O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 01

Araruama

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, anunciou uma medida importante: pela primeira vez na história do município, a prefeitura irá pagar um Abono Especial de Natal para os aposentados e pensionistas, no valor de R$ 600,00. Daniela destacou que o benefício é um reconhecimento ao legado de servidores que dedicaram décadas de trabalho à cidade. “Eu sei que ainda não traduz tudo o que vocês merecem por tudo que fizeram por nossa cidade. Mas representa nosso respeito, reconhecimento e, acima de tudo, o compromisso de avançarmos, dentro da legalidade e com equilíbrio fiscal. Na segunda-feira, estaremos enviando a lei para a Câmara, e o abono será pago junto com o 13º dos servidores ativos”, afirmou. A prefeita também ressaltou que a solução foi construída com responsabilidade, sem violar orientações do Tribunal de Contas e considerando as discussões em andamento sobre o IBASMA, o regime próprio de previdência do município. “Sabemos que ainda enfrentamos um grande desafio: o déficit atual de mais de 1,3 bilhão de reais no nosso regime próprio de previdência. Também temos limitações legais quanto ao uso de outras fontes de recursos, como os royalties. Mesmo assim, buscamos um caminho sério, seguro e responsável, sem comprometer as contas públicas”, concluiu.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que está aberto o credenciamento de imprensa para acesso ao camarim dos artistas que se apresentarão no Festival da Lagoa, nesta sexta (5) e sábado (6), na Praça Maria Peres, em Monte Alto. As pulseiras de acesso são limitadas, e o controle prévio é imprescindível para garantir organização, segurança e um ambiente profissional durante toda a cobertura.

São Pedro da Aldeia

Pelo terceiro ano consecutivo, a Praia das Pedras de Sapiatiba recebe a Bandeira Azul em São Pedro da Aldeia. O marco ambiental será hasteado nesta sexta-feira (05/12), às 10h, em cerimônia oficial aberta ao público. O empenho da Prefeitura aldeense garantiu a renovação do júri internacional e a conquista é um reflexo do compromisso da gestão pública com a excelência ambiental e o turismo sustentável. Localizada no bairro Praia Linda, a praia lagunar é uma das primeiras a ser certificada pelo Programa Bandeira Azul no Brasil. O símbolo de qualidade e acessibilidade foi renovado para a temporada longa 2025/2026. A programação também contará com uma trilha ambiental às 8h, seguida pelo hasteamento oficial.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, vem intensificando as ações de manutenção e melhorias em diversos pontos da cidade, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores. No bairro Rio Seco, as equipes estão realizando a preparação de solo com aplicação de saibro nos pontos de ônibus, melhorando as condições de acesso e garantindo mais conforto e segurança para os usuários do transporte público. A intervenção também contribui para reduzir poeira, estabilizar o solo e facilitar a circulação no entorno. Já em Itaúna, está sendo feita a limpeza de bueiros, ação preventiva que evita alagamentos, melhora o fluxo das águas pluviais e garante mais tranquilidade durante períodos de chuva. Essa manutenção é fundamental para preservar a infraestrutura urbana e assegurar o bom funcionamento da drenagem local.

Cabo Frio

A máquina que vai fazer a dragagem da lama da enseada da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, iniciou os primeiros testes na orla da Avenida Luiz Feliciano Cardoso. O início das obras foi oficializado em outubro, com a assinatura do termo de cooperação técnica entre o governador do estado, Cláudio Castro, e o prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Serginho. O início efetivo da dragagem chegou a ser anunciado para primeiro de novembro, mas não ocorreu. O mês serviu para Prefeitura e INEA definir detalhes técnicos e alinhar o planejamento da obra. A dragagem abrangerá toda a extensão da orla da Praia do Siqueira, alcançando cerca de 400 metros de largura da lagoa, com a retirada de um volume estimado em 485 mil metros cúbicos de sedimentos acumulados. A intervenção prevê melhoras significativas na qualidade da agua e na balneabilidade da praia.

Búzios

O Ministério Público Federal autorizou a prefeitura de Búzios a retomar as obras de construção de dois mirantes, após audiência pública semana passada na Escola Mụnicipal Professora Cilea Maria Barreto e uma visita técnica do procurador da República Leandro Mitidieiri ao local para esclarecer dúvidas sobre o projeto original. De acordo com a secretária do Ambiente, Roseli Pereira, a única modificação será no portal de entrada, que deverá ser elaborado de forma que não cause impacto visual e receberá revestimento de madeira, atendendo a solicitações recomendadas pelo MPF e pela comunidade. A previsão é que os trabalhos sejam retomado snas próximas semanas, após a aprovação do portal pela comunidade quilombola. A Secretaria de Ambiente também foi incumbida, a pedido do MPF, de elaborar um termo de entendimento com a comunidade, documento que vai consolidar os compromissos firmados na audiência.

Iguaba Grande

Iguaba Grande gastou na Praia de Cidade Nova, a Bandeira Azul da temporada 2025/2026. Cidade Nova conquistou a certificação internacional pela primeira vez. Já a Praia de Ubás teve a certificação renovada pelo terceiro ano consecutivo, mantendo o pioneirismo como a primeira praia lagunar do Brasil a receber e manter o selo. O Programa Bandeira Azul é um certificado ecológico internacional, concedido a praias, marinas e embarcações que alcançam e mantêm elevados padrões de qualidade da água, segurança e turismo sustentável. O secretário de Meio Ambiente, Junior Guimarães, disse que a certificação representa o comprometimento de Iguaba com a preservação ambiental. Em Praias com Bandeira Azul é proibida a entrada de animais domésticos, acampamentos, fogueiras, pesca, embarcações e atividades com bola até às cinco da tarde.