O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 19

Arraial do Cabo

O Carnaval Araru 2026 chegou ao fim nesta terça-feira (17) confirmando o êxito de uma proposta baseada na descentralização, na diversidade de atrações e na valorização da convivência familiar. Ao longo do último dia de folia, moradores e turistas ocuparam diferentes pontos da cidade com alegria, segurança e organização, consolidando Araruama como um destino acolhedor durante o Carnaval. Em Praia Seca, a programação começou ainda à tarde e manteve o público animado até a noite. Às 14h, o Beat Dance abriu as atividades, seguido pela banda Rosalu, às 16h. Na sequência, a programação infantil garantiu a diversão da criançada, reforçando o perfil familiar que marcou toda a festa no distrito. Moradora de São Gonçalo, Aline Lessa veio pela primeira vez e se surpreendeu positivamente com o Carnaval de Praia Seca. “Superou minhas expectativas. Procurei na Internet uma praia tranquila para vir com as crianças e apareceu Praia Seca. Adorei! É tranquila, muito familiar e agradável. E a programação de Carnaval foi ótima. Vamos voltar mais vezes”, planeja Aline, que alugou uma casa para passar o Carnaval com toda a família, incluindo os gêmeos Davi e Arthur, de 9 meses.

Iguaba Grande

A festa não acabou! O Pós Folia continua no Mirante Dona Célia com muita música, diversão e aquele clima incrível que a gente ama! Confira a programação musical: Dia 20 – Show com Jessycarla e banda / Dia 21 – Apresentação de Paulinha Azevedo. E tem mais: a roda gigante e o carrossel permanecem no mirante até o dia 22 de fevereiro! É a oportunidade perfeita para curtir com a família, tirar fotos lindas e aproveitar cada momento.

Búzios

A X-Run Etapa Pink chega com apoio da Prefeitura de Búzios por meio da Secretaria do Lazer e do Esporte e da Secretria da Mulher para celebrar a força, a garra e a presença das mulheres no esporte. Mas atenção: essa energia é coletiva! Homens, mulheres, amigos e famílias… todo mundo está convidado para correr junto nessa homenagem especial 29 de março. Búzios / 6,12 km de corrida / 3 km de caminhada.

Cabo Frio

A Câmara de Cabo Frio vota hoje, em regime de urgência, Decreto Legislațivo que autoriza o prefeito Sérgio Azevedo, o Serginho, a deixar o país pelo prazo de dez dias em viagem de caráter particular no período de 20 de fevereiro a 05 de março. Em mensagem enviada ao presidente da Câmara, vereador Wagne Azevedo Simão, o Waguinho, o prefeito esclarece que a ausência dele não ocasionara qualquer prejuizo a continuidade dos serviços públicos ou ao regular funcionamento da administração e asseguira a normalidade das atividades administrativas. Serginho, sem citar o nome do vice, o ex-vereador Miguel Alencar, ressalta que durante o período, as funções do Chefe do Poder Executivo serão exercidas na forma prevista na Lei Orgânica do Município, garantindo a plena observância do interesse público e da legalidade.

São Pedro da Aldeia

A Liga de Esportes Amador de São Pedro da Aldeia, a AEFA, anunciou para 16 de maio o início do mais tradicional campeonato de futebol amador do município, a Libertadores do Canhota que vai reunir oito equipes de diversos municípiso da região divididos em duas chaves. A competição é promovida pelo ex-Jogador Luiz Otavio Chaves, o Canhota e ois jogos acontecem sempre aos sábados nos sivesos ampos da cidade. Na Chave A estão Estação, de lguaba Grande; Boleiro, da Ponta do Ambrósio; P-36 do Porto do Carro e inter do Campo Redondo. Na Chave B estão Tá Doido do Jardim Esperança; Panelão do Jardim Peró; Cruz Azul da Cruz e Sítio de Arraial do Cabo. Estação de IKguaba foi o campeão esse ano e busca novo título em 2026. A equipe venceu o Panelão do Jardim Peró nos pênalties na final por 4 3.

Arraial do Cabo

A judoca Karoline Duarte, moradora de Arraial do Cabo, foi convocada para a primeira fase de treinamento da Seleção Brasileira de Judo. A atleta integra a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, conforme o calendário oficial da entidade. Os treinamentos acontecerão no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, entre os dias 20 e 26 de fevereiro. Karoline é uma das seis atletas que representam o estado do Rio nesta convocação. Ao todo, 27 judocas foram chamadas pela comissão técnica. A atleta é campeã brasileira de judo paralímpico, vice-campeã do Grand Prix Internacional de Ibiza e campeã do Circuito Hajime, nas quatro etapas disputadas em 2024. Ao longo da carreira, Karoline já foi convocada mais de dez vezes pela Contederação e acumula participações internacionais em competições de grande porte. A judoca diz que a segue treinando forte e feliz pelo reconhecimento.