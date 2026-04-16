O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Araruama

A Prefeitura de Arraial do Cabo realiza, no sábado, 25 de abril, mais uma edição da Feira Turística e Cultural do Xaréu, que comemora seu terceiro aniversário com uma programação especial. A principal atração da noite será o cantor Sylvinho Blau Blau. O ícone da música nacional dos anos 80 sobe ao palco na Praça da Bíblia, na Praia dos Anjos, a partir das 21h. O show promete embalar o público com grandes sucessos e um repertório marcado pela nostalgia. Antes do show começar, a feirinha começa às 17h, reunindo uma variedade de atividades que já são sua marca registrada, como gastronomia e artesanato. A programação vai até as 23h e é aberta ao público.

Iguaba Grande

Neste sábado (18) tem mais uma edição do nosso tradicional Baile Charme na Praça da Estação! A partir das 19h, a pista vai ferver com muito charme, música boa e aquela energia que só quem já foi conhece! E nessa edição especial… prepara-se porque vai rolar banho de espuma! Chama a galera, separa o look e vá curtir. Não fica de fora!

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Serginho, decretou ponto facultativo nas repartições públicas do município no próximo dia 24, sexta-feira, prolongando o feriado de São Jorge, na quinta-feira. Já o prefeito de Búzios, Alexandre Martins, decretou ponto facultativo no expediente nos Órgãos Públicos Municipais, no dia 22, quarta-feira, em razão do feriado nacional de Tiradentes na terça-feira, Os decretos foram publicados na edição de ontem do Diário Oficial Eletrônico dos respectivos municípios. Sérgio Azevedo e Alexandre Martins garantem no Decreto, o funcionamento, em sistema de plantões ou prontidão, dos serviços essenciais, como atendimento médico de urgência além da Guarda Civil, Marítima, Defesa Civil e limpeza urbana. O expediente será normal nas resparti-ções públicas de Cabo Frio na segunda e na quarta-fei-ra. Já em Búzios na segunda e na sexta-feira.

Araruama

O Estádio Rei Pelé, em Araruama, vai ser a casa do Arara para a disputa da Sèrie A2 do Campeonato Carioca. A prefeita de Araruama, Daniela Soares, é representantes do clube firmaram o acordo esta semana para que o time treine no Rei Pelé que também vai receber os jogos da equipe durante a competição. O técnico da equipe Roberto Brum celebrou a conquista e destacou o potencial do estádio. U comandante do Arara disse que o Rei Pelé é o Estádio mais lindo do Estado, só perde para o Maracanã. Ja o presidente do clube, Mikele Conte, ressaltou que a parceria vai além do futebol profissional e deve impactar diretamente a formação de novos atletas no município. A prefeita Daniela Soares disse que tem grandes expectativas para o desempenho da equipe e adiantou que já está na torcida para que o time conquiste uma vaga na elite.

Saquarema

O fim de semana prolongado pelo Dia do Trabalhador em Saquarema será embalado pelo sertanejo e forró. O Saquarema Country Fest acontece entre os dias primeiro e três de maio, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior em Sampaio Corrêa, e faz parte da programação dos 185 anos de emancipação político-administrativa da cidade. A maior festa country da Região dos Lagos chega à sexta edição reunindo grandes nomes do sertanejo e forró em três dias de muita música, lazer e diversão. A abertura do festival, no feriado do dia do trabalhador, a sexta-feira, contará com o show do cantor Murilo Huff. Já no sábado, o palco será tomado pelo carisma e talento de Xand Avião. Encerrando os três dias de programação com chave de ouro, no domingo, sobe ao palco o cantor Natanzinho Lima, considerado um fenômeno do forró.

Búzios

Buzios vai vai ser palco da primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana. As provas acontecem neste sábado e domingo no Porto da Barra, na Praia de Manguinhos. O sábado será o dia das disputas individuais em diversas categorias, entre elas, V1-Pró e OCI- Pró feminina e masculina. Cabo Frio vai ser representado por nomes como Martha Terra, Alice Moreno, Dayone Rossi, além de Klaison Roberto e Igor Rossi. O dia segue com nas categorias Júnior, Open, 40+, 50+. No domingo, a competição começa com a categoria OC6 60+. O Clube Náutico de Cabo Frio disputa com um time formado por Heloiosa Queiros, Isabela Teixeira, Luíza Paiva, Milene Brasil, Simone Ferraz e Simone Winter. O nautico também disputa na categoria open com Alice Moreno, Amber, Daniela Esteves, Dayone Rossi, Marta Terra e Nicolly Baptista.