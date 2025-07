O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 24

Iguaba Grande

A Central de Monitoramento segue atuando de forma eficaz no reforço à segurança pública em Iguaba Grande. Nesta semana, mais uma ação foi concluída com sucesso. Após um assalto no bairro Cidade Nova, as câmeras do sistema identificaram uma movimentação suspeita e acionaram prontamente a Polícia Militar. Graças à resposta rápida e à atuação integrada, o suspeito foi localizado e preso no bairro Praia Linda. Durante a abordagem, os agentes também recuperaram um veículo que havia sido roubado no município. A operação reforça a eficiência da atuação conjunta entre tecnologia e forças de segurança, evidenciando o papel fundamental da Central de Monitoramento no combate à criminalidade em Iguaba Grande.

Saquarema

Nesta segunda (21), a Prefeitura de Saquarema realizou a Oitiva – Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), no Teatro Municipal Mário Lago. Promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, o encontro reuniu agentes culturais para dialogar e colaborar na construção coletiva dos editais de fomento à cultura no município. A participação ativa da sociedade é essencial para garantir políticas públicas culturais mais democráticas, inclusivas e alinhadas com as necessidades reais do setor.

Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios realizou, nesta quinta-feira (24), o pagamento dos salários de julho para todos os servidores municipais. No último dia 11, já havia sido efetuado o pagamento de 50% do 13º salário, proporcionando mais tranquilidade e planejamento financeiro aos trabalhadores.

Cabo Frio

A Região dos Lagos pode ganhar um novo Batalhão da Polícia Militar, uma antiga reivindicação, para desafogar o Vigésimo Quinto e aumentar a segurança dos municípios. O novo Batalhão será em Araruama e pode ser anunciado nos próximos dias. Daniela colocou o município a disposição para tornar realidade a instalaçao da nova unidade na região, que chamou de sonho. A prefeita de Araruama já indicou a área onde o batalhão pode ser construído, e informou que o terreno será doado ao Governo do Estado para viabilizar a implantação da unidade. A proposta prevê que o novo Batalhão atenda não só Araruama, mas também os municípios de Iguaba Grande.

Cabo Frio

Uma sessão solene da Câmara Municipal de Cabo Frio, as quatro da tarde, vai marcar a abertura da Semana Sebastião Lan em homenagem ao agricultor, líder do Sindicato dos Trabalhadores Sem terra, assassinado por grileiros de Campos Novos na década de 80. A programação especial inclui exposição fotográfica, exibição de filme e homenagem ao Sindicato dos Trabalhadores.

Arraial do Cabo

O Programa Novas Rotas, da Embratur, estará amanhã em Arraial do Cabo com capacitação gratuita destinada a profissionais do turismo com foco no fortalecimento do turismo regional e na preparação de profissionais da Costa do Sol para o mercado Internacional.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Esportes e Lazer de São Pedro promove, neste domingo a primeira edição do projeto “Domingo, a Rua é Nossa”. A ação, das três da tarde as oito da noite, acontece no Centro, no entorno da Igreja Matriz. Durante o evento, trechos da Avenida Francisco Coelho Pereira e da Rua João Martins, até a altura da Rua Aluísio Martins de Souza, estarão fechados para a circulação de veículos. A iniciativa tem o objetivo de promover o livre brincar, incentivar a prática de atividades de lazer e o uso dos espaços públicos de forma segura e democrática. A ideia é estimular que crianças e famílias levem seus patins, skates, bicicletas e brinquedos para aproveitar a rua como espaço de lazer. A programação contara com a presença voluntária de instrutoras de patins e de um instrutor de skate. De acordo com o secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, a proposta é realizar o evento sempre no último domingo de cada mês.