O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 28

Araruama

A prefeitura de Araruama vai inaugurar, neste fim de semana, a Arena Araruama, um espaço temático voltado para a tradicional troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2026. A estrutura será montada na Praça Antônio Raposo e funcionará aos sábados e domingos, das quatro da tarde às sete da noite, durante o período da competição. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e tem como objetivo incentivar o lazer gratuito e promover um ponto de encontro para famílias e colecionadores. O secretário da pasta, Lineker Vieira, destacou que o espaço foi pensado para reunir crianças, jovens e famílias em um ambiente de convivência e diversão. A programação também contará com atividades recreativas, atrações infantis e a presença do mascote Canarinho, além da Turma da Tia Carol.

Iguaba Grande

Ferrugem e Naldo Benny são as grandes atrações no aniversário de 31 anos de emancipação de Iguaba Grande , que acolntece de primerio a 4 de junho e será marcado também por desfile cívico, baile charme e sessão solene na Câmara Municipal. O Baile Charme no Mirante, abre a programação festiva no dia 4 . No dia seguinte o público poderá aproveitar o Sunset Mirante, além dos shows da Praça da Estação. O grupo Samba 90 graus é o primeiro a subir ao palco, seguido de Thiago Mastra. No dia 6, acontece o tradicional Desfile Cívico. À noite, o show é com a cantora Naessa sobe ao palco, seguida do cantor Gui. No domingo, será celebrada uma Missa em Ação de Graças, seguida do show do cantor Ferrugem, uma das atrações mais aguardadas da programação. No dia 8, dia da emancipação do município tem Sessão Solene e show de Naldo Benny.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vai celebrar o início da temporada das baleias, entre os dias primeiro e 3 de junho, no Estádio Hermenegildo Barcelos, o Barcelão. Com o tema “Meninas e Mulheres nas Ciências”, a programação contará com diversas atividades voltadas a educação e meio ambiente. Entre os destaques está a exposição “O Fantástico Mundo Marinho”, aberta ao público durante os três dias do evento. A mostra reúne esculturas animatrônicas de espécies marinhas, com sons e movimentos realistas. O evento também contará com mais de dez tendas de projetos científicos e de educação ambiental. A programação inclui ainda um ciclo de palestras com mais de 20 especialistas, pesquisadores e profissionais da área ambiental, abordando temas como conservação de tartarugas marinhas, mudanças climáticas, biodiversidade, monitoramento de cetáceos, conservação marinha e gestão costeira.

São Pedro da Aldeia

“Segurança Pública e o Comércio: um debate sobre integração e medidas de prevenção”. Esse será o tema de um Café Empresaria que a Associçaõ Comercial Industrial e Agrícola de São Pedro da Aldeia e o Clube dos Diretores Lojistas do município promovem, nesta sexta-feira, às nove e meia da manhã, na sede da entidade, no centro. O objetivo do encontro é promover um diálogo entre empresários, representantes da segurança pública e lideranças locais sobre ações e estratégias voltadas à proteção do comércio e fortalecimento da segurança no município. O evento contará com a participação de representantes do Comando da Polícia Militar, do Conselho Comunitário de Segurança e da Secretaria de Ordem Pública. Segundo o presidente da Associação Douglas Trindade, a proposta é aproximar o setor empresarial das autoridades responsáveis pela segurança fortalecendo a integração entre comércio, poder público e comunidade.

Búzios

O Projeto de Lei em tramitação na Câmara de Búzios pretende declarar a linguagem popular “de trás para frente” como patrimônio cultural imaterial do município. O projeto, de autoria do vereador Victor Santos será lido em plenário na sessão desta quinta-feira e, em seguida, encaminhado para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Utilizada principalmente por jovens buzianos a partir dos anos 1980, a linguagem “de trás para frente” integra a memória afetiva e social da cidade, constituindo uma forma de comunicação comum entre nativos e antigos moradores de Búzios. O vereador diz na justificativa do projeto que o reconhecimento da manifestação como Patrimônio Cultural Imaterial representa uma forma de proteger, valorizar e preservar importante tradição oral do município, fortalecendo a identidade cultural local e incentivando futuras ações culturais, educativas e turísticas relacionadas ao tema.

Cabo Frio

A Agência Nacional de Petróleo depositou nesta quinta-feira (28) cerca de R$ 157 milhões de reais nos cofres dos municípios da Região dos Lagos, provenientes dos royalties de Petróleo. Coube para Cabo Frio R$ 27 milhões de reais.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema apoia a tradicional Festa em Louvor a Santo Antônio, padroeiro de Bacaxá, que acontecerá entre os dias 12 e 14 de junho, reunindo momentos de fé, cultura, confraternização e lazer para toda a comunidade. A programação contará com missas, procissões, apresentações musicais, almoço tradicional, atividades religiosas e culturais, além de atrações especiais para moradores e visitantes. No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, será realizada a Santa Missa com bênção dos namorados, seguida de apresentação musical. Já no dia 13 de junho, data dedicada a Santo Antônio, os fiéis poderão participar da tradicional alvorada, missas, procissão, almoço festivo, queima de fogos e atrações musicais. Encerrando a programação, no dia 14 de junho, haverá o 1º Passeio Ciclístico de Santo Antônio, além de missas e shows.