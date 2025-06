O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

Araruama

Neste sábado, dia 28 de junho, às 18 horas, o Teatro Municipal de Araruama será palco de uma emocionante solenidade em homenagem a mulheres que têm se destacado na sociedade araruamense. A cerimônia, organizada pela Câmara Municipal, marcará a entrega das Medalhas Maria Rosa Tavares e dos Títulos Mulher Cidadã 2024, reconhecimentos que celebram trajetórias de luta, dedicação e transformação social. Sob a presidência do vereador José Magno Martins – Magno Dheco, presidente da Casa Legislativa, o evento pretende valorizar e visibilizar mulheres que se destacaram em diversas áreas, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da comunidade local. A entrega do Título Mulher Cidadã foi instituída por meio da Resolução nº 04/2011, de autoria da ex-vereadora Marizeti Ramos de Andrade, com o objetivo de reconhecer mulheres que se destacam especialmente por sua atuação em políticas públicas, ações afirmativas de gênero, promoção da cidadania e emancipação feminina. A homenagem ocorre tradicionalmente no contexto das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado em março. Já a Medalha Maria Rosa Tavares foi criada em 2017 pela Resolução nº 13, apresentada pela ex-vereadora Valéria Cristina Tavares do Amaral, e leva o nome de sua avó, Maria Rosa Tavares, uma lavadeira que sustentou sua família com dignidade e honestidade, deixando um legado de valores. A honraria é dedicada a mulheres que transformam suas vidas em exemplos de sabedoria, dedicação à família, ao trabalho e ao próximo.

Arraial do Cabo

Neste domingo (29), a partir do meio-dia, a Orla da Prainha vai se transformar em um verdadeiro ponto de encontro de sabores, música e cultura!O famoso Café com Peixe tá garantido, com aquele tempero caprichado de quem entende tudo da tradição cabista! E o melhor: os peixes são fresquinhos, direto das mãos dos nossos pescadores. Tem mais! A partir das 13h, a música fica por conta do Samba no Gogó, com aquela roda de samba que ninguém consegue ficar parado. Além de comer bem e curtir a música, você ainda pode dar uma volta pelas barracas de artesanato e produtos típicos. Um ótimo jeito de levar um pedacinho da nossa cultura pra casa. Tudo isso com a organização da Associação de Pescadores da Prainha (APP) e o Núcleo Feminino, com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo. O evento está inserido na programação da 1ª Copa Atcheza de Canoa de Boçarda, que será realizada também na Prainha, a partir das 10h.

Iguaba Grande

Antes de cair na água com o Circuito de Águas Abertas, que tal aquecer com muita energia e diversão? Neste sábado (28), de 8h às 14h, a Praia do Popeye será o ponto de encontro para um esquenta poliesportivo imperdível, com diversas modalidades para toda população: Vôlei de Praia, Futevôlei, Futmesa, Altinha, Futebol, Stand Up Paddle e Ginástica Artística e Alongamento.

Búzios

A tradicional Procissão Marítima, no domingo, as onze da manhã, será o ponto alto da Festa dos Pescadores de Búzios neste fim de semana em homenagem a São Pedro. Uma Sessão Solene da Câmara no late Clube, sábado, val homenagear os pescadores do município. A solenidade será acompanhada por apresentação de voz e violão dos músicos Mayara Victorino e Giovanni Midon. A festa segue na Praça dos Pescadores com shows de com o Grupo Lance Maneiro às oito da noite, seguida, da Banda J Delirio. No domingo Dia de Sao Pedro, as atividades começam as oito da manhã com Regata de Bote Kids seguida da procisssão marítima. Os festejos continuam em terra com um almoço comemorativo, embalado pelo grupo Samba Búzios. A programação musical segue à tarde com shows das Bandas Rabuja e Platatorma 101. O Pagode do Júnior encerra a programação.

Saquarema

O quinto dia da etapa brasileira do Mundial de Surfe foi de mar flat, mas de movimento intenso fora d’água. A competição transformou Saquarema em um polo turístico e econômico. Comércios cheios, bares e restaurantes lotados e ativações nas areias de Itaúna reforçam o impacto positivo do evento na região. A ocupação hoteleira chegou a 100% em Itaúna e alcançou 95% no restante da cidade. Além disso, o campeonato se tornou uma importante vitrine internacional para o estado, projetando o litoral fluminense para o mundo. A chegada do campeonato fomentou a economia da cidade. Novas pousadas surgiram, porque a demanda é tão grande que a cidade anda esta se estruturando para atender. Quando Itaúna lota, os turistas se espalham por bairros vizinhos – conta Gabriela Romanelli, dona de pousada na região. A mesma percepção tem Thiago Silva, vendedor de mate que viu as vendas triplicarem durante o evento.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, encaminha projeto de Lei Câmara Municipal de reajuste salarial do magistério municipal. O projeto prevê a atualização do piso salarial da categoria, com reajuste de da Educato de estado de 2do Bela Portaria do Ministério A proposta vai beneficiar, de acordo com o goveno, cerca de 1.300 servidores da educação. A proposta foi encaminhada em regime de urgência para apreciação dos vereadores e, segundo o prefeito reforça o compromisso do governo com a educação e com a valorização dos servidores que atuam nas salas de aula aldeenses. O prefeito Fábio do Pastel ressaltou que a valorização dos profissionais da educação é uma prioridade e que o reajuste é mais um passo no reconhecimento do trabalho de cada educador que se dedica diariamente à formação das crianças e jovens.

Cabo Frio

Os motoristas que se diregem ao centro de Cabo Frio devem estar atentos. A Avenida Júlia Kubitschek, uma das principais vias da cidade, está totalmente interditada e o estacionamento na Rua José Antônio Sampaio está proibido a partir de hoje.As mudanças acontecem por conta do inicio das obras de fresagem, asfaltamento e sinalização do centro. Para melhorar o fluxo de veículos, esta proibido o estacionamento na Rua José Antônio Sampaio, que está servindo como rota alternativa para o desvio do tráfego. A medida também busca garantir a passagem dos ônibus que foram redirecionados em função da obra.A partir de amanhã a Guarda Municipal iniciará a aplicação de multas a quem descumprir a proibição. Os motoristas que desejam acessar o Centro devem seguir pela Avenida Vereador Antonio Ferreira dos Santos, no Braga, como rota alternativa.