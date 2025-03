O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 20

Araruama

O pescado da Laguna de Araruama está contaminado por altos índices de coliformes fecais. A revelação foi feita, ontem, pelo presidente da Associação de Pescadores da Pitória,, Francisco Guimarães, o Chico Pescador, durante audiência pública que discutiu a poluição na Lagoa. A contaminação, de acordo com Chico Pescador, foi constatada em laudo da EMBRAPA divulgado na semana passada. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária desenvolve um projeto de identidade geografica da lanha na Lagoa. O objetivo é garantir que a Tainha capturada na laguna tenha um selo de qualidade, a exemplo do queijo produzido na Serra da Canastra. O primeiro relatório, em julho do ano passado, revelou ue a tainha da lagoa tem nove tipos de nutrientes e poderia ser consumida crua, mas diante do aumento da poluição e dos níveis de contaminação o pescado da lagoa só node ser consumido frito cozido ou assado.

Arraial do Cabo

A orla da Praia Grande, em Arraial do Cabo, vai ser palco, de amanhã até domingo, da décima Exposição de Veículos Antigos. O evento, que deve reunir mais de 200 veículos é realizado pelo Clube – Amantes de Veículos de Arraial do Cabo. O presidente do Clube, Junior Passaline, diz que as inscrições continuam absrtas. Os interessados em participar podem se inscrever até domingo, no local do evento, antecipadamente pelo instagram do clube atave sde um formulário online. O evento também vai contar com a Prova do Alvo do Fordinho 29 premiação dos veículos e os inscritos vão receber kit de participação. A programação do evento conta também com Feira de Antiguidades, mini carros para os pais andarem com as crianças, food trucks

Saquarema

Pelo quinto ano consecutivo a Praia de Itaúna, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, será palco do REMA WSL Saquarema Surf Festival, entre os dias 12 e 20 de abril. Apresentado pela Prefeitura de Saquarema e realizado pela 213 Sports/V3A, em memória a Léo Neves, o maior evento de cultura do surfe à beira mar da América do Sul chega com novidades e deu origem ao REMA (Rua, Esporte, Mar e Arte). Mais que um festival, é um grande encontro do estilo de vida ao ar livre. Nascido do surfe, incorporou também o skate e a música. O evento dará largada para o primeiro QS com pontuação máxima de 6.000 pontos da temporada 2025/2026 e terá três competições válidas pelos rankings regionais da World Surf League South America: Qualifying Series, Pro Junior e Longboard Pro, nas categorias masculina e feminina, e com o princípio de igualdade na premiação para homens e mulheres. Além de atletas da elite mundial e grandes nomes do surfe brasileiro e latino-americano reunirá a nova geração que poderá competir ao lado de seus ídolos. A expectativa é ultrapassar o número de inscritos do ano passado.

Iguaba Grande

O prefeito Fábio Costa recebeu na manhã desta quinta-feira, dia de março, os vereadores e segundo informações só Balliester Wernec, não apareceu. Ele teria sido o único a ficar com falta. Que coisa!

Búzios

Buzios vai ser palco da maior competição de resistência do mundo. O Brasil Ultra Triathlon, acontece entre os das primeiro e 15 de maio com um percurso total de 2.260 km a distância entre Búzios e o Uruguai. O evento vai reunir sessenta atletas de elite, de diversos países, para testar ao extremo os próprios limites em três modalidades: 38 quilômetros de natação – o equivalente a 24 horas nadando; 1.800 quilômetros de ciclismo – o equivalente a seis dias pedalando e 422 quolômetros de corrida – o equivalente a seis dias correndo. esporte tilia prositi ixa comeiro, a história do pode se tornar a pessoa mais velha do mundo ao completar um desafio de quase 2.300 quilômetros – um feito sem precedentes no esporte mundial. O organizador do evento Daniel de Oliveira disse que a competição coloca a cidade no cenário esportivo internacional.

Cabo Frio

A Semana Teixeira e Sousa, em homenagem ao escritor cabo-friense Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, primeiro romacista brasileiro, começa nesta sexta-feira e vai até o dia 28 de março, com uma programação diversificada. Este ano, O tema “Entre Raízes e Letras: Texeira e Sousa, nossa ideia cultural” fortalece a proposta inicial de criação da semana, que é promover atividades literárias e culturais semanas Teixeira e sousa faz parte do calendário do município desde 2012. Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, homem negro e cabo-friense, foi escritor, poeta e dramaturgo, autor do primeiro romance brasileiro, O Filho do Pescador. Em 1855, Machado de Ássis exaltou a obra lírica de Teireira e Sousa, chamando-o de “gênio americano”. Teixeira e Sousa inspirou Machado, que escreveu um longo poema dedicado ao escritor, seu mestre na tipografia.