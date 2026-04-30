O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 30

Arraial do Cabo

Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo participaram, nesta quarta-feira (29), de audiência pública solicitada pela Justiça Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF), para apresentação do projeto de revitalização da orla da Prainha. O encontro foi mediado pela juíza Monica Lucia do Nascimento Alcantara Botelho, titular da 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, e pelo procurador da República, Leandro Mitidieri. O secretário de Obras e Urbanismo, Pedro Caju, apresentou o projeto da nova orla, que prevê melhorias na infraestrutura e a criação de um espaço específico para pescadores. A primeira etapa da obra terá início nessa área, com estrutura para preparo e comercialização de pescados, espaço para redes de pesca, cozinha, área coberta para eventos, câmara fria, sala administrativa, banheiros e oficina escola. Estiveram presentes o prefeito Marcelo Magno, representantes da Associação de Quiosqueiros, Ibama, ICMBio, Polícia Federal, associações de pescadores, moradores, vereadores e secretários municipais, além da Colônia de Pescadores e da Associação de Moradores da Prainha. A revitalização da orla da Prainha é uma demanda aguardada há anos por quiosqueiros e por toda a população cabista, especialmente após a demolição das antigas estruturas, ocorrida há cerca de uma década. O prefeito Marcelo Magno destacou a importância do diálogo e do equilíbrio entre desenvolvimento, preservação e inclusão. “A prefeitura está trabalhando com responsabilidade para garantir uma revitalização que respeite o meio ambiente, valorize os quiosqueiros, assegure acessibilidade para todos, atenda aos moradores e proporcione uma melhor experiência para os turistas que frequentam a Prainha”, afirmou.

Iguaba Grande

O vereador Renatinho da Saúde está completando mais uma primavera nesta quinta-feira, dia 30 de Abril. Segundo informações, ele começou a receber presentes desde ontem. Vários colegas da Câmara foram vistos chegando na sua residência, inclusive a dupla Alan e Luciano.

Araruama

A Prefeitura de Araruama vai abrir o Parque Hotel, um dos mais importantes patrimônios históricos e arquitetônicos do município, para visitação durante o feriadão do Dia do Trabalhador. Um dos símbolos do município, o espaço receberá o público de sexta-feira (1º) até domingo (3), das 10h às 17h. O objetivo é que moradores e turistas conheçam o espaço, que marcou a história de Araruama. A nova visitação segue o modelo bem-sucedido que a Prefeitura realizou em fevereiro, na ocasião do aniversário da cidade. “Convidamos a todos para conhecerem esse espaço tão importante, que faz parte da nossa história e da identidade do município”, convida a prefeita, Daniela Soares. Inaugurado em 19 de agosto de 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, o Parque Hotel foi construído como um hotel de luxo, com cassino, chalés e piscinas. À época, os hotéis-cassino desempenhavam papel estratégico no desenvolvimento nacional, atraindo investidores e impulsionando o turismo, o que inseriu Araruama no cenário turístico de alto padrão. O cassino funcionou até 1946, quando os jogos de azar foram proibidos no Brasil. O hotel continuou em atividade até a década de 1990. Após um período de abandono, o local foi sede da Faetec e, mais recentemente, passou por um processo de restauração realizado pela Prefeitura. O prédio é um marco arquitetônico e histórico da valorização do turismo na Região dos Lagos e deu origem ao bairro Parque Hotel, localizado na área central da cidade. Com vista privilegiada e grande relevância histórica. Atualmente, o espaço abriga o primeiro Hotel Escola Juvenil Bilíngue do município, voltado à formação nas áreas de gastronomia e hotelaria. A escola atende cerca de 180 alunos, que ingressam por meio de processo seletivo a partir do 6º ano do ensino fundamental.

Cabo Frio

O Grupo Clareou é a grande atração da Festa do TrabaIhador, que a Radio Litoral FM promove neste sabado, no campo do Unamar, no Segundo Distrito de Cabo Frio, que deve reunir cerca de dez mil pessoas e promete agitar o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. O Clareou é um dos principais nomes do pagode e samba conhecido por sucessos como “Marra de Durão”, “Degra-dê” e “Só Penso no Lar”. O grupo acumula milhões de visualizações e ouvintes em plataformas digitais e lançou recentemente o “Clareou 15 Anos” e o álbum “Atemporal”. O público vai ver de perto os locutores da Litoral é curtir, antes do show principal, a partir das seis da tarde, a apresentação do cantor Luiz Miguel conhecido por participar do lhe Voice Kids, em 202z, e do grupo Pagodeando que tem arrastado multidões em shows na Região dos Lagos e que recentemente lançou o clipe da música “A Gente Vive Te Amor” no YouTube.

Saquarema

Murilo Huff, Xand Avião, o fenômeno do piseiro e Natanzinho Lima são as grandes atrações da sexta edição do Saquarema Country Fest, que acontece de sexta a domingo no Parque de Exposições de Sampaio Corrêa. A maior festa country da Região dos Lagos terá três dias de muita música, lazer e diversão para toda a família. Além dos shows, o evento contará com praça de alimentação, parque de diversões. Os shows tem início a partir das sete da noite, com entrada gratuita, mas não será permitido o ingresso com coolers e garrafas de vidro. Murilo Huff abre o Saquarema Country Fest na sexta-feira. O cantor é um dos nomes de destaque no sertanejo romântico e da sofrência, dono de sucessos como

Búzios



A atriz e cantora americana Lo Steele é a grande atração do primerio dia do Búzios Jazz Festival, amanhã. O festival acontece acontece até domingo, na Praça Santos Dumont, no centro da cidade. Lo Steele, vem de Portland, Oregon, é reconhecida como uma voz marcante do Soul e do Blues. A cantota se apresenta com Igor Prado, guitarrista, cantor e produtor brasileiro, reconhecido como um dos principais expoentes do blues no Brasil. Entre os destaques do testival estão ainda Laretha Weathersby cantora americana aclamada como a “Princesa do Blues” e eleita a “Chicago Blues Diva” A programaçao inclul ainda show de Lady Trucker (Peggy Sue Hemphill – prima da lendaria Jessie Mae Hemphill,) e a banda brasileira The Simi Brothers. O show vai unir a tradição do Mississippi ao talento instrumental do Brasil. A organização informa que, em breve, será divulgada a programação de shows na Praça dos Ossos, ampliando as atrações do Buzios Jazz Festival.

a praramacão no domingo