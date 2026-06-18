O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18



Saquarema

A praia de Itaúna, o Maracanã do Surfe, em Saquarema, vai ser atingida por uma “Tempestade Brasileira” às oito da manhã, desta quinta-feira, quando alguns dos melhores surfistas do mundo entrarão na agua para o Dia Oficial de freinament para a sexta etapa do circuito mundial da Liga Mundial de Surte, a WSL na sigla em inglês. Yago Dora. Miguel Pupo, Gabriel Medina, Italo Pereira, Filipe Toledo, Samuel Pupo, João Chianca, Alejo Muniz, Mateus Herdy e os convidados Wesley Dantas e latina Weston- Webb, são espeados para o treino. O Brasil ocupa as quatro primeiras posições no ranking masculino, um marco inédito, e pode colocar seis surfistas entre os 10 melhores do mundo, marçando um dos inícios de temporada mais dominantes da história recente “Tempestade Brasileira”. O ranking aumenta as expectativas para a etapa de Saquarema do Circuito Mundial que se estende até o próximo dia 27.

Cabo Frio

Cabo Frio será palco, no próximo sábado, do primeiro Encontro dos Ídolos do Futebol Brasileiro. O jogo vai reunir craques que marcaram a história dos gramados, entre os nomes Petkovic, Júnior Baiano, Athirson, Zé Roberto, Obina, Mozer, Rondinelli, Jean, Nélio entre outyros. O evento de caráter beneficente terá entrada solidária mediante a troca de ingresso por 1 kg de alimento não perecível. As trocas serão realizadas nesta sexta-feira das nove da manhã às cinco sda tarde, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, na Avenida Henrique Terra, no Portinho. Cada pessoa deve levar um quilo de alimento não perecível, sendo permitido o limite máximo de até 4 ingressos por CPF. Toda a arrecadação será destinada a instituições do município. Os ingressos são limitados e as trocas serão encerradas assim que a lotação máxima for atingida. O jogo acontecerá no sábado, às quatro da tarde, no Estádio Alair Corrêa (Correiao), em São Cristóvão.

Arraial do Cabo

O assunto que domina as rodas de conversas em Arraial do Cabo está semana é filiação do prefeito, Marcelo Magno, no PSD de Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré candidato ao Governo do Estado. A entrada de Marcelo Magno é vista como um reforço importante para o PSD na Região dos Lagos.

Araruama

A Prefeitura de Araruama deu mais um passo na implantação da Lei de Liberdade Econômica. Nesta segunda-feira (15), representantes das secretarias municipais de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Empreendedorismo e do Sebrae participaram de uma reunião de trabalho para discutir os preparativos do 1º Seminário de Implantação da Lei de Liberdade Econômica de Araruama. O encontro contou com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Empreendedorismo, Fernando Daniel; a subsecretária de Trabalho e Renda, Rafaela Coutinho; a diretora de Arrecadação da Prefeitura, Micaela Ferreira; o coordenador do Centro de Atendimento ao Empreendedor (CAE) e do posto da Receita Federal em Araruama, Rodrigo Aguiar; a assessora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cristiane Oliveira; e Elisandra Weigert e Vitor de Oliveira, representantes do Sebrae. “Tratamos desse importante seminário que será sediado em Araruama e também das ações relacionadas à Casa do Empreendedor. Estamos trabalhando para que o empreendedor encontre menos burocracia, mais agilidade e mais segurança para investir em Araruama”, destacou Fernando Daniel. A realização do seminário faz parte de um conjunto de iniciativas que buscam ampliar o conhecimento sobre a Lei de Liberdade Econômica e apresentar aos empreendedores as mudanças implementadas pelo município para simplificar procedimentos, acelerar processos e estimular a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.

São Pedro da Aldeia

Rola nos corredores da Câmara de São Pedro da Aldeia que os nove vereadores estão bravos com o vereador Jackson Souza. Tudo por causa de um discurso feito na Casa. O moço foi chamado para uma reunião a porta fechada. O vereador Zezinho era o mais bravo.

Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alcançou mais um importante avanço na qualificação da assistência à população: a redução expressiva e, em alguns casos, a eliminação completa das filas para consultas especializadas e exames de média complexidade. O resultado é fruto de um trabalho contínuo de planejamento, ampliação da oferta de serviços, fortalecimento da regulação e investimentos realizados pela gestão municipal para garantir que os pacientes tenham acesso mais rápido ao diagnóstico e ao tratamento. Um dos destaques é o exame cardiológico de teste de esforço. A fila, que chegou a registrar 499 pacientes aguardando atendimento, foi totalmente zerada.

Iguaba Grande

A emoção da Estação da Copa já começou, e o primeiro encontro foi um sucesso! A Praça da Estação ficou tomada pela energia da torcida, reunindo famílias, amigos e apaixonados por futebol para viver juntos cada lance da estreia do Brasil. E a festa continua! Nesta sexta-feira (19), a partir das 19h, esperamos você para torcer com a gente no segundo jogo do Brasil, em mais uma grande transmissão ao vivo.