, esta semana em Iguaba Grande levou o prefeito Fabio Costa, o Fabinho, fazer um apelo a população: não queime lixo e denuncie a polícia ou a Guarda queimadas em terrenos da cidade.

O prefeito lembrou que a prática de atear fogo em lixo ou na vegetação e crime, com pena que pode chegar a quatro anos de prisao além de multa. Além disso, coloca em risco a vida dos moradores e causa danos ao meio ambiente e à saúde pública. Fabinho classificou a situação de “inaçeitável” e garantiu que vai tolertar esse tipo de atitude irresponsável. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 190 da PM ou pelo 153 da Guarda Municipal. Esta semana foram regstrados incêndios de grandes proporções nos bairros Vila Nova, Coqueiros e as margens da Estrada Nossa Senhora de Nazaré, que liga Cidade Nova e Parque dos Desejos.

Araruama

A Prefeita Daniela Soares recebeu o Coordenador da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Adriano Mattos, no primeiro dia da Operação Tapa-buraco durante a manhã desta quarta-feira (12). A ação ocorre na extensão da estrada de São Vicente (RJ-138). Segundo Adriano Mattos essa é uma ação coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do Estado, através do Secretário Uruan Andrade, junto com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), e a prefeita Daniela Soares. “Vai ser desencadeada a recuperação do pavimento de determinados trechos da RJ-138, uma Operação Tapa-buraco no trevo de Araruama, sentido São Vicente, para dar melhor trafegabilidade e segurança nesse primeiro momento”, informou o coordenador.

Arraial do Cabo

Os jovens da Guarda Mirim participaram, nesta terça-feira (11), de um mutirão de limpeza na Praia do Pontal, em uma ação educativa sobre a preservação dos oceanos. A iniciativa faz parte das aulas sobre o tema MAR e contou com o apoio do Instituto BW, que promoveu um bate-papo sobre os impactos do lixo no meio ambiente. Durante a atividade, os participantes percorreram a faixa de areia recolhendo resíduos como plásticos, tampas de garrafa e bitucas de cigarro, itens que, apesar de pequenos, representam grandes riscos para a fauna marinha. Após a coleta, os jovens se reuniram para discutir a origem dos resíduos encontrados e a importância de atitudes diárias para a preservação da natureza.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel tem feito vistoria nas obras do município aldeense. Aliás, o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, marca o moço em cima. No canhão da fofoca, o que se fala é que Claudinho Viviane fica morrendo de ciúmes de seu vizinho de Fazenda na Bicuda Grande.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizará um mutirão de castração neste sábado 15/03 (sábado), na Clínica Veterinária de Bonsucesso. As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas pelo aplicativo Colab até o dia 14 de março. Os procedimentos serão realizados na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli, na Rodovia Amaral Peixoto, km 73, Bonsucesso. Mais informações entre em contato pelo telefone (22) 99819-9813.