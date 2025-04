O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 17

Arraial do Cabo

Começa hoje o Festival da Lula, na Praia Grande, em Arraial do Cabo. A orla conta com estrutura de 20 barracas, que receberão grandes chefs e pratos incríveis à base do molusco. Um segundo palco foi instalado próximo às barracas e trará, todos os dias, um cantor surpresa para animar ainda mais o espaço gastronômico a partir das 18h. Na areia da Praia Grande, o palco principal está sendo preparado para quatro noites de shows inesquecíveis, a partir das 20h: hoje: Pagode do Enseada, amanhã: Leo Parazi, sabado: Rubinho Oliveira e a atração principal, o pagodeiro Ferrugem, domingo de Páscoa, encerrando a festa.

Cabo Frio

Acontece amanhã a Encenação da Paixão de Cristo, no Largo Santo Antônio, em Cabo Frio. O evento acontece de novo na cidade, após 8 anos. Retratando a peregrinação, morte e ressurreição de Jesus, a Encenação da Paixão de Cristo em Cabo Frio vai reunir 79 pessoas nos papéis principais, 35 figurantes, uma equipe geral de organização e figurinos, com oito participantes, e 20 encarregados pela montagem e desmontagem dos cenários. Serão três palcos para retratar os atos, segundo a história cristã. A apresentação acontecerá às 20h.

Búzios

No dia 23 de abril, feriado de São Jorge, Búzios também realizará evento para comemoração do Dia Nacional do Choro com uma programação especial no Cine Bardot, a partir das 19h. Com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, o evento promete encantar o público com uma mistura de cinema, música e história, celebrando um dos gêneros mais tradicionais da música brasileira. A noite terá início com a exibição de curtas-metragens sobre o Choro, seguida por uma palestra do pesquisador e músico Marcelo Oiticica, que abordará a trajetória do gênero e sua influência na cena cultural buziana. Em seguida, um grupo musical apresentará clássicos do chorinho, levando ao palco a autenticidade e a riqueza dessa expressão musical. A entrada é gratuita.

Araruama

A Prefeitura de Araruama realiza hoje uma programação especial em homenagem à cultura indígena. O evento acontece até às 16h, no Colégio Municipal Honorino Coutinho, localizado no distrito de Morro Grande. A iniciativa tem como objetivo valorizar, preservar e divulgar as tradições e saberes dos povos originários, promovendo um momento de aprendizado e troca cultural para toda a comunidade escolar. A ação faz parte das comemorações do Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril. A data reforça a importância da valorização da diversidade e do respeito às contribuições dos povos originários para a cultura brasileira.

São Pedro da Aldeia

O vereador Jean Pierre foi visto em Cabo Frio, saindo com vários exames do Centro de Imagens. Segundo informações, o nobre presidente da Câmara de vereadores de São Pedro, pegou uma virose. Melhoras para o mestre.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizou nesta semana serviços de manutenção nos canteiros e apoio às atividades de artesanato no Centro Dia de Sampaio Corrêa, espaço de acolhimento e inclusão social no município. Além disso, foi realizada mais uma colheita destinada ao projeto da Secretaria da Mulher, que contribui com a montagem dos kits nutricionais entregues semanalmente aos pacientes oncológicos atendidos pelo CAPO – Centro de Apoio ao Paciente Oncológico. Os alimentos colhidos são selecionados de acordo com a recomendação da equipe de nutrição, garantindo mais qualidade na alimentação e no cuidado com a saúde dos pacientes em tratamento.