O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 30



Araruama

O Araruama Wine & Jazz Festival 2026 acontece de 31 de julho a 2 de agosto de 2026, reunindo atrações internacionais, gastronomia e vinhos com entrada gratuita. O evento é realizado na Praça Antônio Raposo (Centro) / Praça Menino João Hélio em Araruama.

Arraial do Cabo

A publicação de um conselheiro tutelar de Arraial do Cabo que defendeu o fechamento de igrejas ainda repercute na cidade. A postagem trazia a frase “Vamos acabar com as igrejas, pelo bem de nossas crianças”, : acompanhada de um texto que relacionava casos de violência sexual cometidos por líderes religiosos a debates sobre a responsabilização de instituições. Em resposta, o Conselho de Pastores do município divulgou nota em defesa do direito constitucional à liberdade religiosa. O texto destaca que a critica a condutas individuais jamais pode se transtormar em incentivo a hostilidade contra toda uma comunidade de fé.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio assinou um Acordo de Cooperação Técnica com a Firjan para a implantação do Programa Licença 4.0. O objetivo e desburocratizar e simplificar os processos de licenciamento no município, eliminando gargalos administrativos para atrair novos investimentos. O acordo de cooperação e o trabalho desenvolvido por meio do Licença 4.0, em parceria com a FIRJAN, contribuem șignificativamente para a melhoria do ambiente de negócios de Cabo Frio, trazendo mais eficiência para os processos de licenciamento e regularização de obras para quem deseja construir, regularizar ou investir na cidade.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, lembrou que a construção civil é um setor que produz impactos no curto prazo em toda a cadeia econômica do município, gerando emprego, renda, investimentos e novas oportunidades para a população.

Búzios

A cantora Ludmilla escolheu Búzios para conciliar compromissos profissionais e momentos de lazer em tamila. Após comandar o Búzios ON Festival no último tim de semana, a artista prorrogou a estadia no balneário para aproveitar dias de descanso ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, e da tilha do casal, Luri, de um ano. Nas redes sociais, a cantora compartilhou registros da viagem em um resort, com diárias que podem chegar a dezesseis mil reais. Nas imagens, a artista destacou a rotina de tranquilidade e elogiou o destino fluminense, escrevendo que passou dias incríveis nas melhores companhias. A publicação rapidamente ganhou milhares de elogios pela atmosfera familiar. Além de arrastar uma multidão na apresentação realizada no Campo da S-E-B, Ludmilla aproveitou a passagem para destrutar da alta gastronomia, das praias e das paisagens locais.

Iguaba Grande

Iguaba já está em clima de festival. Entre os dias sete e nove de agosto, o Mirante Dona Célia será o palco do Wine Jazz. O evento é um dos mais aguardados do calendário e promete reunir boa musica, alta gastronomia, oficinas de culinária e uma selecão especial de rótulos de vinhos.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura aldeenses marcou presença no Encontro Técnico Estadual sobre o Plano Municipal de Providências, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. O evento contou com a participação dos 92 municípios fluminenses. Durante o encontro, foram apresentados os resultados da primeira etapa do diagnóstico estadual, elaborado a partir das informações encaminhadas pelos municípios, incluindo São Pedro da Aldeia. Também foi informado o prazo para elaboração e aprovação do Plano Municipal de Providências, até 31 de agosto de 2026, com posterior apreciação e aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).