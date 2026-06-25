O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 25

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, em discurso “inflamado” pediu a oposição para deixá-la governa e reiterou que a eleição é em 2028. Disse também que não tem medo de ameaça em rede social. A moça falou que a eleição é em 2028 e que quando a hora chegar se resolve. “O governo trabalha com transparência, a eleição é 2028. Me deixem governar, estou preparada para qualquer briga, não tenho medo de ameaça de rede social”, disse.

Arraial do Cabo

Os bairros Caiçara e Sabiá, em Arraial do Cabo, serão retirados dos limites do Parque Estadual da Costa do Sol. O Projeto de autoria do deputado Marcelo Dino foi aprovado em segunda discussão pela Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira. A medida tem como objetivo permitir a regularização fundiária de interesse social dos moradores que estavam com as casas ameaçadas de demolição por uma decisão jundicial. O texto seguirá para o Governo do Estado, que tem prazo de até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta. A norma determina que o INEA, em conjunto com o município, elaborem memorial descritivo e mapa de georreterenciamento delimitando as áreas a serem desafetadas, correspondentes aos bairros. O deputado Marcelo Dino lembra que a população da região já ocupava o espaço antes da criação do parque.

Búzios

Festa dos Pescadores, uma das mais tradicionais celebração do calendário de Búzios acontece no próximo domingo e um dos pontos altos será a tradicional Procissão Marítima de São Pedro, padroeiro dos pescadores. A procissão sai do do Píer dos Pescadores, às onze e meia, acompanhada pela Banda 8 de Maio. A programação, entretanto, tem início às oito da manhã com a Travessia Marítima, saindo de Manguinhos em direção à Praia da Armação, com a participação de canoas havaianas e praticantes de stand up paddle. No mesmo horário da tradicional Corrida de Botes, com saída da Praia do Canto e chegada na Praia da Armação. A Cerimônia de Honrarias, de reconhecimento aos pescadores locais por sua dedicação e contribuição para o desenvolvimento da cidade está marcada para às dez da manhã seguida de apresentação do DJ Blindado e do tradicional almoço dos pescadores a uma da tarde.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio confirmou, em nota, que foi notificada pelo IPHAN para adequações no projeto da nova Praça das Águas como adiantou ontem o jornalistmo da Radio Litoral FM. O governo garantiu que todas as solicitações estão sendo desenvolvidas pela equipe de arquitetos da prefeitura junto ao Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional. Em relação às obras que estão sendo realizadas nesse momento, a prefeitura esclarece que segue uma determinação da Defesa Civil por segurança do local.

São Pedro da Aldeia

Os cinco vereadores, também conhecidos como “Quinteto da Fé”, não compareceram a Câmara, terça-feira e nem nesta quinta-feira (25) de junho. O que significa isso? No Canhão da Fofoca o que se fala é que os meninos de Fábio do Pastel, não dão mole para o “azar”.

Iguaba Grande

Na próxima segunda-feira (29), acontece a tradicional Procissão Marítima, um momento de fé, cultura e homenagem aos pescadores. A programação começa às 8h, com a ornamentação dos barcos na Pedra da Salga, seguida da saída da procissão às 9h. Às 9h30, os barcos passam pelo Píer do Centro para avaliação do júri, e às 10h acontece a chegada na Praia do Popeye, em frente à Capela Nossa Senhora da Conceição, com a bênção aos pescadores e a divulgação dos barcos premiados.