O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Araruama

Araruama comemorou nesta quarta-feira (15) o Dia dos Professores com uma grande festa realizada no Parque de Exposições, das 14h às 20h. O evento, promovido pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, reuniu cerca de 3 mil professores da rede municipal em um dia de celebração, reconhecimento e alegria. A programação contou com shows musicais, distribuição de lanches e momentos de confraternização, em um ambiente preparado com muito carinho para homenagear os profissionais que transformam a vida de milhares de alunos araruamenses. Durante o evento, a secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, destacou a importância da valorização dos educadores e o empenho da gestão municipal em reconhecer o papel essencial que exercem: “A nossa gestão, através da Secretaria Municipal de Educação, está muito feliz porque tivemos uma tarde memorável. Shows, lanches, muito carinho, muita dignidade para os professores e essa festa se estendendo até as 20h. Viva os professores de Araruama, viva uma educação democrática e libertária, viva a nossa gestão que tem sensibilidade para favorecer esse tipo de evento e valorizar os professores do nosso município”, afirmou a secretária. O professor Salan Veiga Lima, da Escola Municipal Professor Pedro Paulo de Bragança, em São Vicente, marcou presença na comemoração e destacou a importância da profissão na sociedade: “Ser professor é compreender que existem diversas realidades e que somos instrumentos de mudança para a sociedade”, afirmou. O município conta atualmente com 58 unidades escolares, além de 42 casas creche, 8 casas reforço e a Escola Clínica Autismo+, que juntas representam o compromisso da gestão com uma educação pública inclusiva e de qualidade.

Arraial do Cabo

A tradicional Festa da Padroeira de Arraial do Cabo, em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios, começa na próxima sexta-feira (17) com muita música e fé. A abertura das festividades contará com show do cantor Dan Oliveira, que promete animar o público com um repertório variado e contagiante, a partir das 22h. O evento acontece na Praia dos Anjos, em frente à igreja histórica, e segue até o dia 19 de outubro com missas, procissões e shows. A celebração é uma das mais aguardadas do calendário religioso e cultural da cidade, reunindo moradores e visitantes em um momento de devoção e confraternização.

Búzios

A Câmara de Búzios aprovou, com o voto de minerva do presidente, Vereador Vitor Santos, o projeto de Lei do vereador Dida Gabarito que aumenta de 80 para 93 o número de permissões para a exploração do serviço de “Buggy-Turismo” na cidade. O presidente ignorou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que considerou o projeto inconstitucional de acordo com parecer do Departamento Técnico da Câmara por invadir a competência do prefeito. Além de Vitor Santos, votaram a favor do projeto, o autor Dida Gabarito e três vereadores da base do governo Alexandre Martins: Anderson Chaves, Tony Russo e Josué Pereira. Votaram contra os vereadores Aurélio Barros, Raphael Braga, Felipe Lopes e Uriel da Costa. O presidente da Associação do Bugueiros de Búzios, Cássio Renato, disse que pedirá ao prefeito o veto total da lei e adiantou que poderá ir a justiça para derrubar a Lei.

Cabo Frio

O secretário de educação de Cabo Frio, Alessandro Teixeira, negou que a funcionária contratada que teria instalado a câmera que flagrou as agressões de alunos de uma escoal da rede mudnicipal tenha sido demitida. A notícia veiculada na tarde de ontem por um site da região foi classificada por Alessandro Teixeira de “Fake News”. O secretário explicou que a funcionária e mais três integrantes da equipe da Escola Professora Elenita Ferreira dos Santos Abreu, no Recanto das Dunas, pediram para mudar de unidade. As funcionárais ficaram preocupadas e com medo da repercussão que o caso ganhou nas redes sociais e disseram não se senetir seguras em continuar na unidade. Alessandro ao avaliar o caso, disse não acreditar que a professora tenha sido vítima de um surto. Ela diz que as fomas de agressão, com toalha e puxão de cabelo revelam um caso marcado pela maldade e covardia.

Iguaba Grande

A Vigilância Sanitária de Iguaba Grande segue realizando inspeções em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, em atenção aos alertas nacionais sobre casos de intoxicação por metanol. As equipes têm verificado rótulos, lacres e procedência dos produtos, e até o momento não foram encontradas irregularidades — resultado direto da colaboração e compromisso dos comerciantes locais com a segurança da população.

São Pedro da Aldeia

O CRAS Catarina Machado da Silva Borges, no bairro Alecrim, recebeu uma ação especial em prol da campanha mundial “Outubro Rosa”. O evento foi realizado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de São Pedro da Aldeia nesta quarta-feira (15/10) e contou com a participação da Associação Amigas da Mama. As voluntárias da associação promoveram uma palestra informativa e inspiradora sobre a importância do autocuidado, da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante a atividade, foram compartilhadas experiências, esclarecidas dúvidas e distribuídos materiais informativos, reforçando a mensagem de que cuidar da saúde é um ato de amor.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, convida a população para mais uma grande exposição literária. De 20 a 31 de outubro, a Casa de Cultura Walmir Ayala recebe a exposição “Mar de Poesia”, um evento que celebra a arte da escrita e valoriza os talentos literários do município. A abertura oficial será no dia 22 de outubro, às 18h, reunindo autores, leitores e admiradores da poesia em uma noite especial dedicada à literatura.