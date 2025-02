O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 13

Cabo Frio

O secretário de turismo de Cabo Frio, Davi Barcellos, quer recolocar o município no mapa das escalas dos transatlânticos. Esse ano, a cidade terá apenas duas escalas, mas o secretário espera, pelo menos, 20 navios para a próxima temporada. Davi Barcellos revelou que o município conseguiu uma importante vitória para a retomada das escalas dos navios: a Marinha autorizou a mudança da área de fundeio da Ilha do Papagaio para a Carolina, que vai reduzir de trinta para dez minutos o tempo de desembarque no Terminal de Transatlântico, na Passagem. O secretário lembrou que a dragagem aumentou a profundidade do canal, garantindo mais segurança para o transporte de turistas para o terminal através dos chamados tenders. Davi diz que a escala em Cabo Frio tem um atrativo a mais que é a venda de passeios de barco para Arraial. Movimentando ainda mais a economia local.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo será palco, neste sábado, da primeria edição da Summer Night Kun, uma corrida noturna que deve reunir cerca de 500 atletas para um percurso em meio as paisagens do Parque Estadual da Costa do Sol. A largada está marcada para às seis e meia da tarde na Praia Grande. A prova tera seis quilômetros e passa pela Rebeche, retornando pela areia da praia de volta ao ponto de partida. Quem completar a prova garante uma medalha exclusiva. As inscrições ficam abertas até esta sexta-feira no www.summernight run.com. O organizador da corrida, Olavo Carvalho disse que 50% dos inscritos são cariocas, 20% mineiros e 30% locais. Segundo ele, a prova tem atraído atletas pelas belezas naturais e pelo desafio de correr numa das paisagens mais bonitas do litoral.

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, está em Brasília participando da marcha dos prefeitos. Com ela também está o secretário de Turismo, Thiago Moura, que bate de porta em porta, reivindicando recursos para Araruama.

São Pedro da Aldeia

O secretário de Fazenda do município aldeense deve participar do Programa Bom Dia Litoral para falar sobre o déficit atuarial nos próximos dias. Aliás, em São Pedro da Aldeia, foi o tema do canhão, está semana. Renaldo que levará mais dois técnicos com ele para participar da bancada do programa.

Búzios

O vereador Felipe Lopes entrou com um requerimento pedindo explicações sobre as obras da Lagoa de Geribá. O requerimento com unanimidade. No momento da votação, seu colega Uriel da Saúde fez entrega de documentos para Lopes num gesto de que o executivo atua com transparência.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema renovou o contrato e garantiu mais uma edição do campeonato da World Surf League (WSL) na cidade. Considerada o Maracanã do surfe, Saquarema seguirá como palco de um dos eventos mais esperados do circuito mundial, reforçando sua posição como referência no esporte.

Iguaba Grande

Iguaba ON … Navegue sem limites! Agora a população pode acessar a internet gratuitamente na praça Edyla Pinheiro. A conexão está disponível para todos, que estiverem no local sem custo algum e com alta qualidade. É fácil e rápido! Selecione a rede Wi-Fi gratuita no seu celular,faça seu cadastro e comece a aproveitar a internet.