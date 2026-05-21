O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 21



São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia é o municípío da Região dos Lagos com o melhor Índice de Progresso Social. A cidade, que recebe a menor parcela de royalties de petróleo, alcançou 64,39 pontos em cem, e ocupa a décima sexta posição entre os 92 municípios do Estado e a posição 1.090 entre os 5.570 municípios do país. O Índice de Progresso Social avalia 57 indicadores sociais e ambientais que medem resultados, não investimentos em uma escala que vai de 0 a 100. Saquarema e Arraial do Cabo registraram os piores indices de qualıdade de vida na região. As duas cidades obtiveram 39,80 pontos e ocupam a posição 65 entre os 92 municípios do Estado e 3.121 entre os 5.570 municípios brasileiros. Cabo Frio teve o segundo melhor deşempenho na região com 63,82 pontos e ocupa a vigésima terceria colocação no Estado, seguido de Búzios com 62,16; Iguaba Grande com 61,21 e Araruama com 61,03 pontos.

Búzios

A Escola Móvel de Gastronomia do SENAC chega à Buzios oferecendo 144 vagas em cursos de qualiticação profissional gratuitos na área de gastronomia para mulheres. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, no dia de 2 de junho das dez da manhã às cinco da tarde, na Praça do INEFI. Serão oferecidos oito cursos: “Pizzas – Segredos e Receitas que São Massa”; “Preparo e Decoração de Bolos”; “Quentinhas de Milhões”, “Sabor de Lucrar com Petiscos de Bar”. “Doces para Eventos”: ‘Salgados que Rendem Clientes”; “Preparo de massas frescas e recheadas” e “Bebidas para Festas: Prepare e Venda”. O início das aulas esta previsto para 9 de junho. As interessadas devem ser maiores de 18 anos, possuir o Ensino Fundamental Completo (1° ao 5º ano) e apresentar os seguintes documentos: originais e cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade.

Araruama

A prefeita Daniela Soares recebeu, na tarde desta quinta-feira (21), o prêmio Prefeita Inovadora 2026 durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A premiação reconhece gestores públicos que desenvolvem iniciativas inovadoras capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população e maior eficiência na administração pública. A prefeita foi homenageada pela implantação do sistema de iluminação pública em LED em Araruama, uma ação que vem transformando a infraestrutura urbana do município. Com mais de quatro mil pontos de iluminação em LED já instalados, Araruama vem se transformando gradativamente em um grande parque de iluminação pública em LED, levando mais segurança, eficiência e economia para a população em diversos bairros da cidade.

Arraial do Cabo

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo informa que, em razão da mudança da sede da pasta para um novo endereço, o atendimento ao público estará suspenso nesta sexta (22), segunda (25) e terça-feira (26). Os atendimentos serão retomados normalmente a partir de quarta-feira (27), na nova sede da secretaria, localizada na Rua Fernando Melo, nº 64, na Praia dos Anjos, próximo à Casa do Autista.

Cabo Frio

IRASCAF convoca aposentados e pensionistas para a prova de vida. O procedimento é obrigatório e poderá ser feito pelo aplicativo Gov.br ou por videochamada em casos específicos. A prova de vida deve ser feita entre os dias primeiro de junho e 31 de agosto. O atendimento presencial será realizado na sede do IBASCAF, na Rua Expedicionario da Pátria, 118, em São Cristóvão, em Cabo Frio, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e de uma as quatro da tarde. É necessário apresentar documento de identificação original com foto. Nos casos em que o aposentado ou pensionista esteja impossibilitado de se locomover até a sede do Instituto, será permitida a realização por procurador legalmente constituído. Nessa situação, será obrigatória a apresentação de atestado médico com validade máxima de 15 dias, além da procuração.

Saquarema

A partir desta quinta e até domingo, Saquarema vai viver mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais da cidade, com muita moto, rock e gente de várias partes do Brasil e da América do Sul. Serão 4 dias de programação no Campo de Aviação, no Centro, com entrada gratuita, praça de alimentação, expositores, camping e dezenas de bandas. E os shows principais já estão confirmados: sexta tem Detonautas e domingo tem Matanza.