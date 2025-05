O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos, nesta quinta-feira, dia 22

Cabo Frio

Hoje foi um dia muito importante para o município. Dia em que o prefeito, Dr. Serginho, divulgou o calendário de eventos deste. Empresários de vários ramos estavam presentes. Antes de começar o evento deu tempo para o presidente da Câmara, vereador Vaguinho cochichar no ouvido do prefeito e do vice Miguel Alencar conversar com os eleitores.

Araruama

A Araruama Literária vai reunir escritores, pensadores, artistas e cantores a partir de amanha na Praça Menino João Hélio. O evento terá nomes como Serginho Groisman, o rapper MV Bill, a escritora Conceição Evaristo, o historiador Leandro Karnal e o poeta Fabrício Carpinejar. Carpinejar e MV Bill abrem as Mesas de Debates, nesta sexta-feira, as seis da tarde, com o tema “A educação como processo de emancipação e mobilidade social”. Seu Jorge encerra o primeiro dia com show as dez e meia da noite. Serginho Groisman e Manoel Soares debatem no sábado o tema “Juventude: o Brasil que fala e o Brasil que cala”. Leandro Karnal faz palestra no domingo com o tema “A formação do cidadão pela palavra”, seguida de Koda de conversa com Ramon Nunes Mello sobre Cazuza. Jorge Vercillo encerra a programação. O segunda o dia sera dedicado à Educação Infantil.

Búzios

A prefeitura de Búzios contestou os números da Operação “Em Nome do Pai” do Ministério Público que investiga um esquema de fraude na contratação de empresa de fisioterapia no município. O governo negou que a empresa tenha realizado 3 mil atendimentos em dois meses. O número correto, de acordo com a nota, é de 3 mil rocedimentos, nos meses de novembro e dezembro de 2023, sendo um mil em novembro e dois mil em dezembro. Cada paciente realizou, em média, 4 procedimentos durante o tratamento, o que corresponde a 250 pessoas atendidas em novembro e 500 em dezembro (média de 20 pacientes dia), totalizando cerca de 750 pessoas no período. A prefeitura diz ter relatórios detalhados, com listagem nominal e diária de todos os pacientes atendidos. O governo explica ainda que o credenciamento da empresa teve como objetivo suprir uma demanda reprimida da Secretaria de Saude antes da abertura do Centro de Fisioterapia.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vai ganhar um cinema com duas salas de exibição nesta sexta-feira. O Cine São Pedro é o segundo do Brasil a ser entregue por meio do programa “Cinema da Cidade”. O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado de Cultura e o Governo Federal. O Cinema, com duas salas de exibição, com capacidade para 78 e 96 lugares e terá ingressos a preços populares. A noite de inauguração tera apresentação musical do cantor Buchecha, inspiração do filme “Nosso Sonho”. que será exibido ao público a partir das sete da noite. Um telão será instalado na área externa. Com investimento de mais de R$ 4 milhões e meio, o Cine São Pedro foi planejado com critérios de acessibilidade. A estrutura também contempla bilheteria, sala administrativa, vestiários, sanitários masculino e feminino, além de ambientes de circulação livre.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo, entregou, ontem, uma Creche aos moradores do bairro de Pernambuca. A Creche já estava em funcionamento, mas só agora foi adequada e atenderá cerca 90 crianças. Durante o discurso, o prefeito, Marcelo Magno, mandou um recado para a oposição. Agora é Diego de Marcelo e não segunda via. O ” homi” tá que tá!

Iguaba Grande

O gabinete do presidente Câmara de Iguaba, Balliester, vem causando o maior reboliço junto aos vereadores. Nos corredores Câmara rola que a dupla Alan e Luciano, vai pedir as notas dos materiais comprados para a obra. “Pode isso Arnaldo?”

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta semana uma importante ação de conscientização na Clínica da Mulher.

Durante a atividade, um assistente social conversou com as pacientes sobre Tuberculose e Hanseníase, abordando formas de prevenção, sintomas, diagnóstico e tratamento. O objetivo foi informar e sensibilizar as mulheres sobre essas doenças, reforçando a importância do cuidado com a saúde e do acompanhamento regular pelos serviços de saúde pública.