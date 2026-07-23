O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), implantou no município um polo presencial da Escola do Trabalhador 4.0, iniciativa que amplia o acesso da população à qualificação profissional gratuita por meio de cursos online voltados para o desenvolvimento de competências digitais e para a inserção no mercado de trabalho. A coordenação do Polo Presencial da Escola do Trabalhador 4.0, em Arraial do Cabo, é realizada pela Diretoria de Trabalho e Renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, responsável pelo acompanhamento das atividades, organização do espaço e suporte aos participantes. O novo polo foi criado para oferecer um ambiente estruturado aos moradores que desejam realizar os cursos disponibilizados na plataforma. O espaço conta com computadores, acesso à internet e suporte para que os participantes possam estudar com mais conforto, especialmente aqueles que não possuem equipamentos, conexão à internet ou acesso facilitado por meio de celular. O polo presencial da Escola do Trabalhador 4.0 está localizado na Rua Bernardino Viana, nº 108, Praia Grande. Para utilizar o espaço, a pessoa interessada deve realizar uma pré-inscrição por meio de formulário online disponível no link:

Iguaba Grande

O vereador Alan Rodrigues aceitou o convite para ser o líder de governo do prefeito, Fabinho Costa, na Câmara Municipal de Iguaba. Com a saída de seu colega Luciano Silva para a secretaria de Turismo surgiu a vaga e Alan foi convidado. Segundo informações, o moço ficou tão feliz que chorou de emoção.

São Pedro da Aldeia

O novo trator agrícola da Prefeitura de São Pedro da Aldeia entrou em operação na quarta-feira, dia 22, com o primeiro atendimento realizado no bairro Retiro. Incorporado à frota da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, o equipamento amplia a capacidade operacional do município para a execução de serviços de apoio às atividades rurais, garantindo mais agilidade no atendimento aos produtores e maior eficiência às ações desenvolvidas no campo. Destinado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio do Programa INOVA, o maquinário passa a reforçar os serviços prestados pela Secretaria, contribuindo para o preparo do solo, o apoio às atividades de cultivo e a manutenção das áreas produtivas.

Búzios

Búzios celebra, neste fim de semana, os duzentos e oitenta e seis anos de devoção à padroeira. A tradicional Festa de Sant’Anna acontece de sexta a domingo com uma programação totalmente gratuita que reúne fé, cultura e shows musicais no Morro da Igreja. Coretta da Fraga Santos Diment, às da tarde, la no domingo, a histórica capela recebe moradores e turistas para a jamosa Jeloada beneticente, acompanhada de um shou le premios a partir do meio-dia ponto alto do evento terá grandes atrações musicais em dois palcos. No sábado, o cantor Leoni se apresenta às dez da noite para embalar o público com seus grandes sucessos. No domingo, dia da padroeira, tem Alvorada as seis da manhã. Missa Solene às dez e a procissão. A banda Anjos de Resgate e Toni Lima encerram a programação.

Cabo Frio

Cabo Frio retoma, neste fim de semana, na Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão, a atradicional festa do padroeiro dos motoristas. A programação inclui Missa, procissão, carreața e shows com a Cantora Paula Fernandes e a banda Biquini Cavadão dentro do Festival SESC de Inverno. O Bispo Auxiliar Dom Geraldo de Paulo preside a Missa Solene, sábado, logo após a procissão da imagenm do santo percorrer as ruas do bairro. A cantora Paula Fernandes sobe ao palco, às dez da noite, prometendo um desfile de grandes sucessos do sertanejo e da MPB. No domingo, dia do Santo Padroeiro, tem Missa às oito da manhã, seguida de carreata pelas ruas, além de almoço ao meio-dia. A noite o show fica por conta da banda Biquíni Cavadão com clássicos do rock nacional. A festa na Igreja prossegue segunda com Santa Missa, as sete da noite de ação de graças pelo aniversário do vigário paroquial Padre Collins, natutral da Zâmbia.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizou, nesta semana, diversas ações de cuidado, manutenção e incentivo à produção agrícola no município. Entre os serviços realizados, está a limpeza de um tanque em uma propriedade rural no bairro de Mombaça, contribuindo para a manutenção adequada do espaço e o apoio às atividades desenvolvidas na área rural. A equipe também realizou a manutenção dos canteiros do Centro-Dia do Boqueirão e da Clínica da Pessoa Idosa e do Homem, além dos cuidados e do plantio nas hortas da unidade de saúde. Na Clínica da Pessoa Idosa e do Homem, a atividade contou com a participação dos próprios pacientes, que colocaram a mão na massa e ajudaram no plantio e no cuidado com a horta. A iniciativa promove a integração, o contato com a natureza e incentiva hábitos mais saudáveis, além de proporcionar momentos de convivência e participação. As ações reforçam o compromisso do município com a agricultura sustentável, a valorização dos espaços verdes e a promoção da qualidade de vida da população.