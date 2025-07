O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 17

Arraial do Cabo

A tradicional Feira do Xaréu terá mais uma edição no próximo sábado (19). O evento reúne a arte popular cabista com artesanato, comidas típicas e músicos locais. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo, e tem o objetivo de valorizar ações culturais e sustentáveis. A programação é gratuita e acontece a partir das 17h, na Praça da Bíblia, no bairro Praia dos Anjos, com shows das bandas Rivo Trio e Solariz.

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, esteve reunida na tarde desta quarta-feira (16) com o secretário estadual de Infraestrutura e Obras Públicas do Rio de Janeiro, Uruan de Andrade. O encontro aconteceu na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), na capital fluminense. Durante a reunião, a prefeita reforçou a importância de novas parcerias e buscou investimentos para obras estruturantes em Araruama, visando o desenvolvimento urbano, a melhoria da mobilidade e a ampliação da infraestrutura do município. Entre as demandas apresentadas, destaca-se a solicitação de implantação de acostamento na RJ-138, a Estrada de São Vicente. “O diálogo com o Governo do Estado é essencial para garantir avanços concretos para nossa cidade. Estamos trabalhando para que Araruama siga crescendo, com mais qualidade de vida para a população”, destacou a prefeita Daniela Soares. A Prefeitura segue empenhada em manter o diálogo com as esferas estadual e federal, com foco na captação de recursos e na consolidação de projetos estratégicos para o desenvolvimento do município.

Iguaba Grande

A secretaria de Meio Ambiente está construindo um futuro mais sustentável com o programa Iguaba +Verde. Até o momento, mais de 700 novas árvores já foram plantadas em diversos bairros da cidade, levando mais sombra, beleza e qualidade de vida para todos! Os bairros já contemplados foram: Parque Tamariz, São Miguel, Arrastão, Terral, Cidade Nova e Sopotó, com espécies nativas e adaptadas ao nosso clima, contribuindo para a biodiversidade e o equilíbrio ambiental. O projeto busca promover, também, a educação ambiental e incentiva a participação da comunidade nas ações de preservação.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, convida para a Oitiva – Ciclo 2 da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). O encontro será no dia 21 de julho, às 18h, no Teatro Municipal Mário Lago, com o objetivo de dialogar com os agentes culturais e construir de forma coletiva os editais de fomento à cultura.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, anunciou numa rede social, que o governador Claudio Castro estará em Cabo Frio, na próxima segunda-feira, para enrtegar vinte novas viaturas semiblindadas para o 25º Batalhão, além de sete Corollas zero quilômetro destinados ao Batalhão de Polícia Rodoviária. O prefeito anunciou também a chegada do chamado “Carro Comando” para o batalhão, o caminhão de comando e controle equipado com tecnologia avançada e câmeras de alta resolução, incluindo térmicas, e de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos que permitem a identificação de pessoas com antecedentes. A cerimônia também vai oficializar a assinatura do convênio do RAS da Polícia Civil, o Regime Adicional de Serviço que permite ao policial atuar em turnos adicionais e com escala diferenciada, garantindo o aumento do número de policiais civis atuando em Cabo Frio.

São Pedro da Aldeia

Um aulão gratuito de altinha e futevôlei vai agitar a orla da Praia do Centro de São Pedro da Aldeia neste sábado. A atividade, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer do município, acontece a partir das oito da manhã e e aberta ao público. A iniciativa tem como objetivo de incentivar praticas que promovem o esporte e a atividade fisica em um ambiente ao ar livre e em contato com a natureza. O aulão será ministrado pelo professor Leandro Marques. Os interessados devem comparecer ao local com garrafa de água para hidratação. Não é necessário fazer inscrição prévia. O secretário de Esportes e Lazer Ricardo Ramos disse que o aulão é mais uma ação de democratização do acesso as atividades fisicas e ao bem-estar e lembra que o evento e voltado a toda população, não somente para os alunos matriculados na rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia.

Búzios

A Associação Comercial de Búzios divulga, nesta sexta-feira, a listagem dos estabelecimentos comerciais que participam do “Degusta Búzios 2025”. O festival gastronômico acontece em dois fins de semana de agosto: de primeiro a 3 e de 8 a 10. O “Degusta” vai reunir além de gastronomia, cultura e música nos principais pontos turísticos do centro da cidade. A expectativa é atrair milhares de visitantes para os diferentes palcos do festival: Rua das Pedras, Rua Manoel Turibuo de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ussos. O evento terá a participação de renomados chefs nacionais e internacionais em uma celebração da diversidade culinária brasileira e global. O Degusta é um importante motor da economia criativa da cidade que consolida Búzios como destino de referência na cena castronômica do país.