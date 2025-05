O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 29

Arraial do Cabo

A Funtec Ambiental está participando do I Seminário de Segurança da Ilha do Cabo Frio, que acontece desde ontem, em Arraial do Cabo, no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), da Marinha do Brasil. A coordenadora do projeto Mar de Baleias, Yaci Gallo, é uma das palestrantes. O seminário aborda as questões de segurança de navegação e tem o objetivo de conscientizar os proprietários de embarcações credenciadas, que transportam visitantes para a ilha, sobre as regras impostas pela Marinha do Brasil relacionadas ao desembarque/reembarque de passageiros e a preservação do patrimônio ambiental. Convidada pelo ICMBio, a equipe do projeto Mar de Baleias, da Funtec Ambiental falou sobre a temporada de avistamento de baleias na costa cabistas e o regramento para as embarcações. O seminário segue até esta quinta-feira (28).

São Pedro da Aldeia

O advogado Carlos Magno tem feito muitas visitas no município aldeense. Nesta quarta-feira (28), o Sombra o viu chegando na chácara do empresário Zé da Pedreira, no Baixo Grande. Segundo informações, ele também tem falado com o prefeito Fábio do Pastel frequentemente. O que isso significa?

Búzios

O secretário de governo de Búzios, Marcos Valrios, o Marcão Zagueirão, colocou seu nome na lista de pré candidato a prefeito de Búzios. Marcão foi candidato a vereador em 1996,2000 e 2004. Segundo os fofoqueiros de plantão, ele já conta com o vereador, Anderson Chaves, mas vem sendo observado pelo piloto do prefeito, Alexandre Martins, Chocolate. Então tá…

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sergio Azevedo, o Doutor Serginho sancionou o Projeto de lei do ex-vereador Davi dos Santos Souza que tomba o predo da antiga Estação Ferroviária de Cabo Frio como Patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico de Natureza Material e Imaterial do Município de Cabo Frio. O prédio fica na Estrada dos Passageiros, no Jacaré. O tombamento atinge o edifício principal da Estação, os bens móveis e demais estruturas associadas ao funcionamento histórico da estação; os aspectos imateriais que envolvem a memória cultural e a importância da estação para a história local e regional. A estação ferroviária, também conhecida como Estação Ferroviária do Jacaré, era a última estação da Estrada de Ferro Marica, que chegava a Cabo Frio. A estação foi inaugurada em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas e era a maior e mais bonita de toda a linha.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema dará início, na próxima segunda-feira, dia 02 de junho, a uma Consulta Pública, através do aplicativo Colab, para embasar o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), fundamental para garantir moradias dignas, especialmente para a população mais vulnerável. O PLHIS é necessário para que a Política Nacional de Habitação possa ser aplicada de forma organizada e participativa, em conjunto com outros instrumentos de gestão urbana, como o Plano Diretor. Elaborado em 2012, com validade até 2023, o PLHIS de Saquarema vem sendo revisto, com a atualização de dados, correção de projeções e proposição de novas ações que atendam às necessidades habitacionais, especialmente para a população de baixa renda. Na prática, é o PLHIS que direcionará os programas e projetos habitacionais como a regularização fundiária, a melhoria habitacional, a construção de moradia e outros programas, com a assistência técnica de engenheiros e arquitetos aos moradores. O texto base para a revisão, cuja elaboração contou com a participação do Conselho Municipal da Cidade – CONCID, será disponibilizado para Consulta Pública em portal específico. A medida é essencial para garantir a participação da sociedade no processo de revisão do PLHIS.

Iguaba Grande

As inscrições para as Seletivas das Paralimpíadas Escolares foram prorrogadas. Novo prazo: até 29 de maio. Podem participar estudantes com deficiência, de escolas públicas ou privadas, com idades entre 11 e 17 anos. Quer garantir sua vaga? Manda um e-mail para:

suderj@suderj.rj.gov.br

Araruama

A Prefeitura de Araruama informa que o rodeio, anteriormente programado para ocorrer entre os dias 30 de maio e 1º de junho, foi adiado.