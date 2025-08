O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 31

Búzios

O ainda suplente de vereador, José de DJ, vem sendo convidado para ser candidato a deputado federal. Segundo informações, o menino está analisando o convite e não descarta a ideia. Será que já vai ser uma prévia para o próximo pleito para prefeito?

São Pedro da Aldeia

Um simulador de voo em helicóptero promete ser a grande atraçao para o publico que visitar a exposiçao “Sao Pedro da Aldeia – Morada da Aviação Naval” a partir da próxima terça-feira na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia. O visitante, usando óculos de realidade virtual, podera pilotar um Super Cougar, nos momentos mais sensíveis de um voo: decolagem e o pouso. A simulação é acompanhada pela fraseologia padrão de comunicação entre piloto e torre de controle, ampliando a percepção sobre os bastidores da aviação. Outra novidade deste ano é a projeção da torre de controle de trafego aéreo, necessário para uma aeronave voar com segurança. A mostra reúne ainda peças do acervo do Museu da Aviação Naval, painéis ilustrados, maquetes de aeronaves, motores, manequins com trajes de voo, totem com museu virtual e muito mais. Uma das novidades é a maquete em tamanho real da aeronave não trioulada ScanEagle.

Cabo Frio

O Projeto de Lei do prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, que cria o “Tributo do Amor” já está na Câmara. O programa estabelece desconto de até 90% de juros e multas na dívida do contribuinte inadimplente com o município mediante contrapartidas como doação de sangue e está provocando polêmica. O ex-diretor do Hemolagos, médico Marcelo Paiva, o Marcelão, vê no projeto a configuração de uma prática provida por lei federal, a compra de sangue. Ele lembra que a Le Betinho proíbe qualquer tipo de beneficio ou ganho financeiro para quem está doando. A lei, recorda, surgiu em funçao de várias mortes registradas no Basil na década de 80 porque as pessoas doavam sangue em função de dinheiro, uma prática, inclusive, retratada por Chico Buarque, na clássico “Vai Trabalhar Vagabundo” em que a letra diz: ” Segunda-feira vazia.

Arraial do Cabo

Os fortes ventos e a ressaca que atingiram a Praia Grande em Arraial do Cabo, ontem, destruiram o deck dos pescadores e vários caícos. O presidente da associação em vídeo divulgado numa rede social ao lado de pecadores que perderam as embarcaçoes pediu ajuda e disse que o prejuízo é incalculável. O presidente disse que pelo mneos cinco embarcações foram desrtibuídas e além disso, mesmo após o mar baixar muitos pescadores não terão condições de trabalhar porque as rampas foram destruidas. O Deck dos Pescadores também é um dos pontos turísticos mais queridos de Arraial do Cabo. O espaço, mantido por pescadores que vivem da pesca de lula, também é usado como ponto turistico, com redes, balanços e os tradicionais corações para fotos. A taxa simbólica de R$ 10 Reais por pessoa, é o que mantém o espaço.

Araruama

Policiais da delegacia de Araruama buscam novas imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar os dois criminosos que atiraram ontgem em Carlos Siqueira da Silva, conhecido como Carlinhos de Săc Vicente, ex-assessor do atual preisdente da Câmara vereador Magno Dechço. A Delegacia de Homicídios também foi acionada para auxiliar nas investigações. O crime aconteceu ontem em São Vicente, em Araruama e foi registrado por camereras de seguraça. O ex-assessor parlamentar foi surpreendido em frente de casa por dois homens em uma motocicleta, qué efetuaram diversos disparos. Carlinhos foi atingido por pelo menos três tiros e foi encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar do municipio. A motivação do crime permanece desconhecida, mas a polícia trabalha com hipóteses como acerto de contas ou retaliação.

Iguaba Grande

Nos dias 2 e 3 de agosto, o Mirante Dona Célia irá receber a segunda edição do Iguaba Cake Show, um festival, que promete encantar todos os públicos com muito sabor, criatividade e diversão. Com entrada gratuita, o evento reunirá grandes confeiteiros do cenário nacional, talentos locais e apaixonados pela confeitaria em uma programação recheada de atrações: aulas-show, oficinas, palestras, desafios entre confeiteiros, sorteios, espaços interativos e muito mais! Com o tema “Jurassic Iguaba: A invasão dos dinossauros”, esta edição vem ainda mais criativa e cheia de novidades, como a Arena Cake Kids, com atividades para o público infantil, e a Arena Tortas & Talentos, com apresentações inspiradoras. O festival é uma iniciativa da Prefeitura de Iguaba Grande em parceria com a confeiteira Regininha Cake, tendo como objetivo valorizar o empreendedorismo, incentivar a formação profissional e movimentar a economia criativa local. Será um final de semana para toda a família curtir junto, aprender e, claro, se deliciar!