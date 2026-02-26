O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

Arraial do Cabo

O Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo de Arraial do Cabo começa a operar já na próxima semana, oferecendo mais mobilidade, conforto e economia para a população. Serão cinco linhas em funcionamento, a R$2. A iniciativa representa mais desenvolvimento para a cidade, fortalecimento da economia local, geração de empregos, incentivo ao turismo e, principalmente, mais economia no bolso da população.

Araruama

É hoje, às 17h, a abertura oficial da 41ª Expo Especializada do Mangalarga Marchador e da II Etapa do Circuito Estadual de Marcha Picada. O evento acontece no Parque de Exposição Agropecuária, sempre das 9h às 22h, com entrada totalmente gratuita para o público. A exposição, que vai até o dia 28, deve reunir cerca de 240 animais, a maioria do Estado do Rio de Janeiro, além de criadores do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Cabo Frio

O vereador Jefferson Vidal deixa o cargo de Secretário de Serviços Públicos, nesta sexta-feira (27). Em uma entrevista exclusiva para o Programa Bom Dia Litoral da Litoral, da Litoral FM, Vidal, não descartou voltar em outra pasta. Seria no gabinete?

Iguaba Grande

Uma caravana partiu estar semana para Brasília. O prefeito Fábio Costa, o vice-prefeito Marcilei e vereadorl Luciano Silva puxaram a fila. Dr. Jales Lins e o simpático Eron Bezerra também estão em Brasília.

Búzios

A prefeitura de Buzios lança, na próxima segunda-Jeira, no Ferradura Resort, o Calendário Oficial de Eventos 2026. O objetivo é equilibrar a ocupação turística, movimentar a economia e gerar emprego e renda para moradores e empresários do trade turístico. A divulgação dos eventos permite planejamento por parte duzios como reterencia em sibilidos toda desala temporada. Serão apresentados os principais destaques e as estratégias para pofencializar o calendário anual. Entre os destaques da programação estão o tradicional Festival Gastronômico, que valoriza a culinária local e atrai visitantes de diversas regiões, e o MPBúzios, dedicado à MPB, que já integra o calendário cultural da cidade. A agenda também contempla competições esportivas, festivais culturais e festastradicionais que reforçam a identidade do município.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fábio da Silva, oficializou através de uma live, que vai apoiar o pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas do PL. A mudança de rumo ocorre depois do político aldeense ensaiar uma aproximação do núcleo político do prefeito do Rio, Eduardo Paes A aproximação com o prefeito do Rio, pré-canddiato a governador nas eleições de outunro, foi um movimento articulado peloș Deputados Pedro Paulo e Laura Carneiro. com quem Fábio do Pastel posou para fotos após reuniões políticas em seu gabinete divulgadas pela impresa. O novo posicionamento ideológico do prefeito aldeense acontece menos de vinte e quatro hotras depois da cúpula do PL e do candidato a presidência pelo partido Flávio Bolsonaro anunciar a pré-candidatura de Douglas Ruas para o governo do Estado. Nos bastidores, assessores próximos ao prefeito aguentaram que o cenário mudou.