O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 27

Araruama

A Prefeitura de Araruama informa que saiu hoje a nomeação de Anderson Siqueira Moura para o cargo de Secretário Municipal de Governo. Anderson Moura tem formação em Gestão Pública e Marketing pela Universidade Estácio de Sá. Com 25 anos de experiência em gestão, ele acumulou em seu currículo uma ampla bagagem em cargos públicos. Já foi vice-presidente da TurisRio, membro da Coordenação Estadual do Projeto Orla, subsecretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, diretor administrativo e financeiro da Fiperj, entre outros cargos estaduais e municipais. Atualmente é vereador licenciado da Câmara Municipal de Araruama.

São Pedro da Aldeia

A técnica da EMBRAPA, Fabíola Fogaça, desmentiu, ontem, em reunião do Comitê Lagos São João, a própria empresa. Ela disse que o relatório que apontou contaminação do peixe da Lagoa por esgoto e que ela assinou foi interpretado de maneira equivocada e garantiu que o pescado tem excelente qualidade. A técnica afirmou ainda que o documento em nenhum momento diz que o peixe está contaminado, pelo contrário, está, segundo ela, dentro dos padrões adequados de consumo. A secretária executiva do consórcio, Adriana Saad, também garantiu, sem provas, que a tainha, ca rapeba e perumbeba da Lagoa estao adequados para o consumo. O relatório que o jornalismo da Litoral teve acesso desmente a nova narrativa. O texto diz que a contaminação ficou evidente com a detecção de “bactérias”.

Cabo Frio

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio divulgou a programação da Semana Santa que, este ano, será marcada pela retomada da encenação da Paixão de Cristo no Largo Santo Antônio, na Sexta-Feira Santa. O espetáculo terá direção do artista plástico Guilbor Corado, que vai intepretar Jesus. A programação começa no dia 12, sábado, com a benção dos ramos. No domingo, tem a procissão de Ramos saindo do Convento em direção a Matriz Auxilar, abrindo a Semana Santa. Na segunda-feira acontece a procissão solene da Via Sacra. Na terça, procissão da Sete Dores de Maria com concentração em frente a Casa do Artesanato. Na quarta, tem santa missa seguida da procissão do Fogaréu que encena a prisão de Cristo. A procissão tem início na Matriz Auxiliar e segue até o Convento. Na sexta, além da encenação da Paixão, tem as procissões do Encontro e Senhor Morto. No sábado a procissão da Ressureição.

Arraial do Cabo

Na inauguração, ontem, da nova escola Inelda Franco Ramos, o secretário de educação, Bernardo Alcântara, estava muito emocionado. Marcelo Magno disse, ontem, que nas próximas seis semanas terá seis entregas para a população. Ele anunciou a pavimentação do Sabia, Monte Alto Nova Freira e a nova praça do Adolpho com quadra poliesportiva coberta.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro, em Iguaba, que o Gabinete do presidente da Câmara, Balliester Wernec, está ficando um luxo. Aliás, tá fechado e ninguém pode entrar. A inauguração deve acontecer nos próximos dias.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está construindo a nova creche do bairro Itaúna. Após a finalização das etapas de construção, a Secretaria de Obras dará início à entrega e montagem dos móveis e eletrodomésticos da nova creche. Nesta etapa, as equipes atuam na pintura, emboço dos muros vizinhos, mureta dos fundos com a fundação concretada e muro lateral finalizado. A obra está localizada na Avenida São Rafael, 644, em Itaúna. A creche conta com 838,60 metros quadrados de área construída, 5 salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer, e jardins sensoriais. Após a conclusão, aproximadamente 100 crianças serão beneficiadas com a nova unidade escolar. Construída no sistema modular, a creche utiliza peças pré-moldadas que oferecem mais rapidez e eficiência durante o procedimento de edificação.