O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 19

Cabo Frio

A crise na Saúde se agravou nesta quinta-feira, em Cabo Frio. A UPA do Parque Burle foi fechada devido a falta de pagamentos e insumos. O jornalismo da Litoral apurou que a prefeita Magdala Lutado se reuniu com funcionários da unidade ontem para negociar mas ouviu dos servidores que ela não e confiável. Os funcionários da UPA reclamam de erros no paga mento dos salários e, principalmente, da falta de insumos na unidade. A crise se agrava na semana em que a prefeita se comprometeu a pagar o décimo-tercerio salário e dezembro em reunião com o promotor de Justiça André Luiz Farias para discutir a crise nos serviços de saúde que tem provocado por atrasos salariais, falta de insumos e a interrupção de atendimentos médicos da cidade. O secretário de Fazenda apresentou um plano de prioridades que inclui a garantia de combustíveis, o pagamento de salários atrasados e a regularização do fornecimento de insumos médicos.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo confirmou, em nota, que não vai utilizar os recursos da Lei Paulo Gustavo. O governo alega “adversidades técnicas”. Arraial do Cabo recebeu pouco mais de R$ 315 mil e 500 Reais repassados pelo ministério da Cultura. A prefeitura esclerece que não tem envidado esforços para apoiar projetos culturais e artistas locais, tendo reativado o Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, além das Feiras do Xaréu e de Massambaba, que beneficiam diversos artistas locais e finaliza informando que, em 2025, novos projetos serão desenvolvidos, com a participação e apoio dos fazedores de cultura.

Búzios

O município de Búzios deverá realizar medidas de recuperação ambiental e do espaço de uso comum em todas as praias da cidade por quiosques e elevado número substituídas por barracas. Está proibido uso das servidões de passagem para depósito bem como o ingresso de veículos na faixa de areia. As medidas valem naõ só para prefeitura mas parfa todas as prazo em que O município vem descumprindo o termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público Federal em 2014, quando se comprometeu a remover quiosques na restinga que vinham prejudicando o ecossistema da região. Na praia da Ferradura, foram encontrados nove quiosques e elevados números de cadeiras. O município deve notificar os comerciantes em 20 dias,

as estruturas fixas devem ser retiradas.

Araruama

A Prefeitura de Araruama já está com tudo organizando para o evento da chegada de 2025. A festa de Réveillon vai ser realizada na Praça de eventos da Pontinha. O evento vai ter início às 20h, como o Dj Danilo, que promete animar o público com os hits do momento. A festa segue com show do grupo Sambará, a partir das 22h. E o show da virada será comandado pela cantora Cátia Valois. Para a festa ficar ainda mais linda e iluminada, haverá a tradicional queima de fogos, totalmente silenciosa, que esse ano terá duração de 10 minutos e, claro, vai colorir os céus de Araruama e encantar adultos e crianças. O público vai poder acompanhar a contagem regressiva para a virada do ano direto de um telão de led que será montado no local. A Guarda Municipal vai montar um trabalho de logística para garantir a segurança do público e a ordem no local.

Iguaba Grande

último final de semana com as comemorações de Natal de Iguaba Grande! Neste final de semana, terá uma programação completa com distribuição de brinquedos, Papai Noel, Feirinha Criatividades da Terra, apresentação de dança, coral e muito mais!

Confira a programação:

Sexta-feira (20/12)

18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

Feirinha Criatividades da Terra

19h – Apresentação de Ballet na Cia Baillarte (Anos 90)

20h – Maestro Jorge Luperce

Sábado (21/12)

17h – Entrega de brinquedos com o Papai Noel

18h às 22h – Papai Noel na Casa de Cultura

Feirinha Criatividades da Terra

20h – Banda SECULT + MPB