O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18



Iguaba Grande

Iguaba Grande receberá pela primeira vez o Cinema Inflável, uma iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com o Nubank. O evento acontecerá nesta quinta, sexta e sábado, a partir das seis da tarde, na Praça da Estação, levando uma programação especial de cinema ao ar livre para moradores e visitantes. A estrutura possui um telão inflável ao ar livre de 60 metros quadrados e disponibiliza assentos para um publiço de até 800 pessoas, além de incluir a distribuição gratuita de pipoca èm todas as sessões. A iniciativa também conta com uma programação 100% em português e legendas. Em cartaz títulos títulos para todas as idades, entre eles “A Casa Mágica de Gabby”, “Kung Fu Panda 4″, e o “Nosso Sonho” que conta a história da dupla Claudinho e Buchecha.

Cabo Frio

O programa “RJ Para Todos Mais Serviços” vai levar diversos serviços à população de Cabo Frio neste sábado. A ação vai acontecer na Paróquia de Sao Critovao, na Avenida Lecy Gomes da Costa, em São Cristóvão com ditribuição de senhas das nove às onze da manhã. Durante o evento serão oferecidos atendimentos do PROCON, do DETRAN e da Secretaria de Saúde de Cabo Frio. A população poderá acessar serviços como habilitação de casamento, emissão da segunda via do RG, isenção de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de orientaçoes sobre sobre direitos do consumidor, com atendimento de agentes do Procon e balcão de empregos. O objetivo do programa “RJ Para Todos Mais Serviços” é garantir inclusão social e fortalecer a cidadania.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia,de Arraial do Cabo na próximo quarta-feira, às cinco da tarde uma audiência pública para apresentação do Centro Educacional Especializado Henry Borel. O encontro será realizado no auditório do Colégio Francisco Porto de Aguiar, na Praia dos Anjos, e é aberto à partıcipação de toda a população. A audiência tem como objetivo discutir as políticas públicas relacionadas à implantação e ao funcionamento do Centro, além de ouvir sugestões da sociedade civil. A proposta do Centro é oferecer atendimento pedagógico com abordagem clínica, por meio de diferentes especada des cena de sucate desatura participação da comunidade é fundamental para garantir uma gestão democrática, transparente e eficaz, fortalecendo a construção coletiva das políticas públicas educacionais.

Búzios

Búzios recebe a X-RUN Pink Edition, no próximo dia 29, para celebrar a força, a coragem e a energia das mulhères. O evento terá largada marcada para sete da manhã na Praça da Ferradura, reunindo atletas, moradores e visitantes em um percurso que passa por alguns dos cenários mais emblemáticos da cidade. A prova será disputada a em três modalidades principais: caminhada de três quilômetros; corrida de seis quilômetros e corrida de 12 quilômetros. As inscrições estão abertas no site Ticket Sports. O trajeto foi planejado para proporcionar aos participantes uma experiência única e inclui a Orla Bardot, Praia da Armação e a Praia dos Ossos. A programação também inclui a Corrida Kids, com largada prevista para as nove da manhã. Durante o evento, haverá úm espaço kidș na Praça da Ferradura, permitindo que as crianças participem da atividade enquanto os pais competem ou aguardam a prova infantil.

São Pedro da Aldeia

Um jacaré do-papo-amarelo e uma Coruja Orelhuda foram resgatados ontem em São Pedro da Aldeia pela Guarda Ambiental. O jacaré foi encontrado no Camerum, e a coruja, no Campo Redondo. Ela estava ferida. Moradores denunciaram a prsença dos animais através do WhatsApp da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca. Pescadores acionaram a Guarda após avistarem o jacaré sob o deck do Camerum. Os agentes foram até o local e encontraram o animal agitado devido à presença de muitas pessoas ao redor. O jacaré foi caputado e encaminhado para avaliação médica edevolvido à natureza, em local apropriado. A coruja-orelhuda, com a asa machucada, sem conseguir voar, foi encontrada no bairro Campo Redondo. A Guarda Ambiental destaca que, a população deve evitar se aproximar ou tentar capturar os animais e acionar a Secretaria de Meio Ambiente para que o resgate seja realizado com segurança pelo WhatsApp (22) 9.9615-7755.