O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 29

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, sancionou a Lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal Municipal (REFIS 2025). O programa permite que contribuintes regularizem dívidas com descontos de até 100% em multas e juros e mais facilidade no pagamento. Neste ano, as dívidas com valor abaixo de 10 salários mínimos poderão ser parceladas em até 60 vezes com isenção total de multas e juros. O secretário de Fazenda, Renaldo Martins, diz que o objetivo é promover a regularização dos débitos tributários e não tributários como o IPTU e ISS, entre outros. Tem direito a 100% de desconto quem optar pelo pagamento em até cinco parcelas para dívidas acima de 10 salários mínimos. Quem optar pelo pagamento de 6 a 12 parcelas terá direito a 80%. De 13 a 30 parcelas o desconto é de 50% O valor mínimo da parcela é de R$ 100 Reais para pessoa física e R$ 150 para pessoa jurídica.

Cabo Frio

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio realiza neste sábado uma grande ação de serviço a comunidade. O Saúde ao Seu Lado vai acontecer simultaneamente em 18 praças da cidade. O objetivo da ação é levar serviços e aproximar a população da saúde básica. O evento acontece das nove da manhã a uma da tarde. Entre as praças Parque Burle, Manoel Côrrea, Vila do Sol, Praia do Siqueira, Jardim Esperança, Vila Nova, Itajuru e Jacaré. O evento vai mobilizar cerca de Cerca de 200 funcionários da Secretaria de Saúde entre agentes comunitários de saúde, profissionais da vigilância, equipe de odontologia, assistente social, dentre outros.

Arraial do Cabo

A Policia Federal e o Ministério Publico Federal, deflagrou nesta quinta-feira, a Operação Corrente Turva com o objetivo de apurar desvios de recursos recebidos por uma associação privada ligada à atividade pesqueira e atuante na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Os valores deveriam ser destinados à Unidade de Conservação de Arraial do Cabo, em apoio às atividades dos pescadores tradicionais do município. Os policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão em Arraial e Cabo Frio, incluindo a sede da associação. As investigações identificaram irregularidades na contratação de serviços por parte da entidade, considerados superfaturados e utilizados para fins pessoais, sem prestar contas entre janeiro de 2019 e junho de 2020. A Controladoria Geral do de Arraial também constatou inconsistências nos exercícios financeiros da instituição, identificando despesas realizadas sem a devida comprovação.

Araruama

O secretário de Transportes de Araruama, vereador Aridinho, completa mais uma primavera nesta quinta-feira (29). Pela manhã, a sua secretaria foi invadida pelos amigos que aproveitaram para pegar um belo café e comer um pedaço do bolo. Parabéns!

Iguaba Grande

As atenções em Iguaba Grande estão todas voltadas para o aniversário de 30 anos. Entrega de títulos de cidadãos e shows para comemorar em alto nível.

Búzios

Nos dias 27 e 28 de maio, o secretário de Saúde de Búzios, Leônidas Heringer, cumpriu uma intensa agenda institucional em Brasília, participando de encontros estratégicos com autoridades da área, incluindo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). No seminário realizado na sede da OMS/OPAS, foram debatidos temas como o fornecimento de medicamentos no SUS, a incorporação de novas tecnologias via CONITEC, os impactos da judicialização da saúde e a necessidade de reequilíbrio no cofinanciamento tripartite do SUS. Já na terça-feira (28), o secretário participou de um almoço com o ministro Alexandre Padilha e diretores do CONASEMS. Em pauta, uma proposta do Ministério da Saúde para permitir que empresas privadas quitem dívidas tributárias oferecendo exames e procedimentos ao SUS.

Saquarema

O Conselho Municipal do Idoso, em parceria com a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizará no dia 09 de junho, das 13 às 17 horas, a terceira edição da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A ação acontecerá na Casa do Educador, na Avenida Saquarema, 911, no bairro Porto Novo. Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, os participantes irão discutir a integração entre comunidade e governos na gestão e criação de políticas públicas com foco na população idosa. O objetivo da Conferência é proporcionar um espaço de participação dos vários segmentos sociais para a socialização de experiências, avaliação da situação idoso no município e proposição de diretrizes da política municipal do Idoso. A ação é aberta ao público, que deverá fazer o credenciamento na chegada do evento.