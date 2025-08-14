O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 14

Cabo Frio

O presidente da Comissão de Educação e líder do governo na Câmara de Cabo Frio vereador Rodolfo de Rui se comprometeu, durante reunião com a direção do SEPE Lagos, ontem, a intermediar uma audiência entre a direção do sindicato e o prefeito Sérgio Azevedo, o Serginho. Os sindicalistas cobraram soluções urgentes para as seguintes pautas da categorias: demissões em massa de agentes administrativos por conta, de acordo com o sindicato, do ataque a jornada de trinta horas; cumprimento do PCCR, fim da política de reajuste salarial, fechamento do Rui Barbosa e de outras unidades municipais de ensino médio, entre outros temas.

Búzios

Os vereadores da Câmara de Búzios querem aumentar de 1,2% para 2% da receita corrente líquida, o percentual destinado a emendas impositivas no Orçamento do próximo ano. A Comissão de Finanças e Orçamento também apresentou Emenda mudando as regras para abertura de créditos suplementares e limitando empenhos. A Comissão de Finanças e Orçamento composta pelos vereadores Aurélio Barros, Raphael Braga e Dida Gabarito, realiza, na próxima terça-feira, as duas da tarde, audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A chamada LDO estabelece as diretrizes, metas e prioridades da administração pública municipal, servindo como base para a elaboração do orçamento. A audiência pública é aberta à participação da população, que poderá apresentar sugestões e questionamentos, ampliando a transparência e o diálogo sobre as diretrizes que irão nortear a gestão do município no próximo ano.

São Pedro da Aldeja

A Casa dos Azulejos, em São Pedro da Aldeia, será palco, neste sábado, de mais uma edição do projeto cultural “Aldeia Criativa – Mercado Alternativo”. O evento acontece das cinco da tarde as onze da noite, e entrada gratuita, terá como tema “Portais da Aldeia”. Voltado à promoção da economia criativa e à valorização da produção local, o evento reunirá expositores de diferentes segmentos, incluindo artesanato, plantas, velas, acessórios únicos, lanches artesanais, café, vinhos, ideias para presentear, chopp artesanal e muitos outros itens criativos. O público poderá ainda desfrutar de atrações musicais, com destaque para a apresentação da dupla “As Pretas do MPB”. De acordo com o secretário de Turismo, Rodolfo Jotha, disse que o ‘Aldeia Criativa’ é uma oportunidade para prestigiar talentos, fomentar o turismo e oferecer um momento de convivência e celebração da cultura.

Iguaba Grande

O vereador Luciano Silva de Iguaba Grande foi visto esta semana na sede do MDB do Rio. Luciano é do União Brasil, mas foi fazer uma visita. Seria um namorado político?

Araruama

O PROCON Araruama, em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), o PROCON Estadual do Rio de Janeiro (PROCON-RJ), o Comando de Polícia Ambiental (CPAM-PMERJ) e a Guarda Civil Municipal (GCM), realizou esta semana uma megaoperação de fiscalização em postos de combustíveis e supermercados em Araruama. A operação começou na segunda-feira (11) em 12 postos de combustíveis do município. Durante a ação, os fiscais identificaram bicos de combustíveis (gasolina, etanol e diesel) com bomba baixa, prática abusiva na qual a quantidade de combustível abastecida é inferior ao volume indicado no visor. Como medida cautelar, os bicos de abastecimento foram lacrados e a bomba interditada. Além disso, foram encontradas mercadorias que não estavam etiquetadas com o preço de venda, demonstrando falta de clareza ao consumidor. Na terça-feira (12), em uma ação conjunta do PROCON Araruama, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o PROCON-RJ, com apoio da GCM do município, foram realizadas diversas ações de fiscalização em supermercados locais. A operação resultou na apreensão e descarte de mais de 500 kg de alimentos impróprios para consumo. Entre as irregularidades constatadas estavam produtos vencidos, itens sem data de manipulação, validade ou origem, além de informações inadequadas sobre prazos de validade de produtos fracionados, ferindo os direitos dos consumidores e colocando em risco a saúde pública. Os fiscais também constataram produtos alimentícios expostos à venda de maneira irregular sem rastreabilidade ou mal armazenados, e em um desses estabelecimentos devido a diversos problemas estruturais e más condições sanitárias, a área de preparo da padaria foi interditada por medida cautelar. Neste mesmo local foi necessário encaminhar o gerente à delegacia para prestar esclarecimentos. Os estabelecimentos notificados têm até 15 dias para apresentar defesa ao PROCON pelas irregularidades e da mesma forma para o supermercado que teve um setor interditado. Nas ações todas as mercadorias impróprias foram descartadas na presença dos agentes e os responsáveis pelos estabelecimentos. O PROCON Araruama informou que seguirá com as fiscalizações a fim de garantir a segurança sanitária dos alimentos colocados à venda desde a estocagem até a exposição ao consumidor no comércio da cidade.

Arraial do Cabo

Quem celebra mais um aniversário hoje é o secretário de governo de Arraial do Cabo, Thiago Fantinha. Os festejos começaram ontem com parabéns e alguns comes e bebes. Segundo informações do Sombra, Dieguinho Supremo ficou tão emocionado que foi parar no hospital, mas pela manhã já estava na casa de Fantinha. Edão teria leva três galos vivos para o homem. Loucura, Loucura, loucura!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realiza entre os dias 15 e 17 de agosto a Feira Lilás – Garimpo Delas, voltada para o fortalecimento do empreendedorismo feminino. O evento reúne expositoras com iniciativas em moda, gastronomia, cultura e artesanato, incentivando o consumo consciente e a valorização da economia local. Das 15h às 22h, frente ao Marisco, no antigo Hotel Saquarema.