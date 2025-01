O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Saquarema

Após o sucesso do show da banda Maneva, na última sexta-feira, 10, a Prefeitura de Saquarema seguirá com a programação do Festival de Verão 2025! Em sua 9ª edição, o evento traz muita música e esportes para moradores e turistas que visitam Saquarema na estação mais quente do ano! O segundo final de semana contará com o show do músico Leoni. Cantor, compositor e escritor brasileiro, Leoni começou a tocar contrabaixo aos 16 anos, quando formou com amigos da escola o seu primeiro grupo de rock, chamado “Chrisma“. Em 1981 iniciou como baixista e principal compositor da banda Kid Abelha, juntamente com George Israel, Paula Toller, Alessandro Gonçalves que era baixista, e mais tarde Bruno Fortunato.

Búzios

Yago da Silva Lima, que atropelou e matou a estudante Maria Eduarda Souza, de 18 anos, e feriu gravemente Giovana Larrubia, de 19, na madrugada de domingo em Búzios fol preso ontem na casa da sogra, no Guirir. A Jutiça decretou a prisao preventiva a pedido do Ministério Público. Yago responderá pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. As duas estudantes caminhavam pela calçada quando foram atingidas.

Cabo Frio

Os proprietários de cerca de cem caixas de som apreendidas em operações de fiscalização nas praias de Cabo Frio terão de desembolsar R$ 565 Reais é 65 centavos de multa para reaver os aparelhos, além de apresen-tar a nota fiscal do equipamento e documentos como CPF, RG e comprovante de residência. Os aparelhos devem ser reclamados, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã, as cinco da tarde, na Secretaria Adjunta de Fiscalização e Posturas, no Braga. Os equipamentos de som que nao forem retirados pelos proprietários no prazo de 60 dias corridos serão doados. O destino será definido pelo prefeito. Além das caixas de som, a fiscalizaçao tambem combate irregularidades como o excesso de guarda-sois, mesas e cadeiras utilizados por barraqueiros, o uso indevido desses itens por carrinhos e a atuação de ambulantes sem licença. O presidente da Camara de Araruama, vereador José Magno Martins, o Magno Dheco, registrou um boletim de ocorrência contra uma página de uma rede social que o acusou, sem apresentar provas, de ligação com uma série de crimes no distrito de São Vicente. O vereador, em nota, classificou a denuncia de grave. O vereador garantiu que todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas e irresponsabilidade terá consequências. Magno Dheco afirmou não ter dúvidas que as acusações absurdas contra ele nao ficarao impunes. O presidente da Câmara recebeu o apoio de diveos internautas. Um deles lembrou que falsos jornalistas não tem nenhụm compromisso com a verdade. Outro disse que é preciso agir para evitar que mentiras ganhem status de verdade.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho, desencadeou na manhã desta quinta-feira uma operação choque de ordem no Braga que teve como alvo a desordem urbana, os ferros-velhos clandestinos que compram materiais furtados e o combate ao crescente consumo de crack na região. A operação, que teve início no Moruba, envolveu diversas secretarias além das Polícias Militar e Civil, Secretaria de Ordem Pública, Comsercaf e Postura. Durante a operação, 14 pessoas em situação de rua foram encaminhadas a Casa de Passagem. Cinco manifestaram o desejo de retornar aos seus municípios de origem. Serginho disse, em video numa rede social, que o crack é um problema grave que afeta profundamente a cidade, destruindo vidas e desestruturando comunidades e ressaltou que vai seguir com o trabalho firme, humano e coordenado para recortar vidas e restaurar a ordem.

Iguaba Grande

O tapete arrumado do vereador Tikinho está causando. Nos corredores, tem gente falando que o vereador Marcelo Durão já pediu o endereço ao colega para também ter seu tapete.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel recebeu das mãos do atual presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre, um cheque de devolução no valor de R$1.320.181,88. O montante é referente ao duodécimo, repassado anualmente pela Prefeitura Municipal, que não foi executado ao longo do exercício financeiro de 2024. A entrega foi realizada nesta quinta-feira (16/01), no gabinete do prefeito, com a presença do secretário de Governo, Luiz Fernando Jr., do chefe de gabinete, Fernando Frauches, e do vereador Márcio Soares.