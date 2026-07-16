O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Arraial do Cabo

Um atleta de Highline impressionou, nesta quarta-feira, ao caminhar por cerca de cem metros em uma fita esticada entre formações rochosas, bem acima do mar agitado do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. As imagens espetaculares da travessia que desafiou o perigo foram registradas pelo cinegrafista e piloto de drone Jorge Porto e já estão viralizando nas redes sociais Arraial do Cabo tem se tornado o destino queridinho dos praticantes da modalidade.

Iguaba Grande

Fabio Costa, o Fabinho, anuncia, logo após a FLIG, a Feira Literária de Iguaba, na próxima semana, mudanças no secretariado. A dança das cadeiras vai mexer, inclusive, na composição da Câmara. A reforma começa a valer no dia primeiro de agosto. Uma fonte próxima ao prefeito confirmou as mudanças ao jornalismo da Litoral FM. Fred Carvalho retorna ao comando da Educação. Com isso, a atual secretária, Camila Lessa, assume o Planejamento. A atual secretária de Turisimo, Carla Valle, assume a Secretaria da Mulher. As nomeações só devem ser oficializarás após publicação no Diário Oficial.

Búzios

A Rua das Pedras, em Búzios, virou a Avenida Nove de Julho ontem. A classificação da Argentina para a grande final da Copa do Mundo transformou o Centro de Búzios em um verdadeiro caldeirão alviceleste. Logo após o apito final da vitória, por dois a um, sobre a Inglaterra, em Atlanta, centenas de torcedores tomaram a Orla Bardot e a Praça Santos Dumont, no centro da cidade, conhecida como a “casa dos argentinos” no Brasil com buzinaços, fogos de artifício e os tradicionais cantos de arquibancada. Dentro de campo, o time comandado por Lionel Scaloni garantiu a chance de defender o título conquistado no Catar. Se vencer no fim de semana, a Argentina alcança um feito inédito desde o Brasil de Pelé: o bicampeonato mundial consecutivo. Agora, a comunidade argentina em Búzios já prepara a festa para o próximo domingo. A grande decisão será contra a Espanha, em Nova Jersey.

Araruama

A Copa Araruama de Velocross promete agitar a Região dos Lagos, neste fim de semana, com disputas em Morro Grande. O evento reúne pilotos experientes e jovens promessas, atraindo competidores do Rio, Minas e Espírito Santo que prometem movimentar hoteis e restaurantes locais.

Cabo Frio

A ONG Nossa Lagoa Viva cobrou a retomada imediata das obras de dragagem na Enseada da Praia do Siqueira. Em nota divulgada nas redes sociais, a organização lembrou que os trabalhos continuam paralisados por determinação do Ministério Público Federal. De acordo com a entidade, a obra segue suspensa porque diversas pendências documentais, técnicas e legais ainda não foram sanadas pelos responsáveis. A ONG criticou o que chamou de “explicações vagas” e repudiou as tentativas de transferência de responsabilidade entre os órgãos públicos. O grupo exige que toda a documentação necessária seja apresentada com urgência às autoridades competentes. Na nota, a organização afirmou que a Lagoa de Araruama não pode continuar refém de discursos e que a população exige ações e não desculpas. O manifesto encerra destacando que a cidadania exige clareza e transparência.

São Pedro da Aldeia

A população de São Pedro da Aldeia e visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto as atividades desenvolvidas pela Aviação Naval durante mais uma edição do tradicional Portões Abertos, promovido pela Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA), com o apoio da Prefeitura Municipal. O evento será realizado no dia 02 de agosto (domingo), das 9h às 17h, reunindo demonstrações operacionais, apresentações aéreas, exposições, atividades educativas e atrações para públicos de diferentes idades. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas previamente por meio da plataforma Sympla.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, marcou presença nesta semana no XXXIX Congresso do Conasems, um dos maiores encontros de gestores de saúde do país. O município representou o Rio de Janeiro na 21ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, apresentando o trabalho desenvolvido na Atenção Primária local. A experiência apresentada por Saquarema, intitulada Caminhos da Saúde, mostrou uma estratégia visual desenvolvida para o mapeamento territorial na Atenção Primária, iniciativa que tem contribuído para melhorar o planejamento e a organização dos serviços de saúde oferecidos à população do município. A participação no congresso reforça o compromisso da Secretaria de Saúde em buscar constantemente formas de inovar e fortalecer a gestão pública, trocando experiências com outros municípios fluminenses e conhecendo novas práticas que possam ser aplicadas em benefício dos moradores de Saquarema.