O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 14

Cabo Frio

Marcos Azevedo é o novo Coordenador-geral de Comunicação da Prefeitura de Cabo trio. O publicitário Ituava como diretor da Câmara Municipal antes de aceitar o convite do prefeito Sergio Azéveo, o Serginho. Marcos tem extensa experiência na política e na comunicação institucional. Ele já ocupou o cargo de secretário de comunicação anteriormente no governo do ex-prefeito José Bonifácio onde também cuidou dos eventos. O novo coordenador da comunicação de Serginho, disse em 2023, numa rede social, que Jose Bonifácio mudou a vida dele e o permitiu realizar muitos sonhos. Com a chegada de Marcos Azevedo, a jornalista Ciça Bianco que ficou a frente da Comunicação da prefeitura por 8 meses, desde a saída do marketeiro Paulo Becker assume o cargo de secretária adjunta da Casa Civil, passando a atuar ao lado de Jehann Costa, que deixou recentemente a COMSERCARF para assumir a secretaria.

Búzios

O prefeito de Búzios Alexandre Martins, retirou da Câmara o projeto de lei que cortava o auxílio alimentação de cerca de 2500 servidores contratados e comissionados da prefeitura e limitava o benefício, exclusivamente, aos servidores ocupantes de cargo efetivo. O prefeito, na mensagem, esclarece que foram observadas inconsistências no texto que serão sanadas pelos órgãos competente do governo e retornará em momento oportuno para análise. O prefeito buziano pretendia manter o pagamento do auxílio alimentação apenas para cerca de 1.900 servidores efetivos da prefeitura.

Iguaba Grande

O fim de semana em Iguaba Grande vai ser radical e de muita adrenalina. A cidade será palco de mais uma edição do “Iguaba Adventure Day” que este ano acontece em um dos cartões-postais da cidade: o Mirante Dona Çélia. O evento ferá atrações radicais como bungee jump e tirolesa, onde o público terá a oportunidade de viver momentos de emoção e aventura em meio à natureza. O Adventure Day tem objetivo incentivar o turismo , valorizar os espaços públicos e proporcionar opções de entretenimento para todas as idades. As inscrições para participação nas atrações serão realizadas exclusivamente de forma online por meio de formulário que é disponibilizado nas redes sociais oficiais da prefeitura. As vagas são limitadas e o cadastro antecipado será necessário para garantır participação nas atividades. A expectativa é de grande movimentação durante os dois dias fortalecendo o calendário turístico e esportivo.

Arraial do Cabo

O sonho de adquitir um imóvel de luxo à beira-mar em Arraial do Cabo tem se transformado em pesadelo para clientes do Praia dos Anjos Residence Club. As obras dos b blocos 5 e 6 prometidas pela Construtora Volendam não saíram do papel, apesar de unidades terem sido comercializadas desde 2021. Os terrenos onde deveriam estar erguidas as estruturas continuam vazios, sem qualquer sinal de fundação ou avanço da construção. Em alguns contratos, a previsão de entrega das chaves estava marcada para 2024.

São Pedro da Aldeia

Os estudantes de Araruama que fazem faculdade em Niterói ou Cabo Frio passaram a contar com uma nova frota de ônibus para transporte gratuito. A Prefeitura já realizou a entrega de 12 veículos, modernos e confortáveis, para substituir os oito que eram utilizados até então. Cerca de 1.000 alunos são contemplados pela iniciativa. Para utilizar o serviço, o estudante deve procurar a Secretaria de Educação, ao lado do Terminal Rodoviário, no Centro. “A nossa intenção é sempre entregar o melhor serviço possível para o nosso público. Os novos veículos vêm suprir essa demanda crescente de universitários de Araruama que cursam fora e oferecem um ambiente confortável e mais seguro para os estudantes”, disse a secretária de Educação, Valéria Amaral. Os novos veículos contam com tecnologia Euro 6 (Proconve P8 no Brasil), considerada uma nova geração no transporte rodoviário. Os ônibus emitem até 80% menos poluentes em comparação aos modelos anteriores, contribuindo diretamente para a preservação ambiental e para uma cidade mais sustentável. Antes operando com seis ônibus, o transporte universitário para Cabo Frio agora passa a contar com nove veículos. Para o trajeto Araruama x Niterói, a frota também foi ampliada, passando de um para três ônibus. Os novos coletivos oferecem uma série de comodidades aos estudantes, como ar-condicionado, acessibilidade, luz individual para leitura, porta-copos, carregadores USB em todas as fileiras, além de cintos de segurança para todos os passageiros. Cada ônibus possui capacidade para transportar até 46 estudantes.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, convida você para a 9ª edição do Moda e Prosa Caipira – Noite da Pecuária de Corte, que acontecerá no dia 21 de maio, às 18h, na Casa do Criador, no Parque de Exposições Marcos Catharino, em Sampaio Corrêa. O evento contará com música ao vivo, comidas típicas à base de carne bovina, feira de artesanato, atrações culturais e muito mais. Uma celebração da cultura r