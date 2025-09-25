O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 25

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo começou o dia com um forte alerta para motoristas e motociclistas. Uma simulação de acidente envolvendo um carro e uma moto foi realizada nesta quinta-feira (25), na curva da Vila Industrial, na chegada à cidade, e encerrou a programação da Semana Nacional do Trânsito no município. A ação foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública (COMTRANS, Guarda Mirim, Defesa Civil e PROEIS), Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Saúde, com apoio da Salineira. Logo na entrada da cidade, os motoristas eram recebidos pela Guarda Mirim, que distribuía panfletos e orientava sobre os riscos da alta velocidade. Em seguida, vinham as cenas do acidente simulado, com dois jovens “feridos” e os veículos colididos. Um choque de realidade que fazia os condutores reduzirem ainda mais a velocidade. A secretária de Segurança Pública, Magda Fraga, destacou a importância da ação. “Nosso papel é garantir que moradores e visitantes se sintam seguros ao circular pela cidade. Ações como essa mostram que segurança também é educação, prevenção e cuidado com as vidas que passam por aqui todos os dias.” Para Juliana Gomes, Coordenadora da COMTRANS, o impacto é imediato. “Quando o motorista vê uma cena como essa, ele entende na hora o que está em jogo. É sobre voltar para casa no fim do dia. Hoje foi simulação, amanhã pode ser de verdade, e é isso que queremos evitar.” O secretário de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino, reforçou o objetivo da simulação. “Queremos que cada motorista reflita sobre o seu papel no trânsito. Pequenas atitudes, como reduzir a velocidade e respeitar a sinalização, salvam vidas. A conscientização precisa continuar todos os dias, não apenas durante a Semana Nacional do Trânsito”.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, está muito feliz com a decisão da primeira Dama de aceitar o convite para participar do pleito eleitoral do ano que vem. Dani Martins já é pré candidata a deputada estadual e promete andar em todo Estado.

Araruama

Depois de passar por procedimento em que ficou “novinho” o vereador Oliveira Zagueirão apareceu na Câmara para abraçar seus colegas. Segundo informações, o vereador Elói Ramalho ficou surpreso quando viu o colega. “Oliveira não é mais aquele.”

Cabo Frio

O município de Cabo Frio deixou de receber do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de janeiro a setembro deste ano, R$ 85 milhões e meio de Reais. Os repasses estão bloqueados pela Receita Federal por conta de dívidas previdenciárias ou pela não prestação de contas, junto ao órgão responsável. Cabo Frio tem deixado de receber, em média, R$ 9 milhões e meio de Reais de FPM. A cidade, em julho, deveria ter recebido R$ 12 milhões de Reais, o maior repasse do ano até o momento. O menor foi registrado em março e somou pouco mais de R$ 7 milhões. O FPM bloqueado não é perdido definitivamente, mas retido até que o município regularize as pendências que motivaram o bloqueio. Araruama recebeu, de janeiro a setembro R$ 59 milhões. São Pedro R$ 53 milhões. Búzios pouco mais de R$ 29 milhões. Arraial R$ 26 milhões.

Iguaba Grande

O ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, que é pré candidato à deputado estadual, meteu o pé na estrada. O moço tem sido visto em vários municípios do Estado do Rio. Tá difícil encontra-lo na Princesinha da Região dos Lagos. Haja fôlego!

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informa que, em razão da recente mudança na presidência do Detran-RJ, ainda não há confirmação sobre a realização de uma nova edição do programa “Detran Presente” no município, anteriormente prevista e anunciada pelo ex-presidente do Detran para o dia 26 de setembro. A administração municipal segue em diálogo com o órgão estadual e reforça que, caso haja confirmação de nova data, a informação será amplamente divulgada nos canais oficiais da Prefeitura.

Saquarema

A Prefeitura vai inaugurar o CRAS Raia – Centro de Referência de Assistência Social, um espaço dedicado a fortalecer o atendimento e a proteção social das famílias do nosso município. Data: 29 de setembro, às 18h, na Rua Maria Ferreira, nº 36 – Raia.